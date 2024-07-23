YPG'li Ferhat Abdi Şahin'den "ABD, İngiltere, Fransa teröristan planına destek veriyor" itirafı: "Türkiye bizi ortadan kaldıracak" korkusu

PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin





ESAD'A "BİZİMLE DE MASAYA OTUR" BASKISI



Ankara - Şam görüşmesinin gündemde olduğu şu günlerde Şam'a "Bizimle de masaya otur" baskısı yapan büyükbaş YPG'li "Onlar (Esad) üzerinde güçlü bir baskı oluşturulmalı" dedi.



Bilindiği üzere Suriye'nin doğal kaynakları ve petrolünün önemli bir kısmı PKK/YPG'nin elinde. Örgüt rejimi petrol bile satıyor.



Öte yandan Irak'ın Türkiye ve Suriye arasında attığı arabuluculuk adımı da YPG'yi bir hayli panikletti.



Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, "Türk devleti ile Şam hükümeti arasında bu ülkenin diğer bölgeleri üzerinde hesap yapılması yanlıştır. Irak hükümeti böyle bir şey geliştirmek istiyorsa Kuzey ve Doğu Suriye temsilcilerini çağırmalıdır" sözleriyle süreci sabote edeceklerinin sinyalini verdi.

ABD heyeti ve PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin



ELEBAŞI İTİRAF ETTİ... ABD, FRANSA VE İNGİLTERE'DEN 'TERÖRİSTAN' PLANINA TAM DESTEK



Gelelim PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde sözde seçimlerle statü kazanıp 'teröristan' kurma hayallerine...



PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin bölgedeki diyalog sürecinin durduğunu, 'seçim' konusunda tıkandıklarını itiraf etti. Teröristbaşı Şahin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın diyaloğun devam etmesi yönünde talebi olduğunu dile getirdi.



Bu durum başta ABD olmak üzere Avrupa ve Batılı ülkelerin Suriye'nin kuzeyindeki teröristan planına arka çıktığının somut vesikası oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan







FİDAN NE DEMİŞTİ?



Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "YPG konusunda problemli olduğumuz iki buçuk ülke var; ABD, İngiltere, biraz da Fransa ile..." sözleri bir kez daha önem kazandı.