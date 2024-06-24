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FETÖ'nün "Karanlık Kurul" üyesi Halit Esendir'den "darbe" itirafı! Elebaşı Fetullah Gülen'i işaret etti: Bilgisi vardı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminden sonra FETÖ'cüler teröristbaşı Fetullah Gülen'in bu kalkışmadan haberdar olmadığını öne sürerek haşhaşi yapılanmasını aklamaya girişti. Ancak, aradan geçen 8 yılın ardından örgüt içinde yaşanan kaos ve çözülmeler, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını bir kez daha ortaya koyarken peş peşe itiraflar geldi. Geçtiğimiz günlerde FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in itirafının ardından bu kez FETÖ'nün kilit isimlerinden Halit Esendir itirafta bulundu. FETÖ'cü Halit Esendir FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in darbe girişiminden saatine kadar haberdar olduğunu itiraf etti.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 11:14 Güncelleme 24 Haziran 2024, 11:51
FETÖ’nün Karanlık Kurul üyesi Halit Esendir’den darbe itirafı! Elebaşı Fetullah Gülen’i işaret etti: Bilgisi vardı

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vaziyetinin kötüye gitmesinin ardından örgüt içinde savaş başladı.

ELEBAŞI GÜLEN KAÇIRILDI ORTALIK KARIŞTI
Elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in geçtiğimiz haftalarda "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Adil Öksüz ve Ekrem Dumanlı'nın başını çektiği 'Baş Yüceler' heyetini işaret etti.

EBUSELEME GÜLEN'DEN SONRA FETÖ'CÜ HALİT ESENDİR DE İTİRAF ETTİ
FETÖ'cü Ebuseleme Gülen'in örgüt içindeki rant kavgasından cinsel tacizlere FETÖ'nün siyasilere kurduğu tuzaklara ve 15 Temmuz'a ilişkin itiraflarda bulunmasının ardından bir itiraf da 'Baş Yüceler' heyetinin içinde yer alan FETÖ'nün kilit isimlerinden Halit Esendir tarafından geldi.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN DARBEDEN HABERİ VARDI
FETÖ'nün eğitim yapılanmasının temellerini atan kişilerin başında gelen ve örgütün üst düzey yöneticileri arasında yer alan kırmızı kategoride aranan firari Halit Esendir FETÖ elebaşının hain darbe girişimini gece saat 03:00'de beklediğini itiraf etti.

FETÖ elebaşı Fetullah GülenFETÖ elebaşı Fetullah Gülen

"DARBEYİ GECE 03.00'DA BEKLİYORDU"
FETÖ'cü Esendir itirafında şunları söyledi:

FETÖ'cü Halit EsendirFETÖ'cü Halit Esendir

"Cumadan çıkmışlardı ABD'de. Türkiye'de ise saat 21:00 civarıydı. İlk haberler çıkınca köprüler kapatılıyor, uçaklar uçuyor diye, Pensilvanya'daki arkadaşlar kapıyı çalıyorlar. Hocam Türkiye'de darbe olmuş diyorlar. Hocaefendi (FETÖ elebaşı Fetullah Gülen) bir anda şaşırıyor. Çünkü darbenin gece 3:00'da olacağından bilgisi var. Hocaefendi (FETÖ elebaşı Gülen) bir anda Türkiye'de saat kaç diyor. Çok enteresandır bu."

DARBECİLERİN GÖREVLENDİRME BELGELERİNDEKİ SAAT!
FETÖ'cü Esendir'in itiraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan Hürriyet Yazarı Nedim Şener, "FETÖ'cülere bir şeyler oldu!!! Adil Öksüz hakkındaki itiraflardan sonra FETÖ elebaşının 15 Temmuz darbe girişimindeki rolü hakkında itiraflar geliyor. Şimdi de firari FETÖ'cü Halit Esendir'den itirafta bulunmuş: "Hocaefendi (FETÖ elebaşı gülen) darbenin gece 03.00'de olacağını biliyordu ama 21..00'de başlamış olmasına şaşırdı" NOT: Gerçekten de darbecilerin görevlendirme belgelerinde sıkıyönetim ilan saati 03.00 olarak yazılmıştı" ifadelerini kullandı.

EBUSELEME GÜLEN'İN 15 TEMMUZ İTİRAFLARI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen 4 Haziran 2024'te katıldığı yayında 15 Temmuz itiraflarında bulundu.

FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme GülenFETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen

Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz'un kilit ismi firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Başkan Erdoğan için hazırlattığı çirkin "oyun"u ve FETÖ elebaşı Gülen'in darbe yapılacağını kendilerine söylediğini itiraf etti.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İTİRAFI: ARKADAŞLAR BİR ŞEY DÜŞÜNMÜŞ
Ebuseleme Gülen 251 vatandaşımızın şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin FETÖ elebaşı Gülen tarafından kendilerine bilgi verildiğini itiraf ederek şunları söyledi:

Millet 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere geçit vermediMillet 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere geçit vermedi

"Kulağımıza eğildi ve arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye'deki bütün kurumlar el değiştirecek, siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konumlarda mütevazi olun renk vermeyin."

Not: Ebuseleme Gülen itirafında elebaşı Gülen'in kendisi ile birlikte yanında olan bir isme bu itirafta bulunduğunu söylüyor ancak röportajı paylaşan FETÖ'cü Ahmet Dönmez o ismi "bip"lediği için isim anlaşılamıyor.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN 17 TEMMUZ PLANLI ÇİRKİN OYUNU
FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen, Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'un daha önceden planladığı ve darbeden 2 gün sonrası olan 17 Temmuz'a oyun siparişi verdiğini itiraf etti.

Firari FETÖ'cü Adil ÖksüzFirari FETÖ'cü Adil Öksüz

Gülen şu itiraflarda bulundu:

"Adil Öksüz, 17 Temmuz'a Tayyip Erdoğan'ı pislik içinde, hırsız, katil gösteren bir Playstation oyunu hazırlamamızı istedi. Oyunu hazırlanmasının sebebini ise "Gençlere 20 sene sonra bile böyle adamlarla mücadele ettiğimizi aşılamamız" lazım dedi. 17 Temmuz'da onay alacağız, direkt 2 milyon dolar, devamındaki 1 yılda da kademeli olarak 20 milyona kadar kademeli olarak eklenecek. Abi siz dalga mı geçiyorsunuz, şu an üzerimizde öyle bir baskı var ki değil 2 milyon 20 bin dolar bulamazsınız dedim. Adil Öksüz gülerek birkaç ay sonra görürsünüz, biz yaparız, bu ülke bizim dedi. Çok kibirliydi."

FETÖcü Ebuseleme Gülenden 15 Temmuz itirafları: Elebaşı Fetullah Gülen darbeden önce ne dedi? Adil Öksüzün çirkin oyunu!FETÖcü Ebuseleme Gülenden 15 Temmuz itirafları: Elebaşı Fetullah Gülen darbeden önce ne dedi? Adil Öksüzün çirkin oyunu!

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