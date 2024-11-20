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Mansur Yavaş 810 milyonluk konser vurgunundan sıyrılma peşinde! Faturayı iki isme kesti

Son dakika haberleri... CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konserlerle ilgili devam eden soruşturma kapsamında Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 23:50 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 12:45
Mansur Yavaş 810 milyonluk konser vurgunundan sıyrılma peşinde! Faturayı iki isme kesti

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CHP'Lİ BELEDİYELER KONSERLERE PARA AKITTI

Aralarında Athena, Hadise, Candan Erçetin'in de olduğu 8 sanatçıya 4 günde 94 milyon TL ödeyen Yavaş'ın Tan Taşçı'ya 41 Milyon 950 bin TL, Ebru Gündeş'e 45 milyon TL, Semicenk, Gazapizm ve Edis üçlüsüne 71 milyon 250 bin TL, Murat Boz ve Mor ve Ötesi'ne 78 milyon 500 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

CHP'Lİ ABB'DEN GELEN PİS KOKULAR

CHP'de har vurup harman savurma çarkının Ankara'daki sac ayağında ise deyim yerindeyse kıyamet koptu. CHP'li ABB 29 Ekim'deki Ebru Gündeş konseri için tamı tamına 69 milyon TL'lik bir fatura kesti. Kamuoyunda infial uyandıran bu skandal sonra diğer konserler mercek altına alındı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunda büyük tepki çeken konserler ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na müzekkere yazdı. Müzekkerede; konunun araştırılması istendi.

Suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun Savcılığa bildirilmesi istendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (Takvim.com.tr arşiv)Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (Takvim.com.tr arşiv)

MANSUR SIYRILMA PEŞİNDE

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konserlerle ilgili devam eden soruşturma kapsamında Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.

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İŞTE MANSUR'UN CAR CUR KARNESİ


Bu bağlamda Mansur Yavaş'ın Ankaralının bütçesinden yaptığı diğer ödemeleri tekrar hatırlayalım;

- 30 Ağustos'ta Tan Taşçı konserine 41 Milyon 950 Bin TL ödendi.

Ebru Gündeş ve ekibine 45 milyon TL ödendiEbru Gündeş ve ekibine 45 milyon TL ödendi

- 28-29 Ekim 2024'te Ebru Gündeş ve ekibine 45 milyon TL ödendi. (4 milyon 750 bin TL'si Ebru Gündeş'in kaşe parası)

Semicenk, Gazapizm ve Edis konserlerine yapılan ödemelerSemicenk, Gazapizm ve Edis konserlerine yapılan ödemeler

- Semicenk, Gazapizm ve Edis konserlerine 71 milyon 250 bin lira harcandı.

Murat Boz, Gülşen ve Mor ve Ötesi'ne yapılan ödemelerMurat Boz, Gülşen ve Mor ve Ötesi'ne yapılan ödemeler

- Murat Boz, Gülşen ve Mor ve Ötesi konserlerine 78 milyon 500 bin lira harcandı.

Gelinen bu noktada CHP'li ABB'nin 5 yıl 7 ayda konser ve organizasyonlara 810 milyon 744 bin 144 TL para verdiği belgeleriyle tescillendi.

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