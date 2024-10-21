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Elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası örgütte "taht" kavgası: FETÖ'nün yeni elebaşı kim olacak? Çözülmeler hız kazanacak!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü. Son dönemde ABD'deki ininden kaçırılarak başka bir yere götürülen ve sosyal medyaya bitik görüntüleri yansıyan Gülen'in öldüğü FETÖ'cü hesaplar tarafından duyuruldu. FETÖ'de çözülmelerin artması beklenirken yaşanan iç kavga da elebaşı Gülen’in ölümünün ardından ateşlenecek. Örgütte yeni elebaşının kim olacağı merak edilirken kavganın, Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi, Naci Tosun gibi büyükbaş FETÖ'cülerin arasında geçmesi bekleniyor... İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 10:30 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 10:56
Elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü sonrası örgütte taht kavgası: FETÖ’nün yeni elebaşı kim olacak? Çözülmeler hız kazanacak!

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü.

ABD'deki ininden kaçırılarak başka bir yere götürülen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vaziyetinin bitik olduğu hatta altının bezlendiği bilinen elebaşı Gülen'in ölümü FETÖ'cü hesaplar tarafından duyuruldu.

FETÇ elebaşı Fetullah Gülen (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)FETÇ elebaşı Fetullah Gülen (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

FETÖ sözcülüğü yapan 'Herkül Nağme' sitesi iblis başının öldüğünü yaptığı paylaşımla açıkladı.

FETÖ'cü Herkul Gülen'in öldüğünü duyurduFETÖ'cü Herkul Gülen'in öldüğünü duyurdu

YEĞENİ EBUSELEME GÜLEN DOĞRULADI
Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen de elebaşının öldüğünü doğruladı.

Elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü sonrası örgütte taht kavgası: FETÖ’nün yeni elebaşı kim olacak? Çözülmeler hız kazanacak!

Ebuseleme Gülen FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğünü duyurduEbuseleme Gülen FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğünü duyurdu

ÖRGÜTTE ÇÖZÜLME HIZLANACAK
Gülen'in ölümüyle birlikte, FETÖ içinde uzun süredir beklenen çözülmelerin hızlanacağı ve yeni bir liderlik mücadelesinin başlaması bekleniyor.

Öyle ki sosyal medyada çeşitli açıklamalar yapan ve örgüt içinden ifşalar paylaşan Ebuseleme Gülen bunun işaretini vermişti.

Ebuseleme Gülen "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt gibi isimlerin başını çektiği 'Baş Yüceler' heyetini işaret etmişti.

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da tutulduğu son evden çıkarken görüntüsü (13 Ekim, AA )FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da tutulduğu son evden çıkarken görüntüsü (13 Ekim, AA )

İKTİDAR MÜCADELESİ: KİM FETÖ ELEBAŞI OLACAK?
Bu işaret iç kavgayı açık şekilde gösterirken CIA ilişkili örgüt çeşitli klikler arasında bölünmüş durumda. Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi, Cevdet Türkyolu Naci Tosuni Barbaros Kocakurt gibi isimler, Gülen sonrası dönemde örgütün başına geçmek için kavgaya tutuşacak.

Peki kimdir bu isimler hangi bağlantıları örgüt içinde ne gibi güçleri var? İşte o büyükbaşlar...

MUSTAFA ÖZCAN: MALİ GÜÇLE GELEN ADAY
Örgütün mali yapılanmasını uzun yıllar kontrol eden Mustafa Özcan, bu mücadeledeki adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

AAAA

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldükten sonra yerine geçeceği söylenen Mustafa Özcan, örgütün sözde İstanbul ve Balkan ülkeleri imamlığı, ardından "hususi hizmetler" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamlığını yaptı.

"UZUN CEVDET" CEVDET TÜRKYOLU
Örgüt içinde "Uzun Cevdet" olarak da bilinen Cevdet Türkyolu, Gülen'in "Mebruke" isimli yeğeniyle evli.

Cevdet Türkyolu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Cevdet Türkyolu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Gülen'in ölümüne kadar ona en yakın kişi... Türkyolu'nun, örgütün kasasını tuttuğu ve milyonlarca doları bulan kaynaklarını kullandığı ve örgütün gayrimenkul zengini olarak bilinen Cevdet Türkyolu, Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından elebaşını kaçırmakla suçlanan isimler arasında yer alıyordu.

AAAA

ABDULLAH AYMAZ: AVRUPACI KANADIN TEMSİLCİSİ
FETÖ'nün Avrupa'daki yapılanmasında etkin rol oynayan Abdullah Aymaz, örgütün uluslararası ayağını kontrol eden isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Elebaşı Gülen'in yerine geçebileceği söylenen örgüt yöneticilerinden Abdullah Aymaz, Hollanda, Almanya, İsveç, Belçika ve Danimarka'da yaptığı faaliyetlerle örgütün Avrupa'da yapılanmasını sağladı.

Elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü sonrası örgütte taht kavgası: FETÖ’nün yeni elebaşı kim olacak? Çözülmeler hız kazanacak!

İSMAİL BÜYÜKÇELEBİ: SOSYAL MEDYA GÜCÜYLE ÖNE ÇIKAN İSİM
FETÖ içinde üst düzey sorumlu olarak uzun yıllar faaliyet yürüten İsmail Büyükçelebi, örgütte "Büyük Abi" olarak tanınıyor.

FETÖ'nün "başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen kurul üyeleri arasında örgütün sözde "ABD imamı" olarak bilinen Büyükçelebi'nin sosyal medyadaki FETÖ'cü gruplar üzerinde de etkisi olduğu biliniyor.

