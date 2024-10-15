Başkan Erdoğan’dan taziye ve geçmiş olsun ziyareti

Başkan Erdoğan, 12 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesini ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, 12 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesini ziyaret etti.
BAŞKAN ERDOĞAN ACILI AİLEYİ ZİYARET ETTİ
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Malazgirt Mahallesi'nde yaşayan aileyi evlerinde ziyaret ederek taziyelerini ileten Başkanı Erdoğan, duaların okunmasının ardından Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Başkan Erdoğan taziye evinden ayrıldı.
KAZADA YARALANAN AYŞENUR GÖK'E GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Başkan Erdoğan taziye ziyaretinin ardından kazada yaralanan AK Parti 24. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök'ün, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı kızı Ayşenur Gök'e Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.