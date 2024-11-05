MSB acı haberi duyurdu: Teğmen Mustafa Kemal Öz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı açıklaması (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

ŞEHİDİMİZ VAR!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Kasım 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Öz'ün (26) Pozantı ilçesinin Eskikonacık Mahallesi'nde yaşayan annesi Suzan ve babası Ahmet Öz'e şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı ve bahçeye taziye çadırı kuruldu.

Bekar olduğu ve 2 kardeşi bulunduğu öğrenilen şehit Öz'ün cenazesinin memleketi Niğde'de toprağa verileceği öğrenildi.

Şehidin babası Ahmet Öz'ün Pozantı Orman İşletme Müdürlüğünde yangın söndürme personeli, bir kardeşinin asker ve bir kardeşinin de polis olarak görev yaptığı öğrenildi.