TUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiye’nin ’iç cephe’ hamlesi ’teröristan’ planını alaşağı etti | Suriye’de artan YPG/ABD tehlikesi

MHP lideri Devlet Bahçeli İmralı'daki hain Öcalan'a yaptığı "Gelsin Meclis'te PKK'yı lağvetsin" çağrısı ile siyasetin gündemini değiştirdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli İmralı'daki hain Öcalan'a yaptığı "Gelsin Meclis'te PKK'yı lağvetsin" çağrısı ile siyasetin gündemini değiştirdi.
Bu hamleyle İmralı - DEM hattının devreye sokulup Kandil/YPG - ABD denkleminin saf dışı bırakılmak istendiği konuşuluyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin!" uyarısında bulunup "Terörsüz, şiddetsiz Türkiye inşa edelim" çağrısı yaptı.
CHP'den de süreci destekleyen açıklamalar peşi sıra geldi.
BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI SONRASI ÖCALAN'DAN İLK MESAJ
Elebaşı Abdullah Öcalan ise 43 ay sonra açılan İmralı kapılarının ardından "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" dedi.
TUSAŞ'A ZAMAN AYARLI SALDIRI
Türkiye iç cepheyi sağlam tutmaya çalışırken terör baronları Ankara'daki TUSAŞ'a zaman ayarlı bir saldırı düzenledi.
YİNE YPG!
Saldırıyı düzenleyen terörist Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'in YPG işgali altındaki Suriye topraklarından Türkiye'ye geldiği YPG çatısı altında faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
Geride bıraktığımız yıl 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bombalı saldırı düzenleyen YPG'li teröristler de paramotorla Suriye üzerinden sınırı geçmişti.
SURİYE'DE 'TERÖRİSTAN' PLANI
Bilindiği üzere YPG, Suriye toprakları üzerinde bir teröristan kurma hayaliyle yanıp tutuşuyor. ABD bu plana silah, mühimmat, askeri ve lojistik destek sağlıyor.
YPG'li unsurların seçim yapıp meşrulaşma planı Ankara'nın kararlı tutumu ve Mehmetçik korkusuyla ertelendi. Sürece müteakip Ankara - Şam temasları hızlandı. Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, "Türkiye bizi ortadan kaldırmayı hedefliyor" diyerek süreci sabote edeceklerinin sinyalini verdi.
'TERÖRİSTAN'A KARŞI İÇ CEPHEYİ SAĞLAMLAŞTIRMA GİRİŞİMİ
Daha sonra 'Devlet' planı devreye girdi. Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen sözde 'teröristan'a karşı Türkiye iç cepheyi sağlamlaştırmak için kenetlendi.
AMERİKANCI PKK'LILAR, YPG VE ABD'NİN TEZGAHI DAĞILDI
Bahçeli DEM'le tokalaştı, Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı yaptı. Bu hamleyle İmralı - DEM hattının devreye sokulup PKK'nın Amerikancı kolu ve YPG'nin ABD ile Suriye'de oluşturmak istediği denklem alaşağı edildi.
TEZGAHLARI DAĞILINCA TUSAŞ'TAN CEVAP VERDİLER
Tezgahları dağılan terör baronları Ankara TUSAŞ'a saldırı düzenleyerek cevap vermek istedi.
YPG - TALABANİ - ABD ŞEYTAN ÜÇGENİ
Talabani faktörünü es geçmemekte de fayda var. YPG ile ortak çalışma hayalleri kuran, teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin'le arasından su sızmayan Bafel Talabani bölgeyi yeni terör üssü haline getirme hayalleri kuruyor.
Ferhat Abdi Şahin'e 'kardeşim' diyen Talabani YPG/SDG ile ortak hareket ettiğini söylemekten geri durmuyor.
ABD de elebaşı Şahin'i kol kanet geriyor. Talabani - Şahin ittifakını destekliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: ASLA TERÖRİSTAN KURDURMAYACAĞIZ
Gelinen bu noktada Ankara, Suriye'nin kuzeyindeki bir terör oluşumuna hiçbir surette izin vermeyecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Biz açık ve net bir şey söylüyoruz ve bundan da geri adım atmayacağız. Biz bölgemizde bir teröristan kurdurmadık, kurdurmuyoruz ve asla kurdurmayacağız" sözleriyle Türkiye'nin kırmızı çizgisini net bir şekilde ifade ediyor.
TUSAŞ saldırısı, yanı başımızdaki YPG tehlikesini bir kez daha açık etti. Mehmetçik YPG işgali altındaki bölgedeki hedefleri dümdüz ederken bölgeye düzenlenmesi planlanan olası askeri harekatın gerekliliği bir kez daha gözler önüne serildi.