Başkan Erdoğan’a G20 Liderler Zirvesi sonrası yoğun ilgi! Dünyaya ’Gazze’ mesajı: Daha adil bir dünya





"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR" MESAJI

Filistin ile ilgili dünyaya bir kez çok net mesaj veren Başkan Erdoğan, uluslararası kuruluşların iflas ettiğini belirtti.



Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



"Şimdi de tüm insanlığın vicdanını sızlatan savaşlar, doğal felaketler ve zulümler karşısında uluslararası kuruluşların iflasına tanıklık ediyoruz. Bu kuruluşların en başında temel görevi küresel istikrarı ve barışı korumak olan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geliyor. BM Güvenlik Konseyi, BM üyesi 193 ülkenin hak, hukuk kaygılarını gözetmek yerine sadece 5 daimi üyenin çıkarlarını önceleyen ve bu 5 ülkeye hizmet eden elitist bir yapıya dönüşmüştür. Bunun günümüzün çoğulcu dünyasında hiçbir makul, mantıklı, tutarlı izahı olamaz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi dünya beşten büyüktür.

Yine çok yakınımızdaki bir bölgede Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş bu gerçeği bir kez daha tüm insanlığın yüzüne çarpmıştır. Türkiye olarak daha adil bir düzenin inşasını hedefleyen gayretlerimizin merkezinde etkili bir BM sistemi, onun da odağında Güvenlik Konseyi reformu vardır. 11 yıl önce ilk kez dillendirdiğimiz bu önemli tespitimizin her geçen gün daha geniş kitleler tarafından benimsendiğini görüyoruz. Özellikle mevcut mekanizmaların dışladığı, mağdur ettiği, sesine ve taleplerine kulak tıkadığı Latin Amerika, Afrika ve Asya'dan ciddi destek alıyoruz. Rio Zirvesi bunun adeta bir ispatı oldu. 11 sene evvel açtığımız yolun bugün veya yarın ama bir gün mutlaka menzile varacağına yürekten inanıyorum."





ZİRVE SONRASI YOĞUN İLGİ



Başkan Erdoğan zirvede yaptığı tarihi konuşma sonrası gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gazetecilerle fotoğraf çekilen Erdoğan, imza isteyenleri de geri çevirmedi.