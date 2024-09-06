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Şer yuvası iyice çıkmaza girdi! İblis başının yeğeni Gülen'i ifşa etti: "Ben çok hapis yattım, biraz da onlar yatsın"

FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek başlattığı ifşa serisine devam ediyor. Ebuseleme Gülen bu sefer de Fetullah Gülen’in 15 Temmuz’da uğradığı bozgun sonrası hapse atılan darbecilerle ile ilgili sözlerini ifşa etti.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 18:14 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 18:40
Şer yuvası iyice çıkmaza girdi! İblis başının yeğeni Gülen’i ifşa etti: Ben çok hapis yattım, biraz da onlar yatsın

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Pensilvanya'daki şer yuvasına konuşlu olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) artık iyice çıkmaza girdi.

Alçak terör örgüt FETÖ'nün elebaşı Fetullah GülenAlçak terör örgüt FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen

Örgütün içindeki iç savaş istihbarat raporlarına bile yansırken FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve ekibi tarafından Pensilvanya'nın Pocono bölgesinde alıkonulduğu öğrenildi.

FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme GülenFETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen

"O*** ÇOCUKLARI HOCAMIZI KAÇIRDI"

FETÖ'deki iç ayaklanma, güç ve koltuk kavgası elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen'in "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek başlattığı ifşa serisi ile daha da ayyuka çıktı.

Pensilvanya'daki şer yuvası iyice çıkmaza girdi!



"BEN ÇOK HAPİS CEZASI YATTIM BİRAZ DA ONLAR YATSIN"

FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen, Fetullah Gülen'in 15 Temmuz'da uğradığı bozgun sonrası hapse atılan darbecilerle ile ilgili sözlerini ifşa etti.

Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz'dan 2 sene sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e yaptıkları bir bayram ziyaretinde "Hocam, Türkiye'de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz" denildiğini, karşılığında sinirli bir yüz ifadesi ile "Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın" cevabını aldıklarını söyledi.

FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme GülenFETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ FİNANSAL ÇÖKÜŞTE

Öte yandan FETÖ terör örgütü finan olarak da çöküşe girdi. FETÖ'nün Almanya'da faaliyet gösteren 'Time to Help eV' isimli sözde yardım kuruluşunun mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar 31 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. FETÖ'ye büyük bir ekonomik darbeye neden olan bu karar ile örgüt finansal bir boşluğa düştü. 'Yardım' adı altında topladıkları paraların kesilmesinden endişe duyan FETÖ'nün, 'Time to Help eV'nin varlıklarının dondurulması kararını örgüt üyelerinden sakladığı, finans kaynaklarındaki zayıflama nedeni ile örgütün büyük bir çıkmaza girdiği belirtildi.

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FETÖ ELEBAŞININ VAZİYETİ BİTİK

Örgütteki iç savaş istihbarat raporlarına bile yansırken elebaşı Gülen'in vaziyetinin bitik olduğu fotoğraflarla tescillenmişti.

FETÖ elebaşının vaziyeti bitik!FETÖ elebaşının vaziyeti bitik!

Bahse konu fotoğraflarda Gülen hep sağ profilden gösterilirken kulağında çeşitli yaralar olduğu tespit edildi.

FETÖ elebaşının vaziyeti bitik!FETÖ elebaşının vaziyeti bitik!

ETRAFA BOŞ BOŞ BAKIYOR, ZOR NEFES ALIYOR

Paylaşılan bir başka görüntüde ise teröristbaşının anlamsızca tırnağını çekiştirdiği, etrafa boş bakışlar atıp zor nefes aldığı görülmüştü.

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