SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de adaylık kördüğümü! Ekrem İmamoğlu'na 'Özel' fren... "Mansur Yavaş gerçeği var"

Takvim.com.tr'nin satır satır yazdığı CHP'deki adaylık kavgası kördüğüm haline geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı oyunda tutmayı sürdürüyor. Daha önce "İmamoğlu'nun erkenden adaylığı söz konusu değil" diyen Özel şimdi de "Mansur Yavaş gerçeği var" sözleriyle başına buyruk adaylık dayatmasında bulunan İmamoğlu'nu frenledi. İşte CHP'deki kavganın arka planı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 12:00 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 12:17
CHP’de adaylık kördüğümü! Ekrem İmamoğlu’na ’Özel’ fren... Mansur Yavaş gerçeği var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç hesaplaşma ve adaylık kavgası sürüyor.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında süregelen çekişme günden güne büyürken Özgür Özel sürece 'teknik' müdahalelerle yön vermeye çalışıyor.

Özel'den İmamoğlu'nun adaylık dayatmasına 'teknik' müdahale



Özel, İmamoğlu'nun başına buyruk hamlelerine karşı Mansur Yavaş kozunu kullanmaktan geri durmuyor. Bu durumu daha net algılamak için Özel'in ekim ayı içerisinde yaptığı iki açıklamaya dikkat çekmekte fayda var.

2 Ekim 2024 | Özel, İmamoğlu'nun erkenden adaylığının söz konusu olmadığını söyledi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)2 Ekim 2024 | Özel, İmamoğlu'nun erkenden adaylığının söz konusu olmadığını söyledi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"ERKENDEN ADAYLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

2 Ekim 2024'te TV100 yayına katılan CHP Genel Başkanı, kendisine "Ekrem İmamoğlu'nun erkenden cumhurbaşkanı adayı ilan edileceği konuşuluyor" denmesi üzerine "Böyle bir şey yok, net. Bu doğru da olmaz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel bu sözlerden 26 gün sonra yine Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı üzerine beyanda bulundu.

28 Ekim 2024 | İmamoğlu'na 'Özel' fren: Mansur Yavaş gerçeği var (Takvim.com.tr / Arşiv))28 Ekim 2024 | İmamoğlu'na 'Özel' fren: Mansur Yavaş gerçeği var (Takvim.com.tr / Arşiv))

"MANSUR YAVAŞ GERÇEĞİ VAR"

Youtuber Fatih Altaylı'nın yayınına konuk olan Özel "Ekrem Bey'i seçtik" desem kimsenin diyecek bir şeyi yok. Ama kamuoyu karşılığı açısından bir Mansur Yavaş gerçeği de var" sözleriyle Mansur Yavaş'ı oyunda tuttu.

Ahmak oyununa Özel müdahale! Ekrem İmamoğlu penaltı hayali kurarken ofsayta düştü: Erkenden adaylık söz konusu değilAhmak oyununa Özel müdahale! Ekrem İmamoğlu penaltı hayali kurarken ofsayta düştü: Erkenden adaylık söz konusu değil


CHP'NİN İSTANBUL - ANKARA HATTINDA SERT RÜZGARLAR ESİYOR

Öte yandan CHP'nin İstanbul - Ankara hattında sert rüzgarlar esiyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki adaylık savaşı artık daha görünür hale geldi. İkilinin Tüzük Kurultayı'nda başlayan restleşme süreci büyüdükçe büyüdü.

KAVGA BÜYÜK

Yavaş kurultay günü iç çekişmeyi kameralar karşısına taşıyıp Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Fitne ateşine odun atmayın" dedi. Ekrem İmamoğlu ise "Yol arkadaşım değil" diyerek Mansur Yavaş'a 'ihanet' göndermesinde bulundu. İkililer sağ kolları üzerinden de birbirilerini yıprattı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstediği kadar anket yapsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok" sözleriyle Yavaş'ı hedefe koydu Mansurcu Yüksel Arslan da İmamoğlu'na "Terör örgütleriyle aynı kareye giren siyasi kalpazan, Avrupa başkentlerinin kapısında kariyer kovalayan proje çocuk" yakıştırmasında bulundu.

Ekrem İmamoğlunun ahmak oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Siyasi yasak kime yarar?Ekrem İmamoğlunun ahmak oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Siyasi yasak kime yarar?


EKREM İMAMOĞLU'NUN AHMAK OYUNU

Sürece müteakip Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği için yargılandığı "Ahmak" davasını adaylığı yolunda koz olarak kullanmaya niyetlendi. Davayı bahane eden CHP'li İBB Başkanı adaylığının açıklanmasını istedi.

