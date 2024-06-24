FETÖ'nün "Karanlık Kurul" üyesi Halit Esendir'den "darbe" itirafı! Elebaşı Fetullah Gülen'i işaret etti: Bilgisi vardı

"Cumadan çıkmışlardı ABD'de. Türkiye'de ise saat 21:00 civarıydı. İlk haberler çıkınca köprüler kapatılıyor, uçaklar uçuyor diye, Pensilvanya'daki arkadaşlar kapıyı çalıyorlar. Hocam Türkiye'de darbe olmuş diyorlar. Hocaefendi (FETÖ elebaşı Fetullah Gülen) bir anda şaşırıyor. Çünkü darbenin gece 3:00'da olacağından bilgisi var. Hocaefendi (FETÖ elebaşı Gülen) bir anda Türkiye'de saat kaç diyor. Çok enteresandır bu."

Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz'un kilit ismi firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Başkan Erdoğan için hazırlattığı çirkin "oyun"u ve FETÖ elebaşı Gülen'in darbe yapılacağını kendilerine söylediğini itiraf etti.

DARBECİLERİN GÖREVLENDİRME BELGELERİNDEKİ SAAT! FETÖ'cü Esendir'in itiraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan Hürriyet Yazarı Nedim Şener, "FETÖ'cülere bir şeyler oldu!!! Adil Öksüz hakkındaki itiraflardan sonra FETÖ elebaşının 15 Temmuz darbe girişimindeki rolü hakkında itiraflar geliyor. Şimdi de firari FETÖ'cü Halit Esendir'den itirafta bulunmuş: "Hocaefendi (FETÖ elebaşı gülen) darbenin gece 03.00'de olacağını biliyordu ama 21..00'de başlamış olmasına şaşırdı" NOT: Gerçekten de darbecilerin görevlendirme belgelerinde sıkıyönetim ilan saati 03.00 olarak yazılmıştı" ifadelerini kullandı.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İTİRAFI: ARKADAŞLAR BİR ŞEY DÜŞÜNMÜŞ Ebuseleme Gülen 251 vatandaşımızın şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin FETÖ elebaşı Gülen tarafından kendilerine bilgi verildiğini itiraf ederek şunları söyledi:

"Kulağımıza eğildi ve arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye'deki bütün kurumlar el değiştirecek, siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konumlarda mütevazi olun renk vermeyin."

Not: Ebuseleme Gülen itirafında elebaşı Gülen'in kendisi ile birlikte yanında olan bir isme bu itirafta bulunduğunu söylüyor ancak röportajı paylaşan FETÖ'cü Ahmet Dönmez o ismi "bip"lediği için isim anlaşılamıyor.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN 17 TEMMUZ PLANLI ÇİRKİN OYUNU

FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen, Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'un daha önceden planladığı ve darbeden 2 gün sonrası olan 17 Temmuz'a oyun siparişi verdiğini itiraf etti.