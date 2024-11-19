Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir İBB'yi topa tuttu: "İETT'nin kapısına kilit vurulacak noktaya geldi"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İETT Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Özdemir, " Metrobüs yolculuğunda iki katına çıkılması mümkün değil. Geçmiş dönemdeki metrobüs uygulaması da 17 saniyede 1, 18 saniyede 1 çalışan bir sistemin 2 katına çıkması mümkün değildir. Vatandaşlara en uzak vaatte bulundunuz fakat İstanbullunun metrobüs ve otobüs çilesinin 2 katına çıkardınız." dedi.

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1 MİLYAR LİRALIK KAYNAK ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERE AKTI

Özdemir, 2018 ve 2019 yıllarındaki sembolik rakamların eleştirilmesine rağmen, yaklaşık 1 milyar liralık kaynağın asansör ve yürüyen merdivenlere harcandığını belirterek, "Böylesine büyük bir kaynak karşısında şu anda çok büyük sayılara ulaşan hem asansör hem yürüyen merdiven arızası ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Eleştirilerine devam eden Özdemir, "2.6'dan önce 3.5'e ardından diğer artışlarla birlikte 20 liraya çıkan bir bilet var. Burada UKOME yerlerinin sizin tabirinizle 31 buçuk liraya çıkacak bilet fiyatının 20 lirada tutulabildiğini görüyoruz. Şu andaki fiyatı, enflasyon, mazot vs.dir. Dolar ve mazota göre ifade edeyim. 2019 yılında 2.16 lira olan bir biletin olduğu yerde 46 cente siz bir bilet alabiliyordunuz. Şu anda ne kadar 58 cent. Dolar bazında bile yüzde 26'lık bir artış söz konusudur. Mazota geçelim: litresi 0.41'2 tam bilet alırken şu anda 0.47'ye çıkmış durumda. Mazot nezdinde yüzde 14'lük artış söz konusu." dedi.