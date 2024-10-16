Hepsi hileli... Sabri Akın vatandaşın sağlığıyla oynadı: İşte o zeytinyağı markaları!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı hileli gıdalar listesi, gıda güvenliği konusunda ciddi endişeleri beraberinde getirirken özellikle bir isim öne çıktı: Sabri Akın...
Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti çıkması, birçok markanın kırmızı et ürünlerinde tavuk eti, at ve eşek eti gibi karışımların kullanılması lahmacun harcında ise sakatat ve diğer düşük maliyetli malzemelerin kullanıldığı dikkat çekti.
SABRİ AKIN'IN ONAY TİCARETİNDEN ZEYTİNYAĞI HİLESİ
Bakanlığın yayınladığı listeye göre Bursa'da faaliyet gösteren Onay Ticaret'e ait 21 zeytinyağı markasının hileli olduğu belirlendi.
Üstelik bu ürünlerin, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarında da satışta olduğu ortaya çıktı.
ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI HİLESİ
Bakanlık tarafından hazırlanan raporda, birçok markanın zeytinyağı yerine düşük kaliteli tohum yağları kullanarak vatandaşı kandırdığı vurgulandı. Bu hilelerin başında ise Sabri Akın adına kayıtlı Onay Ticaret geldi.
Sabri Akın'a ait hileli zeytinyağı markaları (Takvim.com.tr)
SABRİ AKIN'IN HİLELİ ZEYTİNYAĞLARI
Onay Ticaret'e ait 21 farklı zeytinyağı markasında zeytinyağı yerine tohum yağı kullanıldığı belirtildi. Sabri Akın'a ait henüz listeye yansımayan 40 markanın olduğu öne sürülüyor.
Sabri Akın'a ait hileli zeytinyağı markaları (Takvim.com.tr)
Sabri Akın adına kayıtlı Onay Ticaret'in hileli zeytinyağı markaları:
"Yeşil Ayvalık
Zeytinören Yeni Mahsul