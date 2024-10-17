MİT’in Afrika’da yakaladığı El Kaideli terörist sorguda itiraf etti! İsmini verdiği terörist Adana’da paketlendi

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Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'den Afrika'ya kilit operasyonlarını sürdürüyor. Türkiye'nin birçok noktasına eylem hazırlığında olan terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara 15 Ekim 2024'te Afrika'da yakalandı.



Eylem hazırlıklarına ilişkin itirafta bulunan Baykara'nın Suriye İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen eylemler içerisinde yer aldığını tespit edildi.

El Kaideli Ahmet Baykara (Takvim.com.tr/Arşiv)



Baykara, hakkında soruşturma yürütülen Adana'ya getirildi.



SORGUDA ÇÖZÜLDÜ! İSMİNİ VERDİĞİ TERÖRİST YAKALANDI



Geride bıraktığımız gün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Baykara, Suriye'de birlikte eylemleri gerçekleştirdiğini itiraf ettiği Y.A.'nın da Adana'da bulunduğunu itiraf etti.