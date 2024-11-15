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CHP'li İBB'den 5 yılda 6 milyarlık harcama! Ekrem İmamoğlu İstanbullunun parasını konserlere saçtı

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin karıştığı konser vurgunu Türkiye'nin gündemini sarstı. Özellikle Ankara'da afişe olan skandallar sonrası Mansur Yavaş kameralar karşısında itirafta bulunmak zorunda kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatıldı. İBB’nin 2019’dan bu yana konser ve etkinlikler için 6 milyar 35 milyon Türk Lirası harcadığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 07:12
CHP’li İBB’den 5 yılda 6 milyarlık harcama! Ekrem İmamoğlu İstanbullunun parasını konserlere saçtı

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Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin organize ettiği fahiş fiyatlı konserler Türkiye'nin gündemine oturdu.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'de organize edilen bir konser için 69 milyon lira harcadığı öğrenildi. ABB'nin 5 yılda yaklaşık 860 milyon lira konser ve çeşitli etkinliklere harcandığı ortaya çıktı.

Mansur Yavaş, Tan Taşçı ile aynı sahnede Ankara Havası oynadı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Mansur Yavaş, Tan Taşçı ile aynı sahnede Ankara Havası oynadı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) fahiş konser harcamaları ise Ankara'yı aratmadı.

stanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr / Arşiv)stanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Konuyla ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatıldı.

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6 MİLYAR 35 MİLYON TL HARCADI
EKAP kayıtlarına göre İBB, 2019'dan bu yana konser ve etkinlikler için tam 6 milyar 35 milyon Türk Lirası harcadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından başkanlık görevini devraldığı günden bu yana konser ve etkinlik adı altında yapılan ihaleler, Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) tek tek sıralandı.

Mansur Yavaş 29 Ekim 2023'teki kutlamalarda 4 günde 8 sanatçıya 94 milyon lira verdi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Mansur Yavaş 29 Ekim 2023'teki kutlamalarda 4 günde 8 sanatçıya 94 milyon lira verdi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İncelenen kayıtlara göre; 31 Aralık 2019'dan 8 Kasım 2024'e kadar geçen yaklaşık 5 yıllık süre zarfında İBB tarafından 18 ayrı ihale yapıldığı görüldü. İşte yıllara göre 'İstanbul genelinde geçekleştirilecek olan muhtelif etkinlik ve organizasyonlar' başlığı altında yapılan ihalelerin listesi ve tutarları:

2019
31 Aralık'ta İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi 222 milyon 653 bin 507.50 TL'ye İBB iştiraki Kültür A.Ş. aldı.

2020
27 Ocak'ta Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi yine İBB iştiraki Kültür A.Ş kazandı. Bu ihalede ise İBB kasasından 235 milyon 990 bin 281.10 TL çıktı.

2021
31 Mart ve 17 Mayıs'ta Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi 296 milyon 456 bin 729.80 TL bedelle İBB iştiraki Kültür A.Ş. aldı.

İstanbullu sorunlarla boğuşurken Ekrem İmamoğlu konserlere servet döktü.(Takvim.com.tr / Arşiv)İstanbullu sorunlarla boğuşurken Ekrem İmamoğlu konserlere servet döktü.(Takvim.com.tr / Arşiv)



2022
17 Ocak'ta Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından ihale yapıldı. İhale bedeli 217 milyon 907 bin 400 TL oldu.
17 Mart'ta Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin bedeli ise 208 milyon 494 bin 475 TL oldu.
30 Eylül'de Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından ihale 295 milyon 479 bin 250 TL'ye yapıldı. İhaleyi Kültür A.Ş. kazandı.

2023
Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi ise Günpark İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. şirketi 6 milyon 279 bin 500 TL'ye aldı.
24 Ocak'ta Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi İBB iştiraki Kültür A.Ş. kazandı. İhalede 555 milyon 402 bin TL'ye imzalar atıldı.
3 Nisan'da yapılan ihaleyi de Kültür A.Ş. 431 milyon 108 bin 825 TL'ye aldı.
23 Ağustos'ta Orkestralar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ihale 8 milyon 939 bin TL'ye sonuçlandı. İhalenin kazananı FSM Kültür Sanat Organizasyon oldu.

Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr / Arşiv)Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr / Arşiv)


13 Eylül'de yapılan ihaleyi de İBB iştiraki Kültür A.Ş. 553 milyon 871 bin 400 TL'ye aldı. 2023'te yapılan harcama 1 milyar 555 milyon 600 bin 725 lira oldu.

2024
4 Ocak'ta Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nce yapılan ihaleyi 9 milyon 889 bin 950 TL'ye AZUR Organizasyon Turizm ve Reklam şirketi kazandı.
15 Ocak'ta Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce yapılan ihaleyi 931 milyon 126 bin 250 TL'ye Kültür A.Ş. kazandı.
25 Ocak'ta Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi Kültür A.Ş. kazandı. İBB kasasından 934 milyon 447 bin 750 TL çıktı.
2 Eylül'de Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nce yapılan ihaleyi Kültür A.Ş. aldı. Bu ihale kapsamında şirkete 605 milyon 685 bin 575 TL ödendi.
16 Eylül'de yine Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleyi Günpark İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. 5 milyon 537 bin 500 TL'ye aldı.
8 Kasım'da Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce yapılan ihaleyi ise Kültür A.Ş aldı. İhalenin faturası İBB'ye 516 milyon 55 bin 250 TL oldu.

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