Adaylık kavgası bu kez "konser" vurgunuyla patladı: Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu cephesine "anket" bombası!

ABB Başkanı Mansur Yavaş (AA)
Gazetecilere açıklama yapan Mansur Yavaş, "Sağlı sollu saldırı altındayım," diyerek İmamoğlu'na yakın isimlerin kendisini hedef aldığını ima etti.
EKREM İMAMOĞLU CEPHESİNE ANKET GÖNDERMESİ
İmamoğlu'na karşı yine anket kozunu öne süren Yavaş, "Son 50 ankete baktığınızda hemen hemen hepsinde başarı oranlarında ve kamuoyu yoklamalarında ben birinci çıkıyorum." diyerek yine adaylık çıkışı yaptı.
Yavaş şunları söyledi:
"Son 50 ankete baktığınız zaman, Hemen hemen hepsinde, yapılan anketlerde hem başarı oranları açısından, hem de kamuoyu yoklamalarında hep ben birinci çıkıyorum. Son bir hafta, on gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden, gerek, her türlü iddiaya başladılar saldırmaya. Bunu görüyoruz ve bu maalesef sağlı sollu yapılıyor... Sağlı sollu saldırı altındayım buna dikkatinizi çekmek isterim. Ama çekindiğimiz hiçbir şey yok."
İmamoğlu ve Yavaş (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
Takvim.com.tr CHP içinde 4 başlı bir savaş yürüdüğünü defalarca gündeme getirdi... Özellikle İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı arasında adaylık savaşı yaşanırken CHP Genel Başkanı Özel ile Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasıda partide etkin olma mücadelesi yaşanıyor. Son dönemde yaşananlar ise özellikle Yavaş ve İmamoğlu arasındaki rekabetin daha görünür hale gelmesine neden oldu. İki belediye başkanının, hem konser harcamaları hem de kamuoyu anketleri üzerinden sürdürdüğü bu çekişme, partinin aday belirleme sürecine nasıl yansıyacağı ve partinin akıbeti konusunda merak uyandırdı.