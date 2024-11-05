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Güvenlik gerekçesiyle Van'da tüm etkinlikler yasaklandı

Van Valiliği, güvenlik gerekçeleriyle 5-7 Kasım 2024 tarihleri arasında kentteki tüm eylem ve etkinlikleri yasakladığını duyurdu. Açıklamada, terör örgütlerinin planlarının engellenmesi ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 18:49 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 18:49
Güvenlik gerekçesiyle Van’da tüm etkinlikler yasaklandı

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Van Valiliği, kentteki güvenlik endişeleri nedeniyle 5-7 Kasım 2024 tarihleri arasında çeşitli eylem ve etkinlikleri yasakladı. Yapılan açıklamada, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması gibi gerekçelerle bu kararın alındığı belirtildi.

5-7 Kasım 2024 tarihleri arasında çeşitli eylem ve etkinlikleri yasakladı 5-7 Kasım 2024 tarihleri arasında çeşitli eylem ve etkinlikleri yasakladı

GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında düzenlenecek gösteri yürüyüşleri, açık hava toplantıları, basın açıklamaları, oturma eylemleri, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi gibi faaliyetlerin yasaklandığı vurgulandı. Ayrıca, belirtilen tarihlerde il ve ilçelerden bireysel veya toplu olarak yasadışı eylemlere katılma girişimlerinin önlenmesi amacıyla, giriş ve çıkışlara kısıtlamalar getirileceği ifade edildi.

Van Valiliği, bu kararın genel asayişin sağlanması ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla alındığını açıkladı.

5-7 Kasım 2024 tarihleri arasında çeşitli eylem ve etkinlikleri yasakladı 5-7 Kasım 2024 tarihleri arasında çeşitli eylem ve etkinlikleri yasakladı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu meyanda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 05.11.2024 (dahil) ile 07.11.2024 tarihi (dahil) 3 gün süre ile valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır. Belirtilen tarihler arasında ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimizden giriş ve çıkışlara, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergâhının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır" denildi.

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