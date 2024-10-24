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Şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin erkek kardeşi ile kardeşinin eşinin de TUSAŞ'ta çalıştığı ortaya çıktı

TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 37 yaşındaki mühendis Zahide Güçlü Ekici son yolculuğuna uğurlandı. Ekici'nin, erkek kardeşi ile kardeşinin eşinin de TUSAŞ'ta çalıştığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 18:52 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 18:52
Şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici’nin erkek kardeşi ile kardeşinin eşinin de TUSAŞ’ta çalıştığı ortaya çıktı

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada teröristlerin saldırısına uğradığı öğrenildi.

Türkiye TUSAŞ şehitlerine veda etti

TUSAŞ'ta mühendis olarak çalışan 37 yaşındaki Zahide Güçlü Ekici, dün TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesindeki terör saldırısında hayatını kaybetti.

Şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin eşi Yalçın Ekici törende üzüntü yaşadı. (AA)Şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin eşi Yalçın Ekici törende üzüntü yaşadı. (AA)

Saldırı sonucu kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesinde vefat eden Ekici, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Bir kız çocuğu annesi Ekici, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada teröristlerin saldırısına uğradı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) merkez yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Cengiz Coşkun ve Hasan Hüseyin Canbaz, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. (İHA)Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) merkez yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Cengiz Coşkun ve Hasan Hüseyin Canbaz, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. (İHA)

SAVUNMA KARDEŞE EMANET
Zahide Güçlü Ekici'nin, erkek kardeşi ile kardeşinin eşinin de TUSAŞ'ta çalıştığı öğrenildi.

Zahide Güçlü Ekici'nin (36) kayınvalidesi Dursine Ekici(fotoğrafta) gelini Zahide'yi anlattı. (DHA) Zahide Güçlü Ekici'nin (36) kayınvalidesi Dursine Ekici(fotoğrafta) gelini Zahide'yi anlattı. (DHA)

Zahide Güçlü Ekici'nin kayınvalidesi Dursine Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada terörü lanetledi. Gelinini kızı gibi gördüğünü belirten Ekici, "Benim canım yandı, başkanlarının canı yanmasın. Devlete millete yararı olan evlatlarımıza kıyılmasın. Bunun önlemi nasıl alınır onu da bilemem. Kızımdı benim. Yıkıldım." diye konuştu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun son yolculuklarına uğurlandı. (AA)Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun son yolculuklarına uğurlandı. (AA)

Öte yandan, şehitlerden TUSAŞ kalite kontrol görevlisi 49 yaşındaki Cengiz Coşkun'un da evli ve 1 erkek çocuk babası olduğu, 6 yaşındaki çocuğunun 1 hafta önce sünnet ettirildiği öğrenildi.

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