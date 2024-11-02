Tutuklanan CHP’li Ahmet Özer’in ifadesi ortaya çıktı!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Ahmet Özer emniyetteki sorulara şu yanıtları verdi. Ahmet Özer, PKK terör örgütün güdümünde yer alan MEBYA/DER'e giriş yaptığıyla ilgili görüntülere ise "Böyle bir ziyareti hatırlamıyorum" diye konuştu.

'DAĞ SANCISI'

Ahmet Özer Dağ Sancısı kitabı da soruldu. Özer ise kitapla ilgili, "Bu bir romandır. Romanda yazılanlar tamamen kurgudur" diyerek iddiaları reddetti.

ÖCALAN SLOGANLARI

Ahmet Özer "Kardeş Kültürler Festivali'yle ilgili "Açılışını bizzat Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile birlikte yaptık. İlk konseri gene Esenyurt Kaymakamı olan Fatih Çobanoğlu ve sayın eşleri beraber izledik. Öcalan ile ilgili slogan atıldığını duymadım" dedi.



ERDOĞAN'DAN ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA DAVA

BAŞKAN Erdoğan, Ahmet Özer için yapılan mitingte konuşan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yönelik iftira içeren asılsız ithamlarda bulunduğunu vurguladı. Özel ve İmamoğlu'na 1'er milyon liralık manevi tazminat davası açtı.



Ahmet Özer'e 1 Ocak-20 Ekim 2024 arasında 694 farklı kişiyle telefon görüşmesi yaptığı ve bu görüşmelerde 48 kişinin terör suçundan arandığı, 6 kişinin ise terörden cezaevinde bulunduğu ifade edildi. Özer bu konuyla ilgili de "Bunlar arasında tanıdığım da tanımadığım da bir çok insan vardır" dedi.



Ahmet Özer'e, KONGRA-Gel Genel Başkanı Remzi Kartal 2015 yılında yaptıkları 14 adet görüşme de soruldu. Özer, "Remzi Kartal isimli şahıs mensup olduğum aşiretten olup ailesi ile de düğün, dernek, taziye gibi sosyal ilişkilerim vardır. Görüşmeleri hatırlamadığım gibi söz konusu değildir" dedi.