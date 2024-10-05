Fetullah Gülen izole edildi! Hastalığı ortaya çıktı! Yetişkin bezleri çöpe bile atılmıyor
FETÖ'deki iç savaş sonrası kaçırılan izine Pocono'da rastlanan elebaşı Fetullah Gülen'in geçtiğimiz günlerde son görüntüsü ortaya çıkıştı. Görüntülerde Fetullah Gülen'in halinin bitik vaziyetinin perişan olduğu gözlemlendi. Yüzündeki şişlikle ilgili "Balon balığına dönmüş", "Kabak gibi şişmiş" yorumları yapılmıştı. Hastalığı ilerleyen elebaşı Gülen'in tam anlamıyla izole edildiği öğrenildi. Demans olan elebaşının hasta bezinin bile çöpe atılmadığı bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar...
Pensilvanya'daki şer yuvasında işler iyiye gitmiyor.
Örgütün içindeki iç savaş istihbarat raporlarına bile yansırken FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve ekibi tarafından Pensilvanya'nın Pocono bölgesinde alıkonulduğu öğrenildi.
Takvim.com.tr, Gülen'in kaçırıldığı lokasyonun izini sürdü, Pocono bölgesini daha önce mercek altına almıştı.