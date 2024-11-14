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Savcılık harekete geçti: Ankara ve İstanbul'daki konser vurgununa soruşturma! | Usülsüz harcamaların hesabı sorulacak

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin karıştığı konser vurgunu Türkiye'nin gündemine oturdu. Özellikle Ankara'da afişe olan skandallar sonrası Mansur Yavaş kameralar karşısında itirafta bulunmak zorunda kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konser vurgununa ilişkin soruşturma başlatıldı.Bir soruşturma da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 20:16 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 09:06
Savcılık harekete geçti: Ankara ve İstanbul’daki konser vurgununa soruşturma! | Usülsüz harcamaların hesabı sorulacak

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Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin organize ettiği fahiş fiyatlı konserler Türkiye'nin gündemine oturdu.

Aralarında Athena, Hadise, Candan Erçetin'in de olduğu 8 sanatçıya 4 günde 94 milyon TL ödeyen Yavaş'ın Tan Taşçı'ya 41 Milyon 950 bin TL, Ebru Gündeş'e 45 milyon TL, Semicenk, Gazapizm ve Edis üçlüsüne 71 milyon 250 bin TL, Murat Boz ve Mor ve Ötesi'ne 78 milyon 500 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

Mansur Yavaş konserlere harcanan dev bütçeleri kameralar karşısında itiraf etti (Fotoğraf: AA)Mansur Yavaş konserlere harcanan dev bütçeleri kameralar karşısında itiraf etti (Fotoğraf: AA)

KAMERA KARŞISINA GEÇTİ VURGUNU KENDİ İTİRAF ETTİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki akçeli işlerin ortaya çıkmasıyla köşeye sıkışan Mansur Yavaş 11 Kasım'da kameralar karşısına geçti.

5 YILDA 810 MİLYON TL VERDİ "İSRAF DEĞİL" DEDİ
Ankaralının cebinden 5 yıl 7 ayda 810 milyon 744 bin 144 TL çıkarken Yavaş'ın "Sanki büyük bir israf var" sözleri "Özrü kabahatinden büyük" dedirtti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunda büyük tepki çeken konserler ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na müzekkere yazdı. Müzekkerede; konunun araştırılması istendi.

Suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun Savcılığa bildirilmesi istendi.

İLÇE BELEDİYELERİNİ DE KAPSAYACAK
Soruşturmanın İlçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenildi.

İBB'nin konser afişi.İBB'nin konser afişi.

ABB'NİN ARDINDAN İBB'YE REESEN SORUŞTURMA!
Ayrıca İBB'nin de konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL'lik astronomik bir ödeme yaptığı ortaya çıktı. Başsavcılık, İBB nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.

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OSMAN GÖKÇEK A HABER'DE TEPKİ GÖSTERDİ: BU PARA KİMİN CEBİNE GİRDİ
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, A Haber'de Yavaş'a tepki gösterdi.

CHP'li belediyelerin ''konser'' harcamaları!

Yavaş'ın açıkladığı verilerdeki çelişkileri aktaran Gökçek, 'Teknik ücret' olarak gösterilen rakamlardaki orantısız artışa dikkat çekti.

Gökçek şunları söyledi:

"5 tane sanatçıya 4 günlük bir organizasyon yapılıyor. Tekniğe 19 milyon 800 bin TL. 5 tane sanatçıya da 19 milyon 200 bin TL. Tekniğe harcadıkları para 19 milyon 800 bin TL ya, ağustos ayından ekim ayına geldik. 3 ay sonra. 4 günlük teknik bedel, sahne kurulduğunda 4 gün kalır. Teknik 57 milyon TL… Ne oldu da bu kadar arttı. Bu para kimin cebine girdi. "

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KONSER BELEDİYECİLİĞİNE SERT TEPKİ
Öte yandan Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladıBaşkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

Başta Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP belediyelerinin vatandaşın parasını konsere harcamasına tepki gösteren Erdoğan, "Ben belediye başkanlığı da yaptım. Ama konser belediyeciliği yapmadım. Yapmanız gereken nedir? İstanbul'un dört bir yanını bir defa elinizdeki imkanlar neyse bunlarla her tarafı donatmak. Altyapıyı donatmak, üst yapıyı donatmak. Dikkat edin, benim belediye başkanlığımda çöp, çukur, çamur İstanbul'da yok edildi. Şimdi durum felaket. İstanbul öyle, Ankara öyle, İzmir öyle, hepsi öyle. Biz çağrımızı vatandaşımıza yapıyoruz. Diyoruz ki aynı oyuna gelmeyelim ve emin adımlarla geleceğe yürüyelim" dedi.

MİLLET İÇİN DEĞİL BİRİLERİNİN CEBİNİ DOLDURMAK İÇİN
Erdoğan, konserlerin millet için değil maddi çıkarlar için düzenlendiğine de dikkat çekerek, "Millet bu belediye başkanlarına şehirlerine hizmet versin diye oy verdi ancak hizmetten anladıkları eğlence düzenlemekten öteye geçmiyor. O eğlenceleri de millet için düzenlemedikleri, birilerine maddi kazanç için yaptıkları da yeni yeni ortaya çıkıyor. Biz nereden seçilirse seçilsin yerel yönetimlerin milletin ihtiyaçlarını karşılamasını isteriz ve bunu amaç edinenleri destekleriz. Fakat şehirlerin hali ortada. Millet hizmetsizlikten ne yapacağını şaşırmış halde. Bir de üzerine konser adı altında birilerine ödenen milyonlar çıkınca olan vatandaşa oluyor" ifadelerini kullandı.

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