Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'den Afrika'ya kilit operasyonlarını sürdürüyor. Türkiye'nin birçok noktasına eylem hazırlığında olan terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara 15 Ekim 2024'te Afrika'da yakalandı.
Eylem hazırlıklarına ilişkin itirafta bulunan Baykara'nın Suriye İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen eylemler içerisinde yer aldığını tespit edildi.
MİT'in Afrika'da yakaladığı El Kaideli terörist sorguda itiraf etti! İsmini verdiği terörist Adana'da paketlendi
Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan El Kaideli terörist Ahmet Baykara, MİT'in Afrika'da düzenlenediği operasyonla yakalanıp Adana'ya getirildi. Sorguda çözülen terörist, Suriye'de birlikte eylem gerçekleştirdiği Y.A isimli teröristi ele verdi. İtiraf sonrası Y.A Adana'daki adresinde kıskıvrak yakalandı.
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Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'den Afrika'ya kilit operasyonlarını sürdürüyor. Türkiye'nin birçok noktasına eylem hazırlığında olan terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara 15 Ekim 2024'te Afrika'da yakalandı.
Baykara, hakkında soruşturma yürütülen Adana'ya getirildi.
SORGUDA ÇÖZÜLDÜ! İSMİNİ VERDİĞİ TERÖRİST YAKALANDI
Geride bıraktığımız gün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Baykara, Suriye'de birlikte eylemleri gerçekleştirdiğini itiraf ettiği Y.A.'nın da Adana'da bulunduğunu itiraf etti.
Bunun üzerine ekipler, Y.A.'nın saklandığını belirlediği adrese operasyon düzenledi.
Y.A.'yı gözaltına alan ekipler, ikametteki dijital materyalleri de incelemek üzere emniyete götürdü. Terörist Y.A.'nın da eylemleri Baykara ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Baykara ve Y.A., zırhlı araçlarla adliyeye sevk edildi.
TAKVİM: BU DA MİT'İN 'KAİDE'Sİ
TAKVİM, MİT'in Afrika'da düzenlediği operasyonun nokta atışı operasyonun detaylarını manşetine taşıdı.
El Kaideli Ahmet Baykara'nın Türkiye ve Suriye'de El Kaide adına birçok faaliyet yürüttüğü, Türkiye'deki hassas noktalara yönelik eylemler planladığı ortaya çıktı.