Şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici’nin erkek kardeşi ile kardeşinin eşinin de TUSAŞ’ta çalıştığı ortaya çıktı

Zahide Güçlü Ekici'nin (36) kayınvalidesi Dursine Ekici(fotoğrafta) gelini Zahide'yi anlattı. (DHA)

Zahide Güçlü Ekici'nin kayınvalidesi Dursine Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada terörü lanetledi. Gelinini kızı gibi gördüğünü belirten Ekici, "Benim canım yandı, başkanlarının canı yanmasın. Devlete millete yararı olan evlatlarımıza kıyılmasın. Bunun önlemi nasıl alınır onu da bilemem. Kızımdı benim. Yıkıldım." diye konuştu.