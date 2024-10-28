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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz! Bakan Uraloğlu duyurdu

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 11:08 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 11:21
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu ulaşım ücretsiz! Bakan Uraloğlu duyurdu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

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Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde vatandaşların kent içi ulaşımını kolaylaştırmak ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

29 Ekim'de ücretsiz ulaşım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz olarak kullanacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu anlamlı günde vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylıkla seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak.

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