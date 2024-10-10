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Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı... Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında kavga var!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kriz yok" sözlerine rağmen açık şekilde yaşanan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş savaşı bu kez Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dillendirildi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Açıkça söylemek gerekirse bir cumhurbaşkanlığı tartışması var." dedi. Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği kavga CHP içinden doğrulanırken aslında savaşın taraflarından biri olan Kılıçdaroğlu iki isme ayar vermeye de çalıştı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 22:05 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 22:05
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı... Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında kavga var!

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Cumhurieyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği kavgayı doğruladı.

CHP iç hesaplaşma ve adaylık kavgalarıyla derin bir savrulma yaşıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için medya üzerinden ve arka kapılardan giriştiği operasyonlara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tüzük Kurultayı'nda yaptığı çıkışla karşılık verdi.

KARŞILIKLI RESTLEŞMELER
Yavaş'ın "Fitne ateşine odun taşınıyor" demesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yol arkadaşım değil" çıkışını yaptı.

Parti içinde iplerin iyice gerilmesinin ardından Mansur Yavaş'a yakın isim olan Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, "Proje çocuk, siyasi kalpazan" sözleriyle Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Mansur Yavaş 26 Eylül'de net bir şekilde aday olmak istediğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu ise son olarak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği için yargılandığı "Ahmak" davasını adaylığı yolunda koz olarak kullanmaya niyetlendi. Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya "2 yerden teyit ettirdim" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun bu davayı bahane ederek CHP'nin adaylığını açıklamasını istediğini söyledi.

Özgür Özel "Teknik direktör benim, penaltıyı ben attırırım" tutumuyla hareket edip "İç tartışma çıkaran ihanet etme noktasındadır" diyerek tarafları frenlemek istedi ancak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı.

Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile Yavaş arasında bir kavga olduğunu açıkca söyledi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı Sözcü TV canlı yayında kendisine yöneltilen "Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında bir gerilim var mı?" sorusunu yanıtladı.

"Açıkça söylemek gerekirse bir cumhurbaşkanlığı tartışması var." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Bu tartışmanın bu saatte bu kadar erken başlaması kadar yanlış bir şey yok." dedi. Kılıçdaroğlu, "Daha uzun süre var herkes görevini yapmalı." diyerek iki isme ayar vermeye çalıştı.

TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
Takvim.com.tr CHP içinde yaşanan savaşı defalarca gündeme getirdi. İki ismin arka planda çekiştiği ancak savaşın son dönemde açık açık yaşandığı net olarak görüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı oyunda tutup "Penaltıyı ben attırırım" diyerek süreci yürütüyor. Ekrem İmamoğlu'nun hem Özgür Özel'in izlediği bu politikadan hem de Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsızlık duyduğu biliniyor. Kılıçdaroğlu da partideki vekilleri üzerinden varlık göstermeye çalışarak parti içinde yeniden söz sahibi olmaya çalışıyor.

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