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Eurofighter alımına yeşil ışık: Almanya teknik görüşmeler için onay verdi | Özellikleri neler? Türkiye kaç tane alacak?

Son dakika haberleri... Türk Hava Kuvvetleri'ne 40 adet Eurofighter Typoon savaş uçağı alımında önemli bir adım atıldı. Uzun süredir satışı engelleyen Almanya, teknik görüşmelerin başlamasına onay verdi. İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan uzmanların oluşturduğu teknik bir heyet Türkiye'ye gelerek görüşmelere başladı. Takvim.com.tr

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 19:30 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 10:01
Eurofighter alımına yeşil ışık: Almanya teknik görüşmeler için onay verdi | Özellikleri neler? Türkiye kaç tane alacak?

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Türk Hava Kuvvetleri'ne 40 adet Eurofighter Typoon savaş uçağı alımında kritik bir eşik aşıldı. Uzun süredir satışı engelleyen Almanya, teknik görüşmelerin başlamasına onay verdi.

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HEYET TÜRKİYE'DE
Edinilen bilgiye göre, Eurofighter konsorsiyumunu oluşturan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan uzmanların oluşturduğu teknik bir heyet Türkiye'ye gelerek görüşmelere başladı.

Yaklaşık 3 hafta sürmesi planlanan görüşmelerde savaş uçaklarının tedarik sürecinin aşamaları, personel eğitimlerinin nasıl yapılacağı, bakım programlarının nasıl uygulanacağı başta olmak üzere birçok teknik ayrıntı masaya yatırıldı.

Eurofighter (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Eurofighter (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KAÇ EUROFIGHTER ALINACAK?
Teknik görüşmelerin ardından Almanya'nın da satışa nihai onay vermesi halinde Türkiye, ilk aşamada 24 adet Eurofighter savaş uçağını mümkün olan en kısa sürede alacak. Sürecin ileriki aşamalarında bu sayı 40'a tamamlanacak.

Eurofighter savaş uçaklarının tedarik edilmesiyle Türk Hava Kuvvetleri envanterine ilk kez AESA radara sahip uçaklar girmiş olacak. Uzmanlar, Milli savaş uçağı KAAN'ın ve F-16 Blok 70 savaş uçaklarının envantere girmesine kadar geçecek süreçte en uygun çözümün Eurofighter olacağını vurguluyor.

Eurofighter (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Eurofighter (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

40 UÇAK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir süre önce yaptığı bir açıklamada, "Türkiye, İngiltere ve İspanya ile görüşerek 40 adet Eurofighter temini çalışmalarını sürdürüyor. Almanya'yı ikna etmeye çalışıyorlar" demişti.

zun süredir Türkiye'ye silah ve savunma ekipmanları satışını engelleyen Almanya'nın, son günlerde bu tavrını yumuşattığına dönük işaretler gelmeye başlamıştı.

Eurofighter alımına yeşil ışık: Almanya teknik görüşmeler için onay verdi | Özellikleri neler? Türkiye kaç tane alacak?

"MSB AÇIKLAMIŞTI: OLUMLU GELİŞMELER BEKLİYORUZ"
Almanya'nın Türkiye'ye yaklaşık değeri 336 milyon euro olan bir silah paketinin satışına yeşil ışık yaktığına yönelik haberler Alman basınına yansımış MSB'den yapılan açıklamada ise "Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bilindiği üzere bu uçaklardan ilk etapta 20 olmak üzere toplam 40 adet alma talebimiz var. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz." denilmişti.

TAKVİM.COM.TR SCHOLZ'UN ZİYARETİNİ YAZDI: GÜNDEM EUROFIGHTER!
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek. Scholz İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, görüşmede Ukrayna'daki savaşın ve Orta Doğu'daki durumun yanı sıra göç, ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alınmasının beklendiğini kaydetti. Takvim.com.tr ise görüşmenin en önemli gündeminin Eurofighter savaş uçakları olacağını yazdı.

Tarih belli oldu... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiyeye geliyor: Eurofighter masada!Tarih belli oldu... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiyeye geliyor: Eurofighter masada!

EUROFİGHTER'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 15.96 metre

Yükseklik: 5.28 metre

Kanat Açıklığı: 10.95 metre

Kanat Alanı: 51.2 metrekare

Azami Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg

Güç: 2XEJ200 13.500 lbf (20.230 lbf art yakıcı)

Azami Hız: Mach 2.00 (2,460+ km/sa)

Servis Tavanı: 65.000 ft (19.812 metre)

Menzil (Harici yakıt tanklarıyla): 2900 km

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