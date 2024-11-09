Adaylık kavgası bu kez "konser" vurgunuyla patladı: Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu cephesine "anket" bombası!

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN SAVAŞI İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu parti içinde kendisine rakip gördüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'a ön almak için her fırsatta aday olduğunu vurgulayan çıkışlar yapıyor. İBB Başkanı, medyadaki kalemleri üzerinden "İmamoğlu"nun adaylığı açıklansın baskısı kurarken ABB Başkanı Yavaş ise anketlerde önde olduğunu savunarak "parti aday gösterirse aday olacağını" vurguluyor.

KONSER SKANDALLARI PATLADI

2 ismin savaşı bu kez konser skandalları üzerinden patladı.

ABB'nin Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi konserleri için 140 milyon TL, Candan Erçetin ve Murda konseri için ise 80 milyon TL ödediği iddiası kamuoyuna yansıdı. İBB'nin son üç yılda konser ve etkinliklere 5 milyar TL harcadığı yönündeki raporlar da tartışmayı daha da büyüttü. Adı geçen sanatçılar bu kadar para almadıklarını belirtirken bu paraların ne için kullanıldığı ya da kimin cebine girdiği merak konusu oldu.

VATANDAŞA HESAP VERMEK YERİNE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Söz konusu rakamlar CHP'nin kirli işlerini ortaya koysa da iki isim vatandaşa hesap vermek yerine yine birbirine girdi.

MANSUR YAVAŞ PATLADI: DİKKATİNİZİ ÇEKERİM SAĞLI SOLLU SALDIRI ALTINDAYIM

Özellikle İmamoğlu'na yakın isimler ve sosyal medya hesapları tarafından Yavaş'ın konser harcamaları köpürttüler Yavaş patladı.