Türkiye’ye sadece 50 km mesafede! Soykırımcı İsrail Lazkiye’ye füze attı... Başkan Erdoğan’ın tarihi uyarısı önem kazandı

İSRAİL'İN 'HARİTALARI DEĞİŞTİRME' HAYALİ... "ŞAM'A KADAR UZANAN YAHUDİ DEVLETİ" Katliam şebekesinin baş şefi olan 'Zamane Hitler' olarak anılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Bölgedeki haritaları değiştireceğiz" açıklaması ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich "Büyük İsrail" tasvirinde bulunup "Şam'a kadar uzanan Yahudi devleti" hayali kurması yaklaşan tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ UYARI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır" uyarısının ne kadar yerinde olduğu tescillendi.



"Antakya ile Gazze arası, Ankara ile Aydın arası kadardır. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır" diyen Erdoğan, bedeli her ne olursa olsun İsrail'in karşısında durmaya devam edeceklerini söyledi.