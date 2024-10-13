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İsrail tanklarından BM üssüne baskın! Birleşmiş Milletler: Bu şok edici bir ihlal, İsrail'den izahat istedik

Eli kanlı katil İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun 3 gündür UNIFIL güçlerini hedef almasının ardından UNIFIL güçlerinin bölgeden çekilmesi için tehditte bulunmuştu. Skandalın ardından İsrail tankları, Birleşmiş Milletler üssüne tanklarla baskın düzenlendi. Baskın sonucu 15 Barış Gücü askerinin yaralandığı bildirilirken, BM, "Bu şok edici bir ihlal, İsrail'den izahat istedik" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 17:17 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 18:00
İsrail tanklarından BM üssüne baskın! Birleşmiş Milletler: Bu şok edici bir ihlal, İsrail’den izahat istedik

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İsrail'in Lübnan'daki vahşeti sürmeye devam ederken, terör devleti BM üssüne tanklarla baskın düzenledi.

İsrail tanklarından BM üssüne baskın!

BM ÜSSÜNE TANKLARLA BASKIN

UNIFIL'den yapılan açıklamada, üç müfreze İsrail askerinin, Mavi Hattan Lübnan'a geçtiğinin gözlemlendiği bildirildi. Barış Gücü, İsrail tanklarının UNIFIL mevzisinin ana kapısını yıktığını ve mevziye zorla girdiğini duyurdu.

İsrail tanklarından BM üssüne baskın (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)İsrail tanklarından BM üssüne baskın (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Açıklamada, "15 barış gücü görevlisi, aynı noktaya birden fazla mermi atılmasının duman yayması sonucu cilt tahrişi de dahil olmak üzere çeşitli etkilere maruz kaldı" denildi.

İsrail tanklarından BM üssüne baskın (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)İsrail tanklarından BM üssüne baskın (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
İZAHAT İSTENDİ

BM barış gücü askerleri, İsrail askerlerinin Lübnan sınır köyünde hareketlerini engellediğini de söyledi ve İsrail'den "şok edici ihlaller" için açıklama talep etti.

İsrail tanklarından BM üssüne baskın! Birleşmiş Milletler: Bu şok edici bir ihlal, İsrail’den izahat istedik

Netanyahu'dan BM'ye tehdit: Çekilin (DHA)Netanyahu'dan BM'ye tehdit: Çekilin (DHA)

NETANYAHU'DAN BM BARIŞ GÜCÜNE TEHDİT: ÇEKİLİN

Netanyahu, İsrail ordusunun hedef aldığı BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajda, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasının ardından UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen Netanyahu, "Sayın Genel Sekreter, Lübnan Geçici Barış Gücü kuvvetlerini tehlikeden uzak tutun. Bunun, hemen şimdi, yapılması gerekiyor" dedi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati (AA)Lübnan Başbakanı Necib Mikati (AA)

LÜBNAN BAŞBAKANI: İSRAİL YENİ BİR SAFHAYA GEÇTİ

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in uluslararası meşruiyete ve ilgili kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçtiğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesi talebine tepki gösterdi. Netanyahu'nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e UNIFIL'i çatışma bölgelerinden çekme çağrısına değinen Mikati, "İsrail, uluslararası meşruiyete ve uluslararası kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçti" dedi.

Lübnan'ın, UNIFIL'e yönelik saldırıları kınadığını ve 1701 sayılı karara bağlı olduğunu belirten Mikati, uluslararası topluma, İsrail'in Lübnan'a ve uluslararası meşruiyete yönelik saldırganlığını durdurmak için 'sağlam bir duruş' sergileme çağrısı yaptı.

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