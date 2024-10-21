Elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası örgütte "taht" kavgası: FETÖ'nün yeni elebaşı kim olacak? Çözülmeler hız kazanacak!

Ebuseleme Gülen "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu , Mustafa Özcan , Barbaros Kocakurt gibi isimlerin başını çektiği 'Baş Yüceler' heyetini işaret etmişti.

Öyle ki sosyal medyada çeşitli açıklamalar yapan ve örgüt içinden ifşalar paylaşan Ebuseleme Gülen bunun işaretini vermişti.

ÖRGÜTTE ÇÖZÜLME HIZLANACAK Gülen'in ölümüyle birlikte, FETÖ içinde uzun süredir beklenen çözülmelerin hızlanacağı ve yeni bir liderlik mücadelesinin başlaması bekleniyor.

İKTİDAR MÜCADELESİ: KİM FETÖ ELEBAŞI OLACAK? Bu işaret iç kavgayı açık şekilde gösterirken CIA ilişkili örgüt çeşitli klikler arasında bölünmüş durumda. Mustafa Özcan , Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi, Cevdet Türkyolu Naci Tosuni Barbaros Kocakurt gibi isimler, Gülen sonrası dönemde örgütün başına geçmek için kavgaya tutuşacak.

Peki kimdir bu isimler hangi bağlantıları örgüt içinde ne gibi güçleri var? İşte o büyükbaşlar...

MUSTAFA ÖZCAN: MALİ GÜÇLE GELEN ADAY

Örgütün mali yapılanmasını uzun yıllar kontrol eden Mustafa Özcan, bu mücadeledeki adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

AA

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldükten sonra yerine geçeceği söylenen Mustafa Özcan, örgütün sözde İstanbul ve Balkan ülkeleri imamlığı, ardından "hususi hizmetler" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamlığını yaptı.