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Taklit tağşiş listesi açıklandı gıda teröristleri yakalandı! 17 üründe ölümcül tehlike

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'den itibaren açıklamaya başladığı taklit ve tağşiş listesi gıda teröristlerinin halkın sağlığıyla nasıl oynadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Dönere ve köfteye domuz etini koyanların dışında çikolatan meyve suyuna, baldan kadar tam 17 farklı üründe, iktidarsızlık ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde kullanılan 'Sildenafil' ve 'Tadalafil' adlı etken maddelerin kullanıldığı ortaya çıktı. Bu maddelerin reçetesiz kullanımı hayati risk oluşturuyor.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 08:41 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 08:42
Taklit tağşiş listesi açıklandı gıda teröristleri yakalandı! 17 üründe ölümcül tehlike

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de açıkladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinden her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Listede yer alan 17 farklı üründe cinsel güç artırıcı ilaçlarda kullanılan etken maddelerin kullanıldığı ortaya çıktı.

REÇETEYLE ALINAN İLAÇTAKİ MADDELERİ KULLANDILAR
Bu ürünlerde tespit edilen ilaç etken maddesinin satışı yasak olan 'sildenafil' ve 'tadalafil' olduğu belirtildi. İktidarsızlık ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde doktor kontrolünde reçeteyle alınabiliyor ve öncesinde ilaç raporu çıkarılması gerekiyor.

Taklit tağşiş listesi açıklandı gıda teröristleri yakalandı! 17 üründe ölümcül tehlike

ÖLÜME BİLE YOL AÇIYOR
Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku güçlüğü, nefes darlığında artma, görmede bulanıklaşma, mide yanması, yüzde aşırı kızarıklık, burun akıntısı, burun kanaması ve ışığa karşı hassasiyet gibi rahatsızlıklara yol açan 'sildenafil', yüksek dozda alındığında inmelere ve hatta ölümlere bile yol açabiliyor. Sabah'tan Ali Oktay'ın haberine göre, tehlikeli görülen 'sildenafil' ve 'tadalafil' ilaç etken maddesinin listedeki bitkisel karışımlı çikolata, ginsengli bonbon şeker ve şokolat, bitki suyu katkılı enerji içecekleri, 150 ve 250 ml bazı enerji içecekleri, epimedyumlu ginsengli fındıklı cezeryede bulunduğu belirtildi.

Taklit tağşiş listesi açıklandı gıda teröristleri yakalandı! 17 üründe ölümcül tehlike

İlaç etken maddesinin Küçükçekmece'deki bir işletme 15 gr şase formunda bir balın içinde dahi çıktığı kaydedilirken, efervesan tablet, padişah macunu, mesir macunu, bitkisel karışımlı macun, ballı bitki macun ve epimedyumlu bitkisel macun gibi ürünlerde de bu etken madde bulundu.

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