Elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası örgütte "taht" kavgası: FETÖ'nün yeni elebaşı kim olacak? Çözülmeler hız kazanacak!

İSMAİL BÜYÜKÇELEBİ: SOSYAL MEDYA GÜCÜYLE ÖNE ÇIKAN İSİM
FETÖ içinde üst düzey sorumlu olarak uzun yıllar faaliyet yürüten İsmail Büyükçelebi, örgütte "Büyük Abi" olarak tanınıyor.
FETÖ'nün "başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen kurul üyeleri arasında örgütün sözde "ABD imamı" olarak bilinen Büyükçelebi'nin sosyal medyadaki FETÖ'cü gruplar üzerinde de etkisi olduğu biliniyor.
KAMPTAN KOVULAN OSMAN ŞİMŞEK
Osman Şimşek, FETÖ Elebaşının ABD'de özel hizmetinde bulunuyordu. Gülen'in yıllarca sohbetlerini örgüt üyelerine duyurdu. Mustafa Özcan ile giriştiği örgüt liderliği tartışması sonrası dayak yiyerek Pensilvanya'daki örgüt kampından kovuldu.
Osman Şimşek (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Barbaros Kocakurt: Mustafa Özcan tarafından örgüte kazandırıldı. 12 Eylül darbesi döneminde FETÖ elebaşı ile Türkiye'yi gezdi. 1986 yılında FETÖ Elebaşı ile "yakalanan" 13 kişiden biriydi. Muhsin Yazıcıoğlu suikastında aktif rol aldı.
BARBAROS KOCAKURT
Mustafa Özcan'a yakınlığıyla bilinen Barbaros kocakurt 12 Eylül darbesi döneminde FETÖ elebaşı ile Türkiye'yi gezdi. 1986 yılında FETÖ Elebaşı ile "yakalanan" 13 kişiden biriydi. Muhsin Yazıcıoğlu suikastında aktif rol aldığı iddia ediliyor.
FETÖ'cü Barbaros Kocakurt
FETÖ'nün yurt dışından Türkiye'ye para aktarmada kullandığı sistemi yöneten Kocakurt, bir dönem örgütün 'Türkiye imamlığı' bir dönem ise 'İstanbul imamlığı'nı yaptı. FETÖ'nün adli tıp yapılanmasında rolü olan Kocakurt ayrıca İzmir'deki FETÖ okulu olan Yamanlar Koleji'nin de kurucu müdürüydü.
YENİ ELEBAŞININ SEÇİLMESİNDE ETKİLİ OLACAK İSİMLER
FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası örgüt lideri olamayacak, ancak terör örgütünün yeni liderinin seçilmesinde aktif rol oynayabilecek isimler de bulunuyor.
SUAT YILDIRIM
1960'larda Fetullah Gülen ile Edirne'de aynı evi paylaşan Suat Yıldırım, kuruluş yıllarından başlayarak örgüt faaliyetleri içinde yer aldı. Örgütün İlahiyat Fakültelerine sızmasını sağlayan Yıldırım, Gülen hastaneye kaldırıldığında bazı örgüt toplantılarını yönetti.
NACİ TOSUN
Terör örgütü FETÖ'de yeni lider seçiminde aktif rol oynayabilecek bir diğer isim ise Azerbaycan'da FETÖ yapılanmasını kuran Naci Tosun, Tosun Gülen ölene kadar yakınında yer aldı. Orta Asya ülkelerinde CIA adına faaliyetler yürüttü.
Gülen'in ölmeden önce ifşa edilen görüntülerinde yanındaki iki isim dikkat çekti. O isimlerden biri FETÖ'nün Avrupa imamı firari vatan haini Abdullah Aymaz diğeri ise kırmızı kategoride aranan FETÖ'nün beyin takımında yer alan Naci Tosun. (Takvim.com.tr)
BAHATTİN KARATAŞ
FETÖ elebaşı Gülen'in İzmir'e geldiğinde ilk oluşturduğu çekirdek kadroda bulunduğu ve örgütteki son görevi örgüt kadroları irşat imamlığı olduğu belirtilen Bahattin Karataş, Gülen'in güvendiği isimler arasındaydı.
Karataş, FETÖ adına sözde Güneydoğu Bölge sorumluluğu, Ankara imam yardımcılığı ve Van imamlığı görevlerini yürüttü. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den aldığı talimatları yurt dışındaki örgüt üyelerine aktaran Karataş, bir dönem Avusturya imamlığı da yaptı.
Darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasının iddianamesine göre, Karataş'ın örgüt içerisindeki son görevi ise istişare heyeti üyeliği ve örgüt kadroları irşat imamlığı oldu.