KAMPTAN KOVULAN OSMAN ŞİMŞEK
Osman Şimşek, FETÖ Elebaşının ABD'de özel hizmetinde bulunuyordu. Gülen'in yıllarca sohbetlerini örgüt üyelerine duyurdu. Mustafa Özcan ile giriştiği örgüt liderliği tartışması sonrası dayak yiyerek Pensilvanya'daki örgüt kampından kovuldu.

Osman Şimşek (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Osman Şimşek (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Barbaros Kocakurt: Mustafa Özcan tarafından örgüte kazandırıldı. 12 Eylül darbesi döneminde FETÖ elebaşı ile Türkiye'yi gezdi. 1986 yılında FETÖ Elebaşı ile "yakalanan" 13 kişiden biriydi. Muhsin Yazıcıoğlu suikastında aktif rol aldı.

BARBAROS KOCAKURT
Mustafa Özcan'a yakınlığıyla bilinen Barbaros kocakurt 12 Eylül darbesi döneminde FETÖ elebaşı ile Türkiye'yi gezdi. 1986 yılında FETÖ Elebaşı ile "yakalanan" 13 kişiden biriydi. Muhsin Yazıcıoğlu suikastında aktif rol aldığı iddia ediliyor.

FETÖ'cü Barbaros KocakurtFETÖ'cü Barbaros Kocakurt

FETÖ'nün yurt dışından Türkiye'ye para aktarmada kullandığı sistemi yöneten Kocakurt, bir dönem örgütün 'Türkiye imamlığı' bir dönem ise 'İstanbul imamlığı'nı yaptı. FETÖ'nün adli tıp yapılanmasında rolü olan Kocakurt ayrıca İzmir'deki FETÖ okulu olan Yamanlar Koleji'nin de kurucu müdürüydü.

YENİ ELEBAŞININ SEÇİLMESİNDE ETKİLİ OLACAK İSİMLER
FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası örgüt lideri olamayacak, ancak terör örgütünün yeni liderinin seçilmesinde aktif rol oynayabilecek isimler de bulunuyor.

SUAT YILDIRIM
1960'larda Fetullah Gülen ile Edirne'de aynı evi paylaşan Suat Yıldırım, kuruluş yıllarından başlayarak örgüt faaliyetleri içinde yer aldı. Örgütün İlahiyat Fakültelerine sızmasını sağlayan Yıldırım, Gülen hastaneye kaldırıldığında bazı örgüt toplantılarını yönetti.

NACİ TOSUN
Terör örgütü FETÖ'de yeni lider seçiminde aktif rol oynayabilecek bir diğer isim ise Azerbaycan'da FETÖ yapılanmasını kuran Naci Tosun, Tosun Gülen ölene kadar yakınında yer aldı. Orta Asya ülkelerinde CIA adına faaliyetler yürüttü.

Gülen'in ölmeden önce ifşa edilen görüntülerinde yanındaki iki isim dikkat çekti. O isimlerden biri FETÖ'nün Avrupa imamı firari vatan haini Abdullah Aymaz diğeri ise kırmızı kategoride aranan FETÖ'nün beyin takımında yer alan Naci Tosun. (Takvim.com.tr)Gülen'in ölmeden önce ifşa edilen görüntülerinde yanındaki iki isim dikkat çekti. O isimlerden biri FETÖ'nün Avrupa imamı firari vatan haini Abdullah Aymaz diğeri ise kırmızı kategoride aranan FETÖ'nün beyin takımında yer alan Naci Tosun. (Takvim.com.tr)

BAHATTİN KARATAŞ
FETÖ elebaşı Gülen'in İzmir'e geldiğinde ilk oluşturduğu çekirdek kadroda bulunduğu ve örgütteki son görevi örgüt kadroları irşat imamlığı olduğu belirtilen Bahattin Karataş, Gülen'in güvendiği isimler arasındaydı.

Karataş, FETÖ adına sözde Güneydoğu Bölge sorumluluğu, Ankara imam yardımcılığı ve Van imamlığı görevlerini yürüttü. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den aldığı talimatları yurt dışındaki örgüt üyelerine aktaran Karataş, bir dönem Avusturya imamlığı da yaptı.

Darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasının iddianamesine göre, Karataş'ın örgüt içerisindeki son görevi ise istişare heyeti üyeliği ve örgüt kadroları irşat imamlığı oldu.

Elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü sonrası örgütte taht kavgası: FETÖ’nün yeni elebaşı kim olacak? Çözülmeler hız kazanacak!

KAOS BÜYÜYECEK
Gülen'in ölümü, FETÖ içinde çözülmeleri hızlandıracak. Elebaşı boşluğunun doğurduğu kaos, örgüt içindeki klikler arasında derin ayrışmalara neden olması bekleniyor.

FETÖ'nün geleceği örgütü himaye eden küresel güçlerin atacağı adımlarla birlikte liderlik kavgasının sonucuna ve örgüt içindeki yeni dengelere bağlı olarak şekillenecek. Örgütün iç hesaplaşması, Türkiye tarafından da yakından takip edilecek.

TAKVİM.COM.TR FETÖ İÇİNDEKİ KAVGAYI YAZDI
Takvim.com.tr FETÖ içinde yaşan çekişmeyi ve ifşaları her fırsatta detaylarıyla yazdı. Haberlerde elebaşının ölmeden önce kaçırılma süreci ve saklandığı bölgeye dair detaylara yer verilirken FETÖ'nün fotoğraflarla giriştiği algı operasyonları da defalarca ifşa edildi.

İşte o haberlerimiz:

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