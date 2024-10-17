MSB açıkladı: Eurofighter’da şart yok! | Kilis yakınlarına düşen roketler | İsrail’in UNIFIL saldırıları

"UNIFIL KARARGAHINDA GÖREV YAPAN 5 PERSONELİMİZİN DURUMU İYİ"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail'in Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısı ve orada görev yapan personelin durumuyla ilgili sorulara, "İsrail tarafından Lübnan'a yapılan saldırılarda UNIFIL yerleşkesi de hedef alınmıştır. İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını bir kez daha kınıyoruz. UNIFIL karargahında görev yapan 5 personelimizin durumu iyi olup, Beyrut Büyükelçiliğimiz ve Ataşeliğimiz kendileri ile sürekli irtibat halindedir. Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz." yanıtını verdi.

AKTÜRK'TEN HAFTALIK BİLGİLENDİRME

Öte yandan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarıyla, devletin bekası, ülkenin savunma ve güvenliği için çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Aktürk, tehditleri sınırların ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadele kapsamındaki operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 2 bin 194 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur." dedi.

(AA)

PENÇE KİLİT'TE SON DURUM

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör yuvalarına kilit vurmaya devam ettiğini ifade eden Aktürk, Mehmetçiğin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklarda ve devam eden arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat, yaşam ve ilk yardım malzemesini ele geçirdiğini aktardı.

Aktürk, Pençe-Kilit Harekatı'nın büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar toplam 3 bin 94 mayın ve EYP imha edilmiş, 1256 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 937'si ağır silah olmak üzere 2 bin 333 muhtelif silah ve bu silahlara ait 881 bin 445 mühimmat ele geçirilmiştir. Kaynağında, sürekli ve kapsamlı icra esaslarıyla gerçekleştirdiğimiz Pençe-Kilit Harekatı ile terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini alan hakimiyetini genişleterek adım adım kapatıyoruz."