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Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'ın röportajına tepki yağdı: "Reçetenin sırrı domuz muydu?"

Tarım ve Orman Bakanlığı, domuz etine rastlandığı gerekçesiyle Köfteci Yusuf'un dana eti döner ve köfte ürününü "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" listesine dahil etti. Ünlü markanın listeye girmesinin ardından sahibi Yusuf Akkaş'ın verdiği "iyi köftenin reçetesi" sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Akkaş'ın, "Kuzu etini herkes koyamaz, baktığınızda çoğu köfte dana etinden yapılır." ifadelerine sosyal medyadan vatandaşlar, "Reçete’nin sırrı domuz muydu?" diyerek tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 18:51 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 18:55
Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’ın röportajına tepki yağdı: Reçetenin sırrı domuz muydu?

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellerken kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 72'ye çıktı, listeye son olarak ürünlerinde domuz etine rastlandığı gerekçesiyle Köfteci Yusuf da dahil edildi.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgileri güncelledi.

guvenilirgida.tarimorman.gov.tr listesi (Ekran görüntüsü)guvenilirgida.tarimorman.gov.tr listesi (Ekran görüntüsü)

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 72'ye çıktı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 552'ye yükseldi.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

Köfte Yusuf'un köftesi (Takvim.com.tr | Arşiv)Köfte Yusuf'un köftesi (Takvim.com.tr | Arşiv)

KÖFTECİ YUSUF'UN İKİ İŞLETMESİ LİSTEDE
Güncellenen listeye, son günlerde ürünlerinde domuz eti kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Köfteci Yusuf" olarak bilinen "Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ" adlı işletme dahil edildi.

İşletmenin Bursa Yenişehir'deki iki şubesinde şubat ayında yapılan denetimlerde köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz etine rastlandığı bilgisi verildi. Bu nedenle şirketin söz konusu işletmeleri "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" bölümüne eklendi.

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş (Ekran görüntüsü | Sosyal medya)Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş (Ekran görüntüsü | Sosyal medya)

KUZU ETİNİ HERKES KOYAMAZ
Ünlü markanın listeye girmesinin ardından sahibi Yusuf Akkaş'ın verdiği röportaj sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Köfteci Yusuf Domuz Eti Skandalı: Yusuf Akkaş'ın Köfte Tarifi Gündem Oldu!

O röportajda iyi köftenin reçetesini verdiğini açıklayan Akkaş, "Sırrı içerisindeki malzemenin abartılı şekilde bol olmaması. Kar düşünerek çok fazla baharat çok fazla katkı koyarsan bu köfte olmanın dışına çıkar. Bizim 25 yıldır değişmeyen bir reçetemiz var ekmek, tuz, pul biber, soğan ve biz belirli oranda kuzu eti koyuyoruz ki lezzetini veriyor. Biraz daha yumuşakımsı oluyor daha böyle sulu sulu olmasını sağlıyor. Kuzu etini herkes koyamaz, baktığınızda çoğu köfte dana etinden yapılır. Biz günlük bini aşkın kuzu işliyoruz." ifadelerini kullandığı görüldü.

Sosyal medyadan tepki: (Ekran görüntüsü | Sosyal medya)Sosyal medyadan tepki: (Ekran görüntüsü | Sosyal medya)

REÇETENİN SIRRI DOMUZ MU?
Sosyal medyada paylaşılan videoya vatandaşlar, "Reçetenin sırrı domuz muydu?" diyerek tepki gösterdi.

REZALET! Köfteci Yusuf, Arby’s, Arifoğlu, Saydam Catering... Halkın canına kastedenler kapatılsın! Taklit ve tağşiş listesi tam listeREZALET! Köfteci Yusuf, Arby’s, Arifoğlu, Saydam Catering... Halkın canına kastedenler kapatılsın! Taklit ve tağşiş listesi tam liste

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