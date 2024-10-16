Suriye’nin kuzeyindeki çatışmadan seken roket mayınlı araziye düştü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye Suriye'nin kuzeyinde yaşanan çatışmadan seken havan mermisinin mayınlı araziye düştüğü bildirildi.

TSK KARŞILIK VERMEDİ

Bölgede yangın çıktığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşılık vermediği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Hudutun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir." denildi.

Mayınlı bölgede çıkan yangın (Sosyal medya/İHA)

SINIRLARIMIZA YÖNELİK HERHANGİ BİR SALDIRI BULUNMAMAKTADIR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Suriye sınırından Türkiye'ye yönelik saldırı gerçekleştiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye-Suriye sınırında çıkan bir çatışmadan seken RPG 7 mermisinin mayınlı araziye düştüğü ve yangın çıkmasına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır. Sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı bulunmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.