CHP’li belediye ile organizatör firmadan milyonluk tezgah! Mansur Yavaş’ın Ebru Gündeş’e verdiği konser ücretinin belgesi ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Organizasyonun toplam maliyetinin 69 milyon lira olduğu iddia edilirken harcanan gerçek miktarın 90 milyon lira olduğu öne sürüldü. Ebru Gündeş Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne almıştı. Mansur Yavaş konserin ödemesinin gerçekleştirilmediği ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyeceğini söyledi.