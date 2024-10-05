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Fetullah Gülen izole edildi! Hastalığı ortaya çıktı! Yetişkin bezleri çöpe bile atılmıyor

FETÖ'deki iç savaş sonrası kaçırılan izine Pocono'da rastlanan elebaşı Fetullah Gülen'in geçtiğimiz günlerde son görüntüsü ortaya çıkıştı. Görüntülerde Fetullah Gülen'in halinin bitik vaziyetinin perişan olduğu gözlemlendi. Yüzündeki şişlikle ilgili "Balon balığına dönmüş", "Kabak gibi şişmiş" yorumları yapılmıştı. Hastalığı ilerleyen elebaşı Gülen'in tam anlamıyla izole edildiği öğrenildi. Demans olan elebaşının hasta bezinin bile çöpe atılmadığı bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 07:11 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 07:29
Fetullah Gülen izole edildi! Hastalığı ortaya çıktı! Yetişkin bezleri çöpe bile atılmıyor

Pensilvanya'daki şer yuvasında işler iyiye gitmiyor.

Fetullah Gülen izole edildi! Hastalığı ortaya çıktı! Yetişkin bezleri çöpe bile atılmıyor

Örgütün içindeki iç savaş istihbarat raporlarına bile yansırken FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve ekibi tarafından Pensilvanya'nın Pocono bölgesinde alıkonulduğu öğrenildi.

Fetullah Gülen izole edildi! Hastalığı ortaya çıktı! Yetişkin bezleri çöpe bile atılmıyor

Takvim.com.tr, Gülen'in kaçırıldığı lokasyonun izini sürdü, Pocono bölgesini daha önce mercek altına almıştı.

Kaçırılan Fetullah Gülenin izini sürdük! 45 kmlik kıskaç harita üzerinde konum: Neresi bu Pocono? | Son görüntüde iki kilit isim
'Kaçırılan' Fetullah Gülen'in izini sürdük! 45 km'lik kıskaç harita üzerinde konum: Neresi bu Pocono? | Son görüntüde iki kilit isim

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