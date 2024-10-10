Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'ın röportajına tepki yağdı: "Reçetenin sırrı domuz muydu?"

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş (Ekran görüntüsü | Sosyal medya)

KUZU ETİNİ HERKES KOYAMAZ

Ünlü markanın listeye girmesinin ardından sahibi Yusuf Akkaş'ın verdiği röportaj sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

O röportajda iyi köftenin reçetesini verdiğini açıklayan Akkaş, "Sırrı içerisindeki malzemenin abartılı şekilde bol olmaması. Kar düşünerek çok fazla baharat çok fazla katkı koyarsan bu köfte olmanın dışına çıkar. Bizim 25 yıldır değişmeyen bir reçetemiz var ekmek, tuz, pul biber, soğan ve biz belirli oranda kuzu eti koyuyoruz ki lezzetini veriyor. Biraz daha yumuşakımsı oluyor daha böyle sulu sulu olmasını sağlıyor. Kuzu etini herkes koyamaz, baktığınızda çoğu köfte dana etinden yapılır. Biz günlük bini aşkın kuzu işliyoruz." ifadelerini kullandığı görüldü.