CHP'de adaylık kördüğümü! Ekrem İmamoğlu'na 'Özel' fren... "Mansur Yavaş gerçeği var"

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç hesaplaşma ve adaylık kavgası sürüyor.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında süregelen çekişme günden güne büyürken Özgür Özel sürece 'teknik' müdahalelerle yön vermeye çalışıyor.
Özel, İmamoğlu'nun başına buyruk hamlelerine karşı Mansur Yavaş kozunu kullanmaktan geri durmuyor. Bu durumu daha net algılamak için Özel'in ekim ayı içerisinde yaptığı iki açıklamaya dikkat çekmekte fayda var.
2 Ekim 2024 | Özel, İmamoğlu'nun erkenden adaylığının söz konusu olmadığını söyledi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
"ERKENDEN ADAYLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"
2 Ekim 2024'te TV100 yayına katılan CHP Genel Başkanı, kendisine "Ekrem İmamoğlu'nun erkenden cumhurbaşkanı adayı ilan edileceği konuşuluyor" denmesi üzerine "Böyle bir şey yok, net. Bu doğru da olmaz" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel bu sözlerden 26 gün sonra yine Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı üzerine beyanda bulundu.
28 Ekim 2024 | İmamoğlu'na 'Özel' fren: Mansur Yavaş gerçeği var (Takvim.com.tr / Arşiv))
"MANSUR YAVAŞ GERÇEĞİ VAR"
Youtuber Fatih Altaylı'nın yayınına konuk olan Özel "Ekrem Bey'i seçtik" desem kimsenin diyecek bir şeyi yok. Ama kamuoyu karşılığı açısından bir Mansur Yavaş gerçeği de var" sözleriyle Mansur Yavaş'ı oyunda tuttu.
CHP'NİN İSTANBUL - ANKARA HATTINDA SERT RÜZGARLAR ESİYOR
Öte yandan CHP'nin İstanbul - Ankara hattında sert rüzgarlar esiyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki adaylık savaşı artık daha görünür hale geldi. İkilinin Tüzük Kurultayı'nda başlayan restleşme süreci büyüdükçe büyüdü.
KAVGA BÜYÜK
Yavaş kurultay günü iç çekişmeyi kameralar karşısına taşıyıp Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Fitne ateşine odun atmayın" dedi. Ekrem İmamoğlu ise "Yol arkadaşım değil" diyerek Mansur Yavaş'a 'ihanet' göndermesinde bulundu. İkililer sağ kolları üzerinden de birbirilerini yıprattı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstediği kadar anket yapsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok" sözleriyle Yavaş'ı hedefe koydu Mansurcu Yüksel Arslan da İmamoğlu'na "Terör örgütleriyle aynı kareye giren siyasi kalpazan, Avrupa başkentlerinin kapısında kariyer kovalayan proje çocuk" yakıştırmasında bulundu.