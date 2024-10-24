Şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici’nin erkek kardeşi ile kardeşinin eşinin de TUSAŞ’ta çalıştığı ortaya çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada teröristlerin saldırısına uğradığı öğrenildi.
TUSAŞ'ta mühendis olarak çalışan 37 yaşındaki Zahide Güçlü Ekici, dün TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesindeki terör saldırısında hayatını kaybetti.
Şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin eşi Yalçın Ekici törende üzüntü yaşadı. (AA)
Saldırı sonucu kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesinde vefat eden Ekici, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Bir kız çocuğu annesi Ekici, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada teröristlerin saldırısına uğradı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) merkez yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Cengiz Coşkun ve Hasan Hüseyin Canbaz, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. (İHA)
SAVUNMA KARDEŞE EMANET
Zahide Güçlü Ekici'nin, erkek kardeşi ile kardeşinin eşinin de TUSAŞ'ta çalıştığı öğrenildi.