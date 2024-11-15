CHP’li İBB’den 5 yılda 6 milyarlık harcama! Ekrem İmamoğlu İstanbullunun parasını konserlere saçtı

C HP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'de organize edilen bir konser için 69 milyon lira harcadığı öğrenildi. ABB'nin 5 yılda yaklaşık 860 milyon lira konser ve çeşitli etkinliklere harcandığı ortaya çıktı.

stanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Konuyla ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatıldı.

6 MİLYAR 35 MİLYON TL HARCADI

EKAP kayıtlarına göre İBB, 2019'dan bu yana konser ve etkinlikler için tam 6 milyar 35 milyon Türk Lirası harcadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından başkanlık görevini devraldığı günden bu yana konser ve etkinlik adı altında yapılan ihaleler, Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) tek tek sıralandı.