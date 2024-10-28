CHP'de adaylık kördüğümü! Ekrem İmamoğlu'na 'Özel' fren... "Mansur Yavaş gerçeği var"

Özel, İmamoğlu'nun başına buyruk hamlelerine karşı Mansur Yavaş kozunu kullanmaktan geri durmuyor. Bu durumu daha net algılamak için Özel'in ekim ayı içerisinde yaptığı iki açıklamaya dikkat çekmekte fayda var.

2 Ekim 2024 | Özel, İmamoğlu'nun erkenden adaylığının söz konusu olmadığını söyledi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



"ERKENDEN ADAYLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"



2 Ekim 2024'te TV100 yayına katılan CHP Genel Başkanı, kendisine "Ekrem İmamoğlu'nun erkenden cumhurbaşkanı adayı ilan edileceği konuşuluyor" denmesi üzerine "Böyle bir şey yok, net. Bu doğru da olmaz" ifadelerini kullandı.



Özgür Özel bu sözlerden 26 gün sonra yine Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı üzerine beyanda bulundu.



28 Ekim 2024 | İmamoğlu'na 'Özel' fren: Mansur Yavaş gerçeği var (Takvim.com.tr / Arşiv))



"MANSUR YAVAŞ GERÇEĞİ VAR"



Youtuber Fatih Altaylı'nın yayınına konuk olan Özel "Ekrem Bey'i seçtik" desem kimsenin diyecek bir şeyi yok. Ama kamuoyu karşılığı açısından bir Mansur Yavaş gerçeği de var" sözleriyle Mansur Yavaş'ı oyunda tuttu.