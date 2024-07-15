FETÖ’cülerin ABD’deki villaları ve kayıt dışı ekonomisi örgütü karıştırdı! Büyükbaşlar lüks içinde yaşıyor...

Son dönemde dünya çapında geçim sıkıntısı çeken birçok firari örgüt üyesi bulunurken, ABD'deki örgütün üst yönetim halkası ve ona yakın bazı firari gazetecilerin kayıt dışı FETÖ bütçesi ile ayrıcalıklı yaşam sürdüğü dile getiriliyor. Türkyolu tarafından farklı isimler altında satın alınan mülkler, örgütün diğer ülkelerde bulunan üyeleri tarafından da dillendirilirken, bu konudaki şikayetlerin elebaşı Fetullah Gülen'e ulaşmasının yine Türkyolu tarafından engellendiği iddiaları yer alıyor.

FETÖ'CÜ TÜRKYOLU AİLESİNİN ABD'DEKİ TAŞINMAZLARI

ABD'de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan gayrimenkul bilgilerine göre, Cevdet Türkyolu ve aile yakınlarının üzerine Pensilvanya eyaletinde 10'a yakın taşınmaz bulunuyor. Bunlardan 6'sı Türkyolu ve eşi üzerine kayıtlı iken, kızı Büşra ve oğlu Esat Türkyolu'nun mülkiyetindeki 4 ev ve villa ile bu sayı 10'u buluyor. FETÖ elebaşı Gülen ile FETÖ'cü Cevdet Türkyolu'nun oğlu Esat Türkyolu Türkyolu'nun taşınmaz varlıklarının içinde, örgüt kampına 5 dakikalık yürüme mesafesinde, içinde bir besihanenin dahil olduğu en az 3 yapı bulunan geniş çiftlik de yer alıyor. Daha önce Florida eyaletinde de 2 ev aldığı bilinen Türkyolu'nun, bunlardan Winter Springs bölgesinde olanını 2017'de 238 bin dolara, Ocoee kentindeki diğer bir evini ise 2018'de yaklaşık 220 bin dolara sattığı görülüyor. Türkyolu'na ait evlerin bir kısmının örgüt kampına 5-10 dakika mesafede olduğu gözlenirken bu evlerin çoğunun, bulunduğu mahallenin en kenar sokaklarında, çıkmaz sokaklarda ve çoğunlukla bir orman kenarında olması dikkati çekti.

Emlak sitelerindeki ortalama verilere göre Türkyolu ve ailesinin Pensilvanya eyaletinde sahip olduğu taşınmazların her birinin değeri 200 bin dolarla 500 bin dolar arasında değişiyor. PARA HAVUZUNU DAMADI İLE YÖNETİYOR

Ebuseleme Gülen'in sosyal medyada örgütün işleyişiyle ilgili ifşa ettiği bilgilere göre, örgütün banka hesapları, "gizli kasa" olarak da bilinen Cevdet Türkyolu'nun damadı Muhammed Yeşilyurt tarafından yönetiliyor. Yeğen Gülen, Türkyolu ve damadının kime kaç para dağıtılacağına kendilerinin karar verdiğini, örgütün parasının bulunduğu banka hesaplarıyla ilgili bilgileri kimseyle paylaşmadıklarını belirtiyor. FETÖ'cü Ebuseleme Gülen, X hesabında, "Hırsız Cevdet Türkyolu korkma, titre! Paçan tutuştu değil mi? Gidecek tüm kontrol, tüm para, krallığın. Seni yargılatmazsak!" ifadelerine yer vermiş, damadı Yeşilyurt'un da örgüt paralarını sevk ve idare etmede "kayınpederini aratmadığını" dile getirmişti. Elebaşı Gülen'in, yeğeni Ebuseleme'nin açıklamaları sonrası paylaşılan son videosunda, FETÖ elebaşının Türkyolu'nun oğlu Esat ve damadı Muhammed'e övgüler düzdüğü bölümlere yer verilmesi bazı örgüt üyeleri tarafından sosyal medyada eleştirilmişti.

FETÖ'CÜLER KOCAKURT VE ÖZCAN'A AİT LÜKS VİLLALAR

Cevdet Türkyolu'nun dışında, "Ali Heyet" üyesi diğer isimlerden Barbaros Kocakurt ve Mustafa Özcan'a ait evlerin de oldukça lüks ve önemli noktalarda konuşlandığı tespit edildi. PENSİLVANYA'DA YUVALANDILAR

Türkyolu gibi, Kocakurt ve Özcan da yaşadığı evler için, gözlerden uzak konumlar tercih etmiş. Barbaros Kocakurt'un, Pensilvanya'nın Easton bölgesinde Esma Kocakurt ile üzerine kayıtlı olan lüks villalar, yerleşim bölgesinin dış çeperinde yer alırken, arkasında bir nehir ve ormanlık alan bulunuyor. FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki ini! 2019'da inşa edilen ve 2020'de Kocakurt ailesi tarafından 510 bin dolara satın alınan 4 yatak odalı ve 3 banyolu evin, elebaşı Gülen'in 2022'de kaldırıldığı St. Luke's Hastanesine de yaklaşık 15-20 dakika mesafede olduğu belirlendi. Kocakurt'un, örgüt kampına 10 dakika mesafedeki Wind Gap kasabasında yaklaşık 320 bin dolar değerinde ikinci evi bulunuyor. Elebaşı Gülen'in ardından, örgüt üst yönetiminin bir numarası olduğu söylenen Mustafa Özcan'ın da Pensilvanya'nın Bethlehem şehrinde ve Wind Gap kasabasında birer evi yer alıyor. Özcan'ın Bethlehem'deki evinden elebaşı Gülen'in tedavi için sık sık gittiği hastaneye ulaşmak araçla 7, örgüte ait "Respect School" (Saygı Okulu) ile ortak diplomalı din adamı yetiştiren Morovian College kampüsüne ise 5 dakika mesafede.