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TUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiye'nin 'iç cephe' hamlesi 'teröristan' planını alaşağı etti | Suriye'de artan YPG/ABD tehlikesi

Suriye'de kurulmak istenen sözde 'teröristan'a karşı Türkiye iç cepheyi sağlamlaştırmak için kenetlendi. Bahçeli DEM'le tokalaştı, Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı yaptı. Bu hamleyle İmralı - DEM hattının devreye sokulup YPG'nin ABD ile Suriye'de oluşturmak istediği denklem alaşağı edildi. Tezgahları dağılan terör baronları ise TUSAŞ'ı hedef alarak Türkiye'ye gözdağı vermeye yeltendi. YPG saldırıya taşeron edildi. TUSAŞ'a uzanan el yanı başımızdaki 'teröristan' tehlikesini bir kez daha açık etti. Bölgeye düzenlenmesi planlanan olası askeri harekatın gerekliliği gözler önüne serildi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 18:29 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 18:53
TUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiye’nin ’iç cephe’ hamlesi ’teröristan’ planını alaşağı etti | Suriye’de artan YPG/ABD tehlikesi

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Orta Doğu'da yanan ateş ve Suriye - Irak denklemindeki sıkıntılar sürerken 'iç cepheyi' sağlam tutma girişimleri hız kazandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli İmralı'daki hain Öcalan'a yaptığı "Gelsin Meclis'te PKK'yı lağvetsin" çağrısı ile siyasetin gündemini değiştirdi.

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Bu hamleyle İmralı - DEM hattının devreye sokulup Kandil/YPG - ABD denkleminin saf dışı bırakılmak istendiği konuşuluyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin!" uyarısında bulunup "Terörsüz, şiddetsiz Türkiye inşa edelim" çağrısı yaptı.

CHP'den de süreci destekleyen açıklamalar peşi sıra geldi.

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BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI SONRASI ÖCALAN'DAN İLK MESAJ

Elebaşı Abdullah Öcalan ise 43 ay sonra açılan İmralı kapılarının ardından "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" dedi.

YPG'li Ali Örek (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)YPG'li Ali Örek (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


TUSAŞ'A ZAMAN AYARLI SALDIRI

Türkiye iç cepheyi sağlam tutmaya çalışırken terör baronları Ankara'daki TUSAŞ'a zaman ayarlı bir saldırı düzenledi.

YİNE YPG!

Saldırıyı düzenleyen terörist Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'in YPG işgali altındaki Suriye topraklarından Türkiye'ye geldiği YPG çatısı altında faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Geride bıraktığımız yıl 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bombalı saldırı düzenleyen YPG'li teröristler de paramotorla Suriye üzerinden sınırı geçmişti.

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SURİYE'DE 'TERÖRİSTAN' PLANI

Bilindiği üzere YPG, Suriye toprakları üzerinde bir teröristan kurma hayaliyle yanıp tutuşuyor. ABD bu plana silah, mühimmat, askeri ve lojistik destek sağlıyor.

YPG'li unsurların seçim yapıp meşrulaşma planı Ankara'nın kararlı tutumu ve Mehmetçik korkusuyla ertelendi. Sürece müteakip Ankara - Şam temasları hızlandı. Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, "Türkiye bizi ortadan kaldırmayı hedefliyor" diyerek süreci sabote edeceklerinin sinyalini verdi.


'TERÖRİSTAN'A KARŞI İÇ CEPHEYİ SAĞLAMLAŞTIRMA GİRİŞİMİ

Daha sonra 'Devlet' planı devreye girdi. Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen sözde 'teröristan'a karşı Türkiye iç cepheyi sağlamlaştırmak için kenetlendi.

PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr / Arşiv)PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr / Arşiv)


AMERİKANCI PKK'LILAR, YPG VE ABD'NİN TEZGAHI DAĞILDI

Bahçeli DEM'le tokalaştı, Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı yaptı. Bu hamleyle İmralı - DEM hattının devreye sokulup PKK'nın Amerikancı kolu ve YPG'nin ABD ile Suriye'de oluşturmak istediği denklem alaşağı edildi.


TEZGAHLARI DAĞILINCA TUSAŞ'TAN CEVAP VERDİLER

Tezgahları dağılan terör baronları Ankara TUSAŞ'a saldırı düzenleyerek cevap vermek istedi.

ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu (Takvim.com.tr / Arşiv)ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu (Takvim.com.tr / Arşiv)


YPG - TALABANİ - ABD ŞEYTAN ÜÇGENİ

Talabani faktörünü es geçmemekte de fayda var. YPG ile ortak çalışma hayalleri kuran, teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin'le arasından su sızmayan Bafel Talabani bölgeyi yeni terör üssü haline getirme hayalleri kuruyor.

Ferhat Abdi Şahin'e 'kardeşim' diyen Talabani YPG/SDG ile ortak hareket ettiğini söylemekten geri durmuyor.

ABD de elebaşı Şahin'i kol kanet geriyor. Talabani - Şahin ittifakını destekliyor.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan


BAŞKAN ERDOĞAN: ASLA TERÖRİSTAN KURDURMAYACAĞIZ

Gelinen bu noktada Ankara, Suriye'nin kuzeyindeki bir terör oluşumuna hiçbir surette izin vermeyecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Biz açık ve net bir şey söylüyoruz ve bundan da geri adım atmayacağız. Biz bölgemizde bir teröristan kurdurmadık, kurdurmuyoruz ve asla kurdurmayacağız" sözleriyle Türkiye'nin kırmızı çizgisini net bir şekilde ifade ediyor.

ABD'li komutanlar Suriye'de YPG elebaşlarıyla cirit atıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)ABD'li komutanlar Suriye'de YPG elebaşlarıyla cirit atıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)


TUSAŞ saldırısı, yanı başımızdaki YPG tehlikesini bir kez daha açık etti. Mehmetçik YPG işgali altındaki bölgedeki hedefleri dümdüz ederken bölgeye düzenlenmesi planlanan olası askeri harekatın gerekliliği bir kez daha gözler önüne serildi.


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