Takvim.com.tr gelişmeyi "AHMAK OYUNU İFŞA" manşetiyle okurlarına aktarırken Mansurcu cephe Saraçhane'ye sert tepki gösterdi.

Yavaş'ın 15 yıl danışmanlığını yapan Volkan Gültekin, "Parti disiplinine aykırı hareket edip "Ben hadi cumhurbaşkanı adayı olayım" diye ortaya çıkmadık" diyerek Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı... Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında kavga var!Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı... Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında kavga var!


KILIÇDAROĞLU: İMAMOĞLU İLE YAVAŞ ARASINDA TARTIŞMA VAR

İmamoğlu - Yavaş arasındaki adaylık çekişmesine Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamalarla müdahil oluyor.

"Açıkça söylemek gerekirse bir cumhurbaşkanlığı tartışması var." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Bu tartışmanın bu saatte bu kadar erken başlaması kadar yanlış bir şey yok." dedi. Kılıçdaroğlu, "Daha uzun süre var herkes görevini yapmalı. Belediye başkanlığı ağlama duvarı değildir, sorunu aşıp çözüm üretme makamıdır" diyerek iki isme ayar vermeye çalıştı.

Mansur Savaş dedi! İmamoğlunun davasından sonra harekete geçecek... Anketlerde Ekremden daha fazla oy alıyorumMansur Savaş dedi! İmamoğlunun davasından sonra harekete geçecek... Anketlerde Ekremden daha fazla oy alıyorum



TAKVİM.COM.TR MANŞET MANŞET YAZDI

Takvim.com.tr CHP içinde yaşanan savaşı defalarca gündeme getirdi. İki ismin arka planda çekiştiği ancak savaşın son dönemde açık açık yaşandığı net olarak görüldü.

Mansur Yavaş vites Yükseltti! Ekrem İmamoğluna Senden Mustafa Kemalin askeri olmaz mesajı... Siyasi kalpazan, proje çocukMansur Yavaş vites Yükseltti! Ekrem İmamoğluna Senden Mustafa Kemalin askeri olmaz mesajı... Siyasi kalpazan, proje çocuk



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı oyunda tutup "Penaltıyı ben attırırım" diyerek süreci yürütüyor. Ekrem İmamoğlu'nun hem Özgür Özel'in izlediği bu politikadan hem de Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsızlık duyduğu biliniyor.

CHP kaynıyor! Ekrem İmamoğlunun hedefinde Mansur Yavaş var... Benim yol arkadaşım değildirCHP kaynıyor! Ekrem İmamoğlunun hedefinde Mansur Yavaş var... Benim yol arkadaşım değildir

Kılıçdaroğlu da partideki vekilleri üzerinden varlık göstermeye çalışarak parti içinde yeniden söz sahibi olmaya çalışıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye iç cephe derken DEM ’teröristan’ isteyen YPG’nin yanında konumlandı! Talimat Kandil’deki Amerikancı bloktan mı? Skandal bildiri
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada TUSAŞ’a saldırı, Gazze, 2025 bütçesi ve enflasyon var
Novakid
EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 4 anket 4 tahmin
İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran’dan dikkat çeken hareket! Önce peş peşe paylaştı 45 dakika sonra sildi
TUSAŞ’taki terör saldırısının arkasındaki gölge CIA! İngiliz siyasetçi Galloway: Erdoğan Rusya’dayken bu saldırının olması tesadüf değil
Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi! Özel oyuncu
Türkiye’den oyun değiştirici hamle! Oruç Reis’in Somali çıkarmasının perde arkası... Okyanusta gaz karada petrol operasyonu
CANLI | Orta Doğu’da ateş çemberi! İran’dan misilleme açıklaması | Mısır’ın ateşkes teklifini Netanyahu reddetti!
Taksitli ödemelere 7 bin lira ayarı! Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni düzenlemenin detayları belli oldu
MOSSAD’ın kalbine giren ’Nasrallah’ kamyonu! Gazze’deki soykırıma karşı intikam eylemi... Hamas’tan ’takdir ediyoruz’ açıklaması
HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul’u gün verip uyardı! Yeni harita yayımlandı! Bugün hava nasıl?
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem! 6 saatte 20 artçı meydana geldi
Emekliye vergi yok: Kimler evi için muafiyetten yararlanacak? Yeni aylık bağlanan Kasım’da ödeme yapar mı?
SON DAKİKA