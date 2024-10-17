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MİT'in Afrika'da yakaladığı El Kaideli terörist sorguda itiraf etti! İsmini verdiği terörist Adana'da paketlendi

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan El Kaideli terörist Ahmet Baykara, MİT'in Afrika'da düzenlenediği operasyonla yakalanıp Adana'ya getirildi. Sorguda çözülen terörist, Suriye'de birlikte eylem gerçekleştirdiği Y.A isimli teröristi ele verdi. İtiraf sonrası Y.A Adana'daki adresinde kıskıvrak yakalandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 12:40 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 12:40
MİT’in Afrika’da yakaladığı El Kaideli terörist sorguda itiraf etti! İsmini verdiği terörist Adana’da paketlendi

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Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'den Afrika'ya kilit operasyonlarını sürdürüyor. Türkiye'nin birçok noktasına eylem hazırlığında olan terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara 15 Ekim 2024'te Afrika'da yakalandı.

Eylem hazırlıklarına ilişkin itirafta bulunan Baykara'nın Suriye İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen eylemler içerisinde yer aldığını tespit edildi.

El Kaideli Ahmet Baykara (Takvim.com.tr/Arşiv)El Kaideli Ahmet Baykara (Takvim.com.tr/Arşiv)

Baykara, hakkında soruşturma yürütülen Adana'ya getirildi.

SORGUDA ÇÖZÜLDÜ! İSMİNİ VERDİĞİ TERÖRİST YAKALANDI

Geride bıraktığımız gün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Baykara, Suriye'de birlikte eylemleri gerçekleştirdiğini itiraf ettiği Y.A.'nın da Adana'da bulunduğunu itiraf etti.

El Kaideli terörist sorguda çözüldü... İsmini verdiği bir başka terörist operasyonla yakalandı (Takvim.com.tr / Arşiv)El Kaideli terörist sorguda çözüldü... İsmini verdiği bir başka terörist operasyonla yakalandı (Takvim.com.tr / Arşiv)

Bunun üzerine ekipler, Y.A.'nın saklandığını belirlediği adrese operasyon düzenledi.

Y.A.'yı gözaltına alan ekipler, ikametteki dijital materyalleri de incelemek üzere emniyete götürdü. Terörist Y.A.'nın da eylemleri Baykara ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Baykara ve Y.A., zırhlı araçlarla adliyeye sevk edildi.

MİT’in Afrika’da yakaladığı El Kaideli terörist sorguda itiraf etti! İsmini verdiği terörist Adana’da paketlendi

MİTten Afrikada El Kaide operasyonu! Terörist Ahmet Baykara yakalandı... Türkiyede birçok noktaya eylem planlıyorduMİTten Afrikada El Kaide operasyonu! Terörist Ahmet Baykara yakalandı... Türkiyede birçok noktaya eylem planlıyordu


TAKVİM: BU DA MİT'İN 'KAİDE'Sİ

TAKVİM, MİT'in Afrika'da düzenlediği operasyonun nokta atışı operasyonun detaylarını manşetine taşıdı.

El Kaideli Ahmet Baykara'nın Türkiye ve Suriye'de El Kaide adına birçok faaliyet yürüttüğü, Türkiye'deki hassas noktalara yönelik eylemler planladığı ortaya çıktı.

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