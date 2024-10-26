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TUSAŞ'a saldıran PKK'lı terörist Mine Sevjin Alçiçek eski HDP ilçe başkanı çıktı!

Terör örgütü PKK, Türk savunmasının kalbi TUSAŞ'a saldırdı. Saldırda 5 kişi şehit olurken teröristler etkisiz hale getirildi. TUSAŞ'a yapılan hain saldırıda etkisiz hale getirilen kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in daha önce HDP Hakkari Merkez ilçe eş başkanlığı yaptığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:16 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 13:32
TUSAŞ’a saldıran PKK’lı terörist Mine Sevjin Alçiçek eski HDP ilçe başkanı çıktı!

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Terör örgütü PKK dün (23 Ekim) Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ'a hain bir saldırı düzenledi.

Saldırıda 1'i taksici 4'ü TUSAŞ çalışanı 5 vatandaşımız şehit oldu. Saldırganlar ise etkisiz hale getirildi.

TUSAŞ'a saldıran kadın terörist: Mine Sevjin Alçiçek

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU: ALİ ÖREK VE MİNE SEVJİN ALÇİÇEK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerini kamuoyuna açıkladı.

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Saldırıda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin, PKK'lı Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edilirken, ikinci teröristin ise PKK'lı Mine Sevjin Alçiçek olduğu duyuruldu.

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Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum," dedi.

Ali Yerlikaya TUSAŞ'a saldıran teröristin kimliğini açıkladı (X)Ali Yerlikaya TUSAŞ'a saldıran teröristin kimliğini açıkladı (X)

KADIN TERÖRİST HDP İLÇE BAŞKANI ÇIKTI
Öldürülen kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in geçmişte HDP Hakkari Merkez ilçe eş başkanlığı yaptığı ortaya çıktı.

Terörist Mine Sevjin Alçiçek (X)Terörist Mine Sevjin Alçiçek (X)

Hakkari'de 2014'te HDP Merkez İlçe Başkanlığında yöneticilik yaptığı belirtilen terörist Alçiçek'in, terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen yürüyüş ve açıklamalara da katıldığı belirlendi.

TERÖR YÜRÜYÜŞLERİNDE BOY GÖSTERDİ!
Kent merkezinde 7 Nisan 2015'te bir, 19 Haziran 2015'te iki ve 26 Haziran 2015'te de bir teröristin cenazesine katıldığı görüntülerle saptanan Alçiçek'in, 22 Haziran'da ise terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine düzenlenen yürüyüşte yer aldığı tespit edildi.

Alçiçek'in, 14 Ağustos 2015'te Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve HDP'li yöneticilerin yaptığı sözde "özyönetim" açıklamasına da katıldığı bildirildi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2015'te katıldığı yasa dışı gösteri ve eylemler nedeniyle Alçiçek hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Firari olan Alçiçek'in 20 Ağustos 2015'ten bu yana arandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen iki teröristin terör örgütü PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek ve Ali Örek olduğunu açıklamıştı.

Ortaya çıkan bu gerçek HDP ile terör örgütü PKK arasındaki bağların bir kez daha gözler önüne serdi.

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