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Suriye'nin kuzeyindeki çatışmadan seken roket mayınlı araziye düştü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye Suriye'nin kuzeyinde yaşanan çatışmadan seken havan mermisinin mayınlı araziye düştüğü bildirildi. Bölgede yangın çıktığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşılık vermediği bildirildi. Kilis Valiliği sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerin sınırın Suriye tarafına ait olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 20:11 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 21:25
Suriye’nin kuzeyindeki çatışmadan seken roket mayınlı araziye düştü

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye Suriye'nin kuzeyinde yaşanan çatışmadan seken havan mermisinin mayınlı araziye düştüğü bildirildi.

TSK KARŞILIK VERMEDİ
Bölgede yangın çıktığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşılık vermediği bildirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki çatışmadan seken roket mayınlı araziye düştü

Yapılan açıklamada, "Hudutun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir." denildi.

Mayınlı bölgede çıkan yangın (Sosyal medya/İHA)Mayınlı bölgede çıkan yangın (Sosyal medya/İHA)

SINIRLARIMIZA YÖNELİK HERHANGİ BİR SALDIRI BULUNMAMAKTADIR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Suriye sınırından Türkiye'ye yönelik saldırı gerçekleştiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye-Suriye sınırında çıkan bir çatışmadan seken RPG 7 mermisinin mayınlı araziye düştüğü ve yangın çıkmasına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır. Sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı bulunmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklama (Sosyal medya)Kilis Valiliği'nden yapılan açıklama (Sosyal medya)



KİLİS'E SALDIRI YOK
Kilis Valiliği, bugün bölgede çıkan çatışmalara ilişkin görüntülerin sınırın Suriye tarafına ait olduğunu belirterek, "Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir" açıklamasını yaptı.

Mayınlı bölgede çıkan yangın (Sosyal medya/İHA)Mayınlı bölgede çıkan yangın (Sosyal medya/İHA)

GÖRÜNTÜLER SURİYE TARAFINDAN
Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 17.53 sıralarında Kilis merkez Akıncı köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede 2 SMO grubu arasında çıkan çatışmada 1 RPG-7 roketi mayınlı alana isabet etmiş ve o bölgedeki bitki örtüsünde yangına neden olmuştur. Sosyal medyada dolaşımda bulunan söz konusu görüntüler sınırın Suriye tarafına aittir. Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir."

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