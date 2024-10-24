Aleyna Çakır davasında iddianame hazırlandı: Ümitcan Uygun’a 18 yıl istendi!

Aleyna Çakır ve Ümitcan Uygun (Takvim.com.tr/Arşiv)

18 YIL CEZA İSTENDİ

Sabah'ta yer alan habre göre, Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda kendisini bornoz askısıyla kapıya asarak intihar eden Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun hakkında "İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 10 yıla kadar, "Eziyet etme" suçundan 8 yıla kadar olmak üzere toplam 18 yıla kadar hapsi istendi.