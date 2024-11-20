Mansur Yavaş 810 milyonluk konser vurgunundan sıyrılma peşinde! Faturayı iki isme kesti

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin organize ettiği astronomil rakamlı "konserler" Türkiye'nin gündemine oturdu.





CHP'Lİ BELEDİYELER KONSERLERE PARA AKITTI



Aralarında Athena, Hadise, Candan Erçetin'in de olduğu 8 sanatçıya 4 günde 94 milyon TL ödeyen Yavaş'ın Tan Taşçı'ya 41 Milyon 950 bin TL, Ebru Gündeş'e 45 milyon TL, Semicenk, Gazapizm ve Edis üçlüsüne 71 milyon 250 bin TL, Murat Boz ve Mor ve Ötesi'ne 78 milyon 500 bin TL harcadığı ortaya çıktı.



CHP'Lİ ABB'DEN GELEN PİS KOKULAR



CHP'de har vurup harman savurma çarkının Ankara'daki sac ayağında ise deyim yerindeyse kıyamet koptu. CHP'li ABB 29 Ekim'deki Ebru Gündeş konseri için tamı tamına 69 milyon TL'lik bir fatura kesti. Kamuoyunda infial uyandıran bu skandal sonra diğer konserler mercek altına alındı.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunda büyük tepki çeken konserler ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na müzekkere yazdı. Müzekkerede; konunun araştırılması istendi.

Suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun Savcılığa bildirilmesi istendi.