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Tarih belli oldu... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor: Eurofighter masada!

Son dakika haberleri...Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek. Scholz'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasındaki savunma işbirliği ve özellikle Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Öyle ki MSB'den yapılan açıklamada bu temasın sinyali verildi...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 12:55 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 13:37
Tarih belli oldu... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye’ye geliyor: Eurofighter masada!

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Orta Doğu'da İsrail'in katliamları bölgeyi gererken Türkiye savunma alanında kritik bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

SCHOZ TÜRKİYE'YE GELECEK
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Scholz'un gelecek hafta sonu Türkiye'yi ziyaret edeceğini, 19 Ekim'de İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.

Wolfgang Büchner (X)Wolfgang Büchner (X)

Büchner, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleneceğini aktardı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin önceden bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Büchner, ancak Ukrayna'daki savaşın ve Orta Doğu'daki durumun yanı sıra göç, ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alınmasının beklendiğini kaydetti.

Büchner, Eurofighter satışı konusunda Almanya hükümetinin tutumuna ilişkin bir soru üzerine de yapılacak görüşmelerle ilgili bir şey söyleyemeyeceğini, bunun dışında bilindiği gibi silah ihracatına ilişkin burada ayrıntılı bir açıklama yapılmadığını dile getirdi.

Olaf Scholz ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Olaf Scholz ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Bir gazetecinin "Bu ziyaretle ilgili yeni bir şey beklememiz gerekir mi?" sorusunu Büchner, silah ihracatına ilişkin bir şey söylemeyeceğini ve duyuracak bir şeyin olmadığını yineleyerek "Ancak elbette Alman Şansölyesi'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ziyaretinden her zaman yeni bir şeyler bekleyebilirsiniz." diye yanıtladı.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ORTAK"
Sözcü Yardımcısı Büchner, ziyarette Ukrayna savaşının önemli bir konu olacağını aktararak, "Burada Türkiye önemli bir ortaktır." dedi.

EUROFIGTERLAR MASADA
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve İsrail'in işlediği katliamları gündeme gelecek... Görüşmenin en önemli gündeminin ise Eurofigter savaş uçakları olması bekleniyor

Eurofighter (AA)Eurofighter (AA)

MSB SİNYAL VERDİ: OLUMLU GELİŞMELER BEKLİYORUZ
Öyle ki MSB kaynaklar bu konuya ilişkin olumlu bir sinyal verdi. Bakanlık kaynakları, Alman basınında çıkan ve bazı mühimmatların satışına onay verildiğine dair haberlere ilişkin, "Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Söz konusu haber hakkında Bakanlığımıza ulaşan herhangi resmi bildirim yoktur." değerlendirmesini yaptı.

Eurofighter savaş uçaklarının tedarikindeki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bilindiği üzere bu uçaklardan ilk etapta 20 olmak üzere toplam 40 adet alma talebimiz var. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz." dedi.

ALMAN DER SPIEGEL YAZMIŞTI
Der Spiegel dergisi Almanya Federal Güvenlik Konseyi'nin gizli toplantıda Türkiye'ye silah ihracını onayladığını yazmıştı. Buna göre Almanya, Türkiye'ye hava savunma füzeleri , denizaltılar, fırkateynler ve torpidoların modernizasyonu için malzeme ihraç edecek.

Der Spiegel'de yer alan haberDer Spiegel'de yer alan haber

Bu gelişmeler ışığında Scholz'un Türkiye ziyareti, iki ülke arasındaki savunma işbirliği ve güvenlik konularında yeni adımların atılmasına zemin hazırlayabilir. Özellikle, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon tedariki konusundaki beklentileri ve Almanya'nın bu sürece vereceği destek, görüşmelerin en önemli başlıklarından biri olacak.

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