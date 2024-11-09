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Adaylık kavgası bu kez "konser" vurgunuyla patladı: Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu cephesine "anket" bombası!

CHP’deki "adaylık" savaşı bu kez konser vurgunu üzerinden patladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun her fırsatta adaylık yönünde baskı kurması ve Mansur Yavaş’ın anketlerde önde olduğunu öne sürerek adaylığa hazır olduğunu belirtmesi, parti içindeki kavgayı kızıştırdı. Son dönemde ABB ve İBB’nin milyonluk konser harcamalarının ortaya çıkmasıyla gerilim daha da arttı. İki isim vatandaşa hesap vermek yerine yine birbirine girdi. "Dikkatinizi çekerim sağlı sollu saldırı altındayım" diyen ABB Başkanı Yavaş anketlerde önde olduğunu savunarak İmamoğlu cephesine göndermede bulundu.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 16:45 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 17:29
Adaylık kavgası bu kez konser vurgunuyla patladı: Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu cephesine anket bombası!

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Cumhuriyet Halk Partisi içindeki cumhurbaşkanlığı adaylığı bu kez konser vurgunu üzerinden alevlendi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN SAVAŞI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu parti içinde kendisine rakip gördüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ön almak için her fırsatta aday olduğunu vurgulayan çıkışlar yapıyor. İBB Başkanı, medyadaki kalemleri üzerinden "İmamoğlu"nun adaylığı açıklansın baskısı kurarken ABB Başkanı Yavaş ise anketlerde önde olduğunu savunarak "parti aday gösterirse aday olacağını" vurguluyor.

İmamoğlu ve Yavaş Tüzük Kurultayında birbirlerini yüklenmiş Özel ise ortamı yatıştırmak için araya girmişti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İmamoğlu ve Yavaş Tüzük Kurultayında birbirlerini yüklenmiş Özel ise ortamı yatıştırmak için araya girmişti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun erkenden adaylığı söz konusu değil" "Mansur Yavaş gerçeği var" sözleriyle denge kurmaya çalışsa da kavga büyüyor.

KONSER SKANDALLARI PATLADI
2 ismin savaşı bu kez konser skandalları üzerinden patladı.

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ABB'nin Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi konserleri için 140 milyon TL, Candan Erçetin ve Murda konseri için ise 80 milyon TL ödediği iddiası kamuoyuna yansıdı. İBB'nin son üç yılda konser ve etkinliklere 5 milyar TL harcadığı yönündeki raporlar da tartışmayı daha da büyüttü. Adı geçen sanatçılar bu kadar para almadıklarını belirtirken bu paraların ne için kullanıldığı ya da kimin cebine girdiği merak konusu oldu.

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VATANDAŞA HESAP VERMEK YERİNE BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Söz konusu rakamlar CHP'nin kirli işlerini ortaya koysa da iki isim vatandaşa hesap vermek yerine yine birbirine girdi.

MANSUR YAVAŞ PATLADI: DİKKATİNİZİ ÇEKERİM SAĞLI SOLLU SALDIRI ALTINDAYIM
Özellikle İmamoğlu'na yakın isimler ve sosyal medya hesapları tarafından Yavaş'ın konser harcamaları köpürttüler Yavaş patladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş (AA)ABB Başkanı Mansur Yavaş (AA)

Gazetecilere açıklama yapan Mansur Yavaş, "Sağlı sollu saldırı altındayım," diyerek İmamoğlu'na yakın isimlerin kendisini hedef aldığını ima etti.

EKREM İMAMOĞLU CEPHESİNE ANKET GÖNDERMESİ
İmamoğlu'na karşı yine anket kozunu öne süren Yavaş, "Son 50 ankete baktığınızda hemen hemen hepsinde başarı oranlarında ve kamuoyu yoklamalarında ben birinci çıkıyorum." diyerek yine adaylık çıkışı yaptı.

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu cephesine "anket" bombası!

Yavaş şunları söyledi:

"Son 50 ankete baktığınız zaman, Hemen hemen hepsinde, yapılan anketlerde hem başarı oranları açısından, hem de kamuoyu yoklamalarında hep ben birinci çıkıyorum. Son bir hafta, on gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden, gerek, her türlü iddiaya başladılar saldırmaya. Bunu görüyoruz ve bu maalesef sağlı sollu yapılıyor... Sağlı sollu saldırı altındayım buna dikkatinizi çekmek isterim. Ama çekindiğimiz hiçbir şey yok."

İmamoğlu ve Yavaş (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İmamoğlu ve Yavaş (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
Takvim.com.tr CHP içinde 4 başlı bir savaş yürüdüğünü defalarca gündeme getirdi... Özellikle İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı arasında adaylık savaşı yaşanırken CHP Genel Başkanı Özel ile Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasıda partide etkin olma mücadelesi yaşanıyor. Son dönemde yaşananlar ise özellikle Yavaş ve İmamoğlu arasındaki rekabetin daha görünür hale gelmesine neden oldu. İki belediye başkanının, hem konser harcamaları hem de kamuoyu anketleri üzerinden sürdürdüğü bu çekişme, partinin aday belirleme sürecine nasıl yansıyacağı ve partinin akıbeti konusunda merak uyandırdı.

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