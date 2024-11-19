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Başkan Erdoğan'a G20 Liderler Zirvesi sonrası yoğun ilgi! Dünyaya 'Gazze' mesajı: Daha adil bir dünya

Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde katılan Başkan Erdoğan kritik zirvede tarihi açıklamalarda bulundu. Tüm dünyaya bir kez daha çok net Gazze mesajı veren Başkan Erdoğan, zirve sonrası gazetecilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Gazetecilerle fotoğraf çekilen Erdoğan, imza isteyenleri de geri çevirmedi.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 00:48 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 01:00
Başkan Erdoğan’a G20 Liderler Zirvesi sonrası yoğun ilgi! Dünyaya ’Gazze’ mesajı: Daha adil bir dünya

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlamasının ardından basın toplantısı düzenledi.



"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR" MESAJI

Filistin ile ilgili dünyaya bir kez çok net mesaj veren Başkan Erdoğan, uluslararası kuruluşların iflas ettiğini belirtti.

Başkan Erdoğandan G-20 Liderler Zirvesi’nde Dünya 5ten büyüktür mesajı: BMGK 5 ülkeye hizmet eden elitist yapıya dönüştüBaşkan Erdoğandan G-20 Liderler Zirvesi’nde Dünya 5ten büyüktür mesajı: BMGK 5 ülkeye hizmet eden elitist yapıya dönüştü


Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de tüm insanlığın vicdanını sızlatan savaşlar, doğal felaketler ve zulümler karşısında uluslararası kuruluşların iflasına tanıklık ediyoruz. Bu kuruluşların en başında temel görevi küresel istikrarı ve barışı korumak olan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geliyor. BM Güvenlik Konseyi, BM üyesi 193 ülkenin hak, hukuk kaygılarını gözetmek yerine sadece 5 daimi üyenin çıkarlarını önceleyen ve bu 5 ülkeye hizmet eden elitist bir yapıya dönüşmüştür. Bunun günümüzün çoğulcu dünyasında hiçbir makul, mantıklı, tutarlı izahı olamaz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi dünya beşten büyüktür.

Yine çok yakınımızdaki bir bölgede Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş bu gerçeği bir kez daha tüm insanlığın yüzüne çarpmıştır. Türkiye olarak daha adil bir düzenin inşasını hedefleyen gayretlerimizin merkezinde etkili bir BM sistemi, onun da odağında Güvenlik Konseyi reformu vardır. 11 yıl önce ilk kez dillendirdiğimiz bu önemli tespitimizin her geçen gün daha geniş kitleler tarafından benimsendiğini görüyoruz. Özellikle mevcut mekanizmaların dışladığı, mağdur ettiği, sesine ve taleplerine kulak tıkadığı Latin Amerika, Afrika ve Asya'dan ciddi destek alıyoruz. Rio Zirvesi bunun adeta bir ispatı oldu. 11 sene evvel açtığımız yolun bugün veya yarın ama bir gün mutlaka menzile varacağına yürekten inanıyorum."

Başkan Erdoğan'dan dünyaya Gazze mesajı: "Daha adil bir dünya"



ZİRVE SONRASI YOĞUN İLGİ

Başkan Erdoğan zirvede yaptığı tarihi konuşma sonrası gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gazetecilerle fotoğraf çekilen Erdoğan, imza isteyenleri de geri çevirmedi.



"DAHA ADİL BİR DÜNYA"

Gazetecilerin "Gazze konusunda dünyaya mesajınız nedir?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Barış... Daha adil bir dünya" cevabını verdi.

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