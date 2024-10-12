Eurofighter alımına yeşil ışık: Almanya teknik görüşmeler için onay verdi | Özellikleri neler? Türkiye kaç tane alacak?

"MSB AÇIKLAMIŞTI: OLUMLU GELİŞMELER BEKLİYORUZ"

Almanya'nın Türkiye'ye yaklaşık değeri 336 milyon euro olan bir silah paketinin satışına yeşil ışık yaktığına yönelik haberler Alman basınına yansımış MSB'den yapılan açıklamada ise "Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bilindiği üzere bu uçaklardan ilk etapta 20 olmak üzere toplam 40 adet alma talebimiz var. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz." denilmişti.

TAKVİM.COM.TR SCHOLZ'UN ZİYARETİNİ YAZDI: GÜNDEM EUROFIGHTER!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek. Scholz İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, görüşmede Ukrayna'daki savaşın ve Orta Doğu'daki durumun yanı sıra göç, ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alınmasının beklendiğini kaydetti. Takvim.com.tr ise görüşmenin en önemli gündeminin Eurofighter savaş uçakları olacağını yazdı.

EUROFİGHTER'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 15.96 metre

Yükseklik: 5.28 metre

Kanat Açıklığı: 10.95 metre

Kanat Alanı: 51.2 metrekare

Azami Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg

Güç: 2XEJ200 13.500 lbf (20.230 lbf art yakıcı)

Azami Hız: Mach 2.00 (2,460+ km/sa)

Servis Tavanı: 65.000 ft (19.812 metre)

Menzil (Harici yakıt tanklarıyla): 2900 km