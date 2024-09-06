Şer yuvası iyice çıkmaza girdi! İblis başının yeğeni Gülen'i ifşa etti: "Ben çok hapis yattım, biraz da onlar yatsın"

FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen



"O*** ÇOCUKLARI HOCAMIZI KAÇIRDI"

FETÖ'deki iç ayaklanma, güç ve koltuk kavgası elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen'in "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek başlattığı ifşa serisi ile daha da ayyuka çıktı.







"BEN ÇOK HAPİS CEZASI YATTIM BİRAZ DA ONLAR YATSIN"



FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen, Fetullah Gülen'in 15 Temmuz'da uğradığı bozgun sonrası hapse atılan darbecilerle ile ilgili sözlerini ifşa etti.



Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz'dan 2 sene sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e yaptıkları bir bayram ziyaretinde "Hocam, Türkiye'de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz" denildiğini, karşılığında sinirli bir yüz ifadesi ile "Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın" cevabını aldıklarını söyledi.