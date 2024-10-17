Sivas’ta fay hattı var mı? Sivas deprem fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor? MTA diri fay haritası

17 Ekim 2024 itibarıyla AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Sivas'ta saat 11.29'a meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından yine saat 11.39'da 4,1 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını paylaştı. Yerlikaya, ilk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Sivas'ta fay hattı olup olmadığı merak ediliyor... Peki Sivas'ta fay hattı var mı? Sivas deprem fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)

Sivas'ta diri fay hattı var mı?

Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan Sivas ve ilçelerinin büyük çoğunluğu 1. derece deprem kuşağında yer alıyor. Sivas il merkezi ise 3. derece deprem kuşağında. 1. derece deprem kuşağında yer alan ilçeler arasında Doğanşar, Akıncılar, Divriği, Gölova, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Zara listeleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Sivas'ta fay hattı nereden geçiyor?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Sivas depremine ilişkin şunları paylaşıyor: "Sivas kent merkezi deprem riski açısından nispeten daha güvenli bir konumda. Fakat Sivas'ın kuzeyine doğru gittiğimizde örneğin Koyulhisar, Gölova, Akıncılar ve Suşehri gibi ilçelerimiz yüksek derecede deprem tehlikesi altında olduğunu söyleyebiliriz. Bunun temel gerekçesi bu ilçelerimizin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üzerinde bulunmasından kaynaklanıyor. Sivas kent merkezinin güneyine baktığımızda ise kabaca Kızılırmak vadisinin içerisinden geçen hatta karşılık geliyor. Güneyde bulunan hat Gemerek Yeni Çubuk'tan başlıyor, Şarkışla'nın güneyinden Divriği'nin kuzeyine kadar devam eden fay hatları mevcut. Kuzeyden geçen fay hatları, güneyden geçen hatlara göre çok Sivas açısından daha fazla tehlike içeriyor."

🔺Diri fay haritası sorgulama ekranına ulaşmak için: https://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/yenilenmis-diri-fay-haritalari