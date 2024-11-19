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Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir İBB'yi topa tuttu: "İETT'nin kapısına kilit vurulacak noktaya geldi"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Kasım ayı oturumunda, İETT'nin 2025 yılı mali bütçesi görüşülürken, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İBB yönetiminin ulaşım ve altyapı projelerindeki vaatlerini yerine getirmediğini belirtti. Özdemir, metrobüs ve otobüs çilesinin iki katına çıktığını, asansör ve yürüyen merdivenlere harcanan 1 milyar liralık kaynağın karşılığında büyük arızalarla karşılaşıldığını vurguladı. Metro hatlarının artırılması sözlerinin boş kaldığını ve İETT'nin iflas noktasına geldiğini vurguladı.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 23:02 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 23:04
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir İBB’yi topa tuttu: İETT’nin kapısına kilit vurulacak noktaya geldi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Kasım ayı 4'üncü oturumu, Saraçhane'deki Başkanlık binasında yapıldı. Oturumda, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı mali bütçesi ve performans programı ele alındı.

İBB Meclisi'nin Kasım ayı 4'üncü oturumu yapıldı İBB Meclisi'nin Kasım ayı 4'üncü oturumu yapıldı

İSTANBULLUNUN ULAŞIM ÇİLESİ 2 KATINA ÇIKTI

Meclis 2'nci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın yönettiği oturumda, AK Parti Grubu adına konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Vatandaşlara en uzak vaatte bulundunuz fakat İstanbullunun metrobüs ve otobüs çilesinin 2 katına çıkardınız" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İETT Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Özdemir, "Metrobüs yolculuğunda iki katına çıkılması mümkün değil. Geçmiş dönemdeki metrobüs uygulaması da 17 saniyede 1, 18 saniyede 1 çalışan bir sistemin 2 katına çıkması mümkün değildir. Vatandaşlara en uzak vaatte bulundunuz fakat İstanbullunun metrobüs ve otobüs çilesinin 2 katına çıkardınız." dedi.

İBB Meclisi'nin Kasım ayı 4'üncü oturumu yapıldı İBB Meclisi'nin Kasım ayı 4'üncü oturumu yapıldı

1 MİLYAR LİRALIK KAYNAK ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERE AKTI

Özdemir, 2018 ve 2019 yıllarındaki sembolik rakamların eleştirilmesine rağmen, yaklaşık 1 milyar liralık kaynağın asansör ve yürüyen merdivenlere harcandığını belirterek, "Böylesine büyük bir kaynak karşısında şu anda çok büyük sayılara ulaşan hem asansör hem yürüyen merdiven arızası ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Eleştirilerine devam eden Özdemir, "2.6'dan önce 3.5'e ardından diğer artışlarla birlikte 20 liraya çıkan bir bilet var. Burada UKOME yerlerinin sizin tabirinizle 31 buçuk liraya çıkacak bilet fiyatının 20 lirada tutulabildiğini görüyoruz. Şu andaki fiyatı, enflasyon, mazot vs.dir. Dolar ve mazota göre ifade edeyim. 2019 yılında 2.16 lira olan bir biletin olduğu yerde 46 cente siz bir bilet alabiliyordunuz. Şu anda ne kadar 58 cent. Dolar bazında bile yüzde 26'lık bir artış söz konusudur. Mazota geçelim: litresi 0.41'2 tam bilet alırken şu anda 0.47'ye çıkmış durumda. Mazot nezdinde yüzde 14'lük artış söz konusu." dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir

BAŞKAN ÖZDEMİR İBB'NİN GERÇEKLEŞMEYEN VAATLERİNİ HATIRLATTI

İBB'nin gerçekleşmeyen bir başka vaadi olan aktarmaların ücretsiz hale getirmesi konusuna değinen Özdemir, "aktarmayı ücretsiz yapacağız dediniz ama öyle bir durumun olmadığını görüyoruz. 5 sene içerisinde metro hatlarını iki katına çıkaracağız dediniz. Ama var olan 10 metronun dahi 5 tanesi hizmete alınabildi. Geri kalan 5'inin yapım çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

Abdullah Özdemir: ʺİETT'sinin kapısına kilit vurulacak noktaya geldiʺ Abdullah Özdemir: ʺİETT'sinin kapısına kilit vurulacak noktaya geldiʺ

İETT'SİNİN KAPISINA KİLİT VURULACAK NOKTAYA GELDİ

"Uzun olmayan bir vadede artık İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İETT'sinin kapısına kilit vurulacak noktaya geldi" diyen Özdemir sözlerini şöyle tamamladı:

"bu boyutuyla meclisimiz ve CHP'li İBB yönetimimizin buradaki rakamları not alıp hızlı bir şekilde önlem almaları, giderlerini ölçülü bir şekilde yapmalarını ifade etmek istiyorum. Burada da bakın, geçmiş dönemde yapılan ihaleler var. Yandaşa peşkeş çekmeler gibi. CHP göreve geldi. Bizim yüzde 20 indirim ile verdiğimiz ihaleleri aynı şirketlere bir müddet yüzde 0 indirim ile verdi."

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