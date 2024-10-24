TUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiye’nin ’iç cephe’ hamlesi ’teröristan’ planını alaşağı etti | Suriye’de artan YPG/ABD tehlikesi

YPG'li Ali Örek (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)





TUSAŞ'A ZAMAN AYARLI SALDIRI



Türkiye iç cepheyi sağlam tutmaya çalışırken terör baronları Ankara'daki TUSAŞ'a zaman ayarlı bir saldırı düzenledi.



YİNE YPG!



Saldırıyı düzenleyen terörist Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'in YPG işgali altındaki Suriye topraklarından Türkiye'ye geldiği YPG çatısı altında faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Geride bıraktığımız yıl 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bombalı saldırı düzenleyen YPG'li teröristler de paramotorla Suriye üzerinden sınırı geçmişti.

YPGli Ferhat Abdi Şahinden ABD, İngiltere, Fransa teröristan planına destek veriyor itirafı: Türkiye bizi ortadan kaldıracak korkusu SURİYE'DE 'TERÖRİSTAN' PLANI



Bilindiği üzere YPG, Suriye toprakları üzerinde bir teröristan kurma hayaliyle yanıp tutuşuyor. ABD bu plana silah, mühimmat, askeri ve lojistik destek sağlıyor.



YPG'li unsurların seçim yapıp meşrulaşma planı Ankara'nın kararlı tutumu ve Mehmetçik korkusuyla ertelendi. Sürece müteakip Ankara - Şam temasları hızlandı. Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, "Türkiye bizi ortadan kaldırmayı hedefliyor" diyerek süreci sabote edeceklerinin sinyalini verdi.

'TERÖRİSTAN'A KARŞI İÇ CEPHEYİ SAĞLAMLAŞTIRMA GİRİŞİMİ



Daha sonra 'Devlet' planı devreye girdi. Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen sözde 'teröristan'a karşı Türkiye iç cepheyi sağlamlaştırmak için kenetlendi.

PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr / Arşiv)





AMERİKANCI PKK'LILAR, YPG VE ABD'NİN TEZGAHI DAĞILDI



Bahçeli DEM'le tokalaştı, Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı yaptı. Bu hamleyle İmralı - DEM hattının devreye sokulup PKK'nın Amerikancı kolu ve YPG'nin ABD ile Suriye'de oluşturmak istediği denklem alaşağı edildi.





TEZGAHLARI DAĞILINCA TUSAŞ'TAN CEVAP VERDİLER



Tezgahları dağılan terör baronları Ankara TUSAŞ'a saldırı düzenleyerek cevap vermek istedi.

ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu (Takvim.com.tr / Arşiv)





YPG - TALABANİ - ABD ŞEYTAN ÜÇGENİ



Talabani faktörünü es geçmemekte de fayda var. YPG ile ortak çalışma hayalleri kuran, teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin'le arasından su sızmayan Bafel Talabani bölgeyi yeni terör üssü haline getirme hayalleri kuruyor.



Ferhat Abdi Şahin'e 'kardeşim' diyen Talabani YPG/SDG ile ortak hareket ettiğini söylemekten geri durmuyor.



ABD de elebaşı Şahin'i kol kanet geriyor. Talabani - Şahin ittifakını destekliyor.