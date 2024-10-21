SGK müfettişi TAKVİM’e konuştu: Yenidoğan çetesi buz dağının görünen kısmı asıl suistimal yetişkin yoğun bakımlarında

Türkiye, bebekleri gözlerini kırpmadan katleden Yenidoğan Çetesi 'ni konuşuyor. Devlet, vicdanı sızlayan bir vatandaşın CİMER'e yaptığı ihbar sonrası nokta operasyonla adım adım izleyerek çeteyi çökertti. Konuyla ilgili TAKVİM'e konuşan bir SGK müfettişi, özel sağlık sektöründe böyle onlarca çetenin olduğunu belirtti.

ʺYenidoğan çetesiʺ ile ilgili olarak ruhsatı iptal edilen Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'ndeki hastalardan bazıları taburcu edilirken, aralarında yenidoğanların da olduğu hastalar Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. (AA)



ALDIĞIM CEVAPLAR BENİ DAHA DA KORKUTTU

Konuyu köşesine taşıyan Takvim.com.tr Yazarı İsa Tatlıcan, "Devleti dolandırmakta, bebeklerin yaşamlarını tehlikeye atmaktan çekinmeyen bu güruh ile nasıl mücadele edilebilir? Kafamdaki sorulara cevap bulabilmek için hastaneleri denetleyen SGK Müfettişi eski bir dostumu aradım. Aldığım cevaplar beni daha da korkuttu. Lafı uzatmadan yaptığı açıklamaları birkaç maddede özetlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İşte İsa Tatlıcan'ın 21 Ekim 2024 tarihli yazısı:

Son aylarda yaşadığımız olaylar bizlere her seferinde "Bir insan bu kadar acımasız ve kötü nasıl olabiliyor" dedirtmeye başladı.

Ancak bu kez karşılaştığımız olay çok başka.

Yenidoğan Çetesi adı verilen korkunç bir organizasyon ile karşı karşıyayız.

Hepsi sağlık sektöründe çalışan eğitimli insanlar.

Üç kuruş için bir günlük bebeklerin sağlıkları ile oynamışlar.

Önümde 500 sayfa iddianame var. Tapeler tek tek deşifre edilmiş. Konuşmalar çok korkunç.

Detaylarına girmeyeceğim. Zaten gazetede her gün yer veriyoruz.

Günlerdir bu özel sağlık sektöründeki çürümeye kafa yoruyorum.

Devleti dolandırmakta, bebeklerin yaşamlarını tehlikeye atmaktan çekinmeyen bu güruh ile nasıl mücadele edilebilir?

Kafamdaki sorulara cevap bulabilmek için hastaneleri denetleyen SGK Müfettişi eski bir dostumu aradım.

Aldığım cevaplar beni daha da korkuttu. Lafı uzatmadan yaptığı açıklamaları birkaç maddede özetlemek istiyorum.