Terör devleti İsrail, içerisine düştüğü dini fanatizm ve Arz-ı Mev'ud hezeyanı ile Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdi.
Gazze'de yanan soykırım ateşi Lübnan'a sıçradı. Türkiye'nin yanı başındaki Suriye topraklarına siyonist füzeler düşmeye başladı.
Türkiye'ye sadece 50 km mesafede! Soykırımcı İsrail Lazkiye'ye füze attı... Başkan Erdoğan'ın tarihi uyarısı önem kazandı
Arz-ı Mev'ud hezeyanına kapılan terör devleti İsrail, Türkiye'nin burnunun dibindeki Lazkiye'yi bombaladı. Kentten alevler yükseldi. Netanyahu'nun "Bölgedeki haritaları değiştireceğiz" açıklaması ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich "Büyük İsrail" tasvirinde bulunup "Şam'a kadar uzanan Yahudi devleti" hayali kurması yaklaşan tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Erdoğan'ın 'İsrail' ve 'Arz-ı Mev'ud' uyarısının ne kadar yerinde olduğu bir kez daha tescillendi.
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Terör devleti İsrail, içerisine düştüğü dini fanatizm ve Arz-ı Mev'ud hezeyanı ile Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdi.
TÜRKİYE'NİN 50 KM DİBİ
Son olarak Türkiye'ye 50 km mesafedeki Lazkiye, İsrail tarafından hedef alındı.
Esad rejimine yakın medya kuruluşları, şafak vakti Lazkiye'ye atılan füzelere Suriye hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini yazdı.
ARAP VE SURİYE BASINI: "LAZKİYE YANIYOR"
Aljazeera, Suriye Haber Ajansı (SANA) ve Suriye TV'leri İsrail'in saldırıları sonrası kentin girişinde yangın çıktığını duyurdu.
İSRAİL'İN 'HARİTALARI DEĞİŞTİRME' HAYALİ... "ŞAM'A KADAR UZANAN YAHUDİ DEVLETİ"
Katliam şebekesinin baş şefi olan 'Zamane Hitler' olarak anılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Bölgedeki haritaları değiştireceğiz" açıklaması ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich "Büyük İsrail" tasvirinde bulunup "Şam'a kadar uzanan Yahudi devleti" hayali kurması yaklaşan tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ UYARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır" uyarısının ne kadar yerinde olduğu tescillendi.
"Antakya ile Gazze arası, Ankara ile Aydın arası kadardır. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır" diyen Erdoğan, bedeli her ne olursa olsun İsrail'in karşısında durmaya devam edeceklerini söyledi.
TAKVİM.COM.TR GÜNLER ÖNCESİNDEN YAZDI... "ESAD'IN KURTULUŞU TÜRKİYE"
Öte yandan Takvim.com.tr, "Esad'ın kurtuluşu Türkiye'nin uzattığı eli tutmakta! Savaş Şam'ın kapısında... Suriye'ye düşen siyonist bombalar ve Arz-ı Mev'ud tehlikesi" başlıklı haberle yaklaşan tehlikeye dikkat çekmişti.
Bilindiği üzere İsrail hem terör unsurlarına (PKK/YPG/PYD) destek veriyor hem de Golan'dan Şam'a Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor.
Kapısına savaş dayanan Esad'ın ise yaklaşan tehlikeyi görüp Türkiye'nin uzattığı eli tutması önem kazandı.