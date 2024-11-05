14 kez elebaşı ile 695 kez PKK'lılarla görüşen CHP/DEM'li Ahmet Özer'den pişkin savunma: "Terörle ilgim olmadı"

PİŞKİN SAVUNMA 14 kez elebaşı ile 695 kez PKK'lılarla görüşen cezaevindeki Ahmet Özer sosyal medya hesabından pişkin bir paylaşımda bulundu. Terör örgütü PKK ile bağı bilinmesine rağmen paylaşımında, "Hayatımın hiçbir döneminde terör faaliyetleri ya da bunlarla ilişkilendirilebilecek organizasyonlarla ilgim olmadı. Ben Cumhuriyetin akademisyeniyim. Kürt Sorunu'na dair ise her zaman görüşlerim ve çözüm önerilerim oldu bunları da gizli saklı değil, kitaplarla makalelerle kamuoyu ile paylaştım" ifadelerini kullandı.

"SEN BÖLÜCÜSÜN" Ahmet Özer 'in pişkin savunmasının altına kullanıcılar, "Sen bölücüsün teröristlerle görüşen birisin. Senin gibilerin yeri her zaman demir parmaklıkların arkası" diyerek tepki gösterdi.

CHP/DEM'Lİ ÖZER'İN REZİLLİKLERİNİ TEKRAR HATIRLAYALIM Bu bağlamda "Terörle ilgim olmadı" diyen Ahmet Özer 'in PKK ile olan birlikteliğini tekrar hatırlayalım.

Başkan bir tepki gösteren kullancı ise, " Beter ol! Ulan hem Sodev dergisinde Atatürk'ün Türklük tanımına karşı çıkan makaleler yazıyorsun hem de Atatürk'ün partisine sızıp belediye başkanı oluyorsun, insanda omurga önemli bir organdır. Seni orada çürütmeleri dileğiyle... Not: CHP seçmeniyim. Ya da öyleydim." dedi.

Avrupa'da firari bir hayat süren PKK elebaşı Remzi Kartal (Takvim.com tr ekran görüntüsü)



14 KEZ PKK ELEBAŞI REMZİ KARTAL'LA GÖRÜŞTÜ



10 yıllık iletişim trafiği incelendi, tüm raporlar 28 Ekim'de dosyaya eklendi. Ahmet Özer'in kırmızı bültenle aranan, Avrupa'da firari bir hayat süren PKK elebaşı Remzi Kartal ve 695 PKK'lı isim ile irtibat halinde olduğu tespit edildi.





KONUŞMA DÖKÜMÜ ORTAYA ÇIKTI



Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in Ahmet adlı şahıs ile arasında geçen konuşma şöyle:

Ahmet adlı şahıs: Bu Mehmet vardı ya senin de arkadaşın..

Özer: Kaya...

Ahmet adlı şahıs: Evet, annesi ölmüş.

Özer: Telefon numarasını atar mısın?

(...)

Özer: Bir de diyelim ki orada kurumlar falan Van'da… Geldiğimizde görüşmemiz gereken falan, kimler var kimler yok. Bir onların başkanları varsa, adları, telefonları, bana gönderme imkanın var mı?

(...)

Özer: Ama şeye yakın...

Ahmet adlı şahıs: Hangi kuruluş istiyorsun?

Özer: Partiye diyelim yarın bir yoklama falan yapıldığında sorulacak yerler. TAYDER'e sorarlar mesela onlar gibi tamam. (...) Benim aday olmamı istiyorlar. Onun için bunlarla bir görüşmemiz lazım. Yani hani sandık mandık kurulursa hiç olmazsa bir şey çıksın ortaya.

(...)

Özer: Onun partide bir görevi var mı?

Ahmet adlı şahıs: Kimin?

Özer: Mehmet Kaya'nın?

Ahmet adlı şahıs: Yani daha doğrusu onun değil de, annesi şeydir yani onun iki kardeşi de şeydir ya.

Özer: Evet evet tamam.

Ahmet adlı şahıs: Onun için bu arkadaşların anası ölmüş, onun bir tanesi de cezaevindedir.

Özer: Tamam tamam.

Ahmet adlı şahıs: Onun için millet biraz kıymet veriyor daha doğrusu.



TERÖRİST ANNESİ İÇİN BU SÖZLERİ SÖYLEDİ: DEĞERLİ EVLATLAR YETİŞTİRDİ



Mehmet Kaya ile Özer arasında yapılan görüşme de şöyle:

Özer: Başınız sağ olsun.

Kaya: Allah razı olsun sağ olasın hocam.

Özer: Çok üzüldüm. Çok değer verdiğimiz bir annemizdi.

Kaya: Sağ olasın hocam. Allah razı olsun.

Özer: Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi.

Kaya: Sizin gibi değerli dostlarımız sağ olsun hocam, sağ olasın.

Özer: Başımız sağ olsun, ben Van'a gelince görüşürüz.

Kaya: Tamam hocam.

Özer: Van'a geldiğimde de sana ihtiyacım var.

Kaya: Tamam hocam. Beklerim hocam hürmetim var, sağ olasın hocam.

Özer: Başın sağ olsun görüşmek üzere.

SORGUDA "HATIRLAMIYORUM" DEDİ



Bu konuşma sorulduğunda Özer, "Görüşme yaptığım iddia edilen şahıslar ve iddia edilen görüşme içeriğinde ismi geçen şahısları hatırlamıyorum" yanıtını verdi.