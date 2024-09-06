Şer yuvası iyice çıkmaza girdi! İblis başının yeğeni Gülen'i ifşa etti: "Ben çok hapis yattım, biraz da onlar yatsın"

Pensilvanya'daki şer yuvasına konuşlu olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) artık iyice çıkmaza girdi.
Pensilvanya'daki şer yuvasına konuşlu olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) artık iyice çıkmaza girdi.
Örgütün içindeki iç savaş istihbarat raporlarına bile yansırken FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve ekibi tarafından Pensilvanya'nın Pocono bölgesinde alıkonulduğu öğrenildi.
"O*** ÇOCUKLARI HOCAMIZI KAÇIRDI"
FETÖ'deki iç ayaklanma, güç ve koltuk kavgası elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen'in "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek başlattığı ifşa serisi ile daha da ayyuka çıktı.
"BEN ÇOK HAPİS CEZASI YATTIM BİRAZ DA ONLAR YATSIN"
FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen, Fetullah Gülen'in 15 Temmuz'da uğradığı bozgun sonrası hapse atılan darbecilerle ile ilgili sözlerini ifşa etti.
Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz'dan 2 sene sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e yaptıkları bir bayram ziyaretinde "Hocam, Türkiye'de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz" denildiğini, karşılığında sinirli bir yüz ifadesi ile "Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın" cevabını aldıklarını söyledi.
FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ FİNANSAL ÇÖKÜŞTE
Öte yandan FETÖ terör örgütü finan olarak da çöküşe girdi. FETÖ'nün Almanya'da faaliyet gösteren 'Time to Help eV' isimli sözde yardım kuruluşunun mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar 31 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. FETÖ'ye büyük bir ekonomik darbeye neden olan bu karar ile örgüt finansal bir boşluğa düştü. 'Yardım' adı altında topladıkları paraların kesilmesinden endişe duyan FETÖ'nün, 'Time to Help eV'nin varlıklarının dondurulması kararını örgüt üyelerinden sakladığı, finans kaynaklarındaki zayıflama nedeni ile örgütün büyük bir çıkmaza girdiği belirtildi.
FETÖ ELEBAŞININ VAZİYETİ BİTİK
Örgütteki iç savaş istihbarat raporlarına bile yansırken elebaşı Gülen'in vaziyetinin bitik olduğu fotoğraflarla tescillenmişti.
Bahse konu fotoğraflarda Gülen hep sağ profilden gösterilirken kulağında çeşitli yaralar olduğu tespit edildi.
ETRAFA BOŞ BOŞ BAKIYOR, ZOR NEFES ALIYOR
Paylaşılan bir başka görüntüde ise teröristbaşının anlamsızca tırnağını çekiştirdiği, etrafa boş bakışlar atıp zor nefes aldığı görülmüştü.