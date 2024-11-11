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CHP'li belediye ile organizatör firmadan milyonluk tezgah! Mansur Yavaş'ın Ebru Gündeş'e verdiği konser ücretinin belgesi ortaya çıktı

CHP'li belediyelerin, etkinlikler için yaptığı fahiş harcamaların perde arkası ortaya çıktı. Mert Demir ve Ebru Gündeş konserine 69 milyon ödeyen Ankara Belediyesi'nin, bu vurgunu organizasyon firmasıyla el ele yaptığı belgeyle ortaya konuldu. Belgede firmanın Gündeş konseri için 16 milyon istediği görülürken,Gündeş'in kaşesinin ise 5 milyon olduğu öğrenildi. Firmanın 10 milyonluk teknik hizmet için de 53 milyon teklif ettiği ortaya çıktı. İşte konser skandalının detayları...

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 07:14
CHP’li belediye ile organizatör firmadan milyonluk tezgah! Mansur Yavaş’ın Ebru Gündeş’e verdiği konser ücretinin belgesi ortaya çıktı

TAKVİM, CHP'li belediyelerin konserlere harcadığı tutarları gündeme getirdi. Tarkan'ın, Şevval Sam'ın, Hadise'nin aldığı ücretleri yazdı. Skandalların büyüğünün ise Ankara'da olduğu görüldü.

CHP’li belediye ile organizatör firmadan milyonluk tezgah! Mansur Yavaş’ın Ebru Gündeş’e verdiği konser ücretinin belgesi ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Organizasyonun toplam maliyetinin 69 milyon lira olduğu iddia edilirken harcanan gerçek miktarın 90 milyon lira olduğu öne sürüldü. Ebru Gündeş Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne almıştı. Mansur Yavaş konserin ödemesinin gerçekleştirilmediği ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyeceğini söyledi.

CHP’li belediye ile organizatör firmadan milyonluk tezgah! Mansur Yavaş’ın Ebru Gündeş’e verdiği konser ücretinin belgesi ortaya çıktı

ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdürü Celal Akbaş, 11 günlük kurulumun 69 milyon lira olduğunu söyleyerek, "Paranın tamamı sanatçılara ödenmedi. 11 günlük kurulumun toplam fiyatı bu. İki sanatçı vardı Mert Demir ve Ebru Gündeş" dedi ancak ne kadar aldıklarını söylemedi.

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