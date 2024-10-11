Tarih belli oldu... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye’ye geliyor: Eurofighter masada!

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ORTAK"
Sözcü Yardımcısı Büchner, ziyarette Ukrayna savaşının önemli bir konu olacağını aktararak, "Burada Türkiye önemli bir ortaktır." dedi.
EUROFIGTERLAR MASADA
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve İsrail'in işlediği katliamları gündeme gelecek... Görüşmenin en önemli gündeminin ise Eurofigter savaş uçakları olması bekleniyor
Eurofighter (AA)
MSB SİNYAL VERDİ: OLUMLU GELİŞMELER BEKLİYORUZ
Öyle ki MSB kaynaklar bu konuya ilişkin olumlu bir sinyal verdi. Bakanlık kaynakları, Alman basınında çıkan ve bazı mühimmatların satışına onay verildiğine dair haberlere ilişkin, "Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Söz konusu haber hakkında Bakanlığımıza ulaşan herhangi resmi bildirim yoktur." değerlendirmesini yaptı.
Eurofighter savaş uçaklarının tedarikindeki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bilindiği üzere bu uçaklardan ilk etapta 20 olmak üzere toplam 40 adet alma talebimiz var. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz." dedi.
ALMAN DER SPIEGEL YAZMIŞTI
Der Spiegel dergisi Almanya Federal Güvenlik Konseyi'nin gizli toplantıda Türkiye'ye silah ihracını onayladığını yazmıştı. Buna göre Almanya, Türkiye'ye hava savunma füzeleri , denizaltılar, fırkateynler ve torpidoların modernizasyonu için malzeme ihraç edecek.
Der Spiegel'de yer alan haber
Bu gelişmeler ışığında Scholz'un Türkiye ziyareti, iki ülke arasındaki savunma işbirliği ve güvenlik konularında yeni adımların atılmasına zemin hazırlayabilir. Özellikle, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon tedariki konusundaki beklentileri ve Almanya'nın bu sürece vereceği destek, görüşmelerin en önemli başlıklarından biri olacak.