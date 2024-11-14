Savcılık harekete geçti: Ankara ve İstanbul’daki konser vurgununa soruşturma! | Usülsüz harcamaların hesabı sorulacak

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Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin organize ettiği fahiş fiyatlı konserler Türkiye'nin gündemine oturdu.



Aralarında Athena, Hadise, Candan Erçetin'in de olduğu 8 sanatçıya 4 günde 94 milyon TL ödeyen Yavaş'ın Tan Taşçı'ya 41 Milyon 950 bin TL, Ebru Gündeş'e 45 milyon TL, Semicenk, Gazapizm ve Edis üçlüsüne 71 milyon 250 bin TL, Murat Boz ve Mor ve Ötesi'ne 78 milyon 500 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

Mansur Yavaş konserlere harcanan dev bütçeleri kameralar karşısında itiraf etti (Fotoğraf: AA) KAMERA KARŞISINA GEÇTİ VURGUNU KENDİ İTİRAF ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki akçeli işlerin ortaya çıkmasıyla köşeye sıkışan Mansur Yavaş 11 Kasım'da kameralar karşısına geçti. 5 YILDA 810 MİLYON TL VERDİ "İSRAF DEĞİL" DEDİ

Ankaralının cebinden 5 yıl 7 ayda 810 milyon 744 bin 144 TL çıkarken Yavaş'ın "Sanki büyük bir israf var" sözleri "Özrü kabahatinden büyük" dedirtti. Mansur Yavaşın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi israf değil dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı? SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunda büyük tepki çeken konserler ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na müzekkere yazdı. Müzekkerede; konunun araştırılması istendi. Suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun Savcılığa bildirilmesi istendi. İLÇE BELEDİYELERİNİ DE KAPSAYACAK

Soruşturmanın İlçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenildi. İBB'nin konser afişi. ABB'NİN ARDINDAN İBB'YE REESEN SORUŞTURMA!

Ayrıca İBB'nin de konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL'lik astronomik bir ödeme yaptığı ortaya çıktı. Başsavcılık, İBB nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı. CHPli İBBden konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL! Kültür A.Şnin akçeli ihale oyunu... Yandaşa ballı kıyak vatandaşa çöp dağı OSMAN GÖKÇEK A HABER'DE TEPKİ GÖSTERDİ: BU PARA KİMİN CEBİNE GİRDİ

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, A Haber'de Yavaş'a tepki gösterdi. CHP'li belediyelerin ''konser'' harcamaları! Yavaş'ın açıkladığı verilerdeki çelişkileri aktaran Gökçek, 'Teknik ücret' olarak gösterilen rakamlardaki orantısız artışa dikkat çekti. Gökçek şunları söyledi: "5 tane sanatçıya 4 günlük bir organizasyon yapılıyor. Tekniğe 19 milyon 800 bin TL. 5 tane sanatçıya da 19 milyon 200 bin TL. Tekniğe harcadıkları para 19 milyon 800 bin TL ya, ağustos ayından ekim ayına geldik. 3 ay sonra. 4 günlük teknik bedel, sahne kurulduğunda 4 gün kalır. Teknik 57 milyon TL… Ne oldu da bu kadar arttı. Bu para kimin cebine girdi. "