YPG'li Ferhat Abdi Şahin'den "ABD, İngiltere, Fransa teröristan planına destek veriyor" itirafı: "Türkiye bizi ortadan kaldıracak" korkusu

Suriye'de belli bölgeleri işgal ederek Türkiye sınırında teröristan hayali kuran PKK'nın elebaşlarından Bese Hozat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı "Suriye" adımı sonrası Beşşar Esad'a seslendi.
Suriye'de belli bölgeleri işgal ederek Türkiye sınırında teröristan hayali kuran PKK'nın elebaşlarından Bese Hozat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı "Suriye" adımı sonrası Beşşar Esad'a seslendi.
PKK SABOTAJA BAŞLADI
Erdoğan'ın yaptığı tarihi "normalleşme" çağrısını hedefe koyan Hozat, "Beşşar Esad Türkiye ile birleşip Kürtlere karşı bir soykırım savaşına girerse kuzeydoğu Suriye halkları tüm gücüyle direnir" diyerek hem köşeye sıkıştıklarını itiraf etti hem de tehditler savurarak süreci sabote etmeye çalıştı.
Bese Hozat'tan sonra PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin sahneye çıktı.
YPG PANİKTE... "TÜRKİYE BİZİ ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLİYOR"
Ankara - Şam hattındaki görüşme trafiğinden huzursuz olan Şahin, "Türk devleti Özerk Yönetim projesini ve bizi ortadan kaldırmayı hedefliyor" diyerek çaresizlik veryansınında bulundu.
"Suriye rejimi ve Türkiye'nin anlaşabileceği bazı noktalar var" diyen elebaşı Şahin, "Suriye rejimi de Türkiye'nin isteklerine kapalı olmayabilir" şeklinde konuştu.
ESAD'A "BİZİMLE DE MASAYA OTUR" BASKISI
Ankara - Şam görüşmesinin gündemde olduğu şu günlerde Şam'a "Bizimle de masaya otur" baskısı yapan büyükbaş YPG'li "Onlar (Esad) üzerinde güçlü bir baskı oluşturulmalı" dedi.
Bilindiği üzere Suriye'nin doğal kaynakları ve petrolünün önemli bir kısmı PKK/YPG'nin elinde. Örgüt rejimi petrol bile satıyor.
Öte yandan Irak'ın Türkiye ve Suriye arasında attığı arabuluculuk adımı da YPG'yi bir hayli panikletti.
Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, "Türk devleti ile Şam hükümeti arasında bu ülkenin diğer bölgeleri üzerinde hesap yapılması yanlıştır. Irak hükümeti böyle bir şey geliştirmek istiyorsa Kuzey ve Doğu Suriye temsilcilerini çağırmalıdır" sözleriyle süreci sabote edeceklerinin sinyalini verdi.
ELEBAŞI İTİRAF ETTİ... ABD, FRANSA VE İNGİLTERE'DEN 'TERÖRİSTAN' PLANINA TAM DESTEK
Gelelim PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde sözde seçimlerle statü kazanıp 'teröristan' kurma hayallerine...
PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin bölgedeki diyalog sürecinin durduğunu, 'seçim' konusunda tıkandıklarını itiraf etti. Teröristbaşı Şahin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın diyaloğun devam etmesi yönünde talebi olduğunu dile getirdi.
Bu durum başta ABD olmak üzere Avrupa ve Batılı ülkelerin Suriye'nin kuzeyindeki teröristan planına arka çıktığının somut vesikası oldu.
FİDAN NE DEMİŞTİ?
Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "YPG konusunda problemli olduğumuz iki buçuk ülke var; ABD, İngiltere, biraz da Fransa ile..." sözleri bir kez daha önem kazandı.
"RUSYA İLE İYİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"
Ferhat Abdi Şahin'in "Güçlerimiz Uluslararası Koalisyon, Rusya ve diğer ülkelerle birlikte uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla da iyi çalışmalar yürütüyor" sözleri ise dikkat çekti.
Daha önce de Rusyalı yetkililerin Şahin ile görüştüğü biliniyor.