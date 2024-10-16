Hepsi hileli... Sabri Akın vatandaşın sağlığıyla oynadı: İşte o zeytinyağı markaları!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı hileli gıdalar listesi, gıda güvenliği konusunda ciddi endişeleri beraberinde getirirken özellikle bir isim öne çıktı: Sabri Akın...

Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti çıkması, birçok markanın kırmızı et ürünlerinde tavuk eti, at ve eşek eti gibi karışımların kullanılması lahmacun harcında ise sakatat ve diğer düşük maliyetli malzemelerin kullanıldığı dikkat çekti.

SABRİ AKIN'IN ONAY TİCARETİNDEN ZEYTİNYAĞI HİLESİ

Bakanlığın yayınladığı listeye göre Bursa'da faaliyet gösteren Onay Ticaret'e ait 21 zeytinyağı markasının hileli olduğu belirlendi.