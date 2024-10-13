Tarım Bakanlığı yeni taklit tağşiş listesi 2024: İşte sucuk diye eşek eti yediren 11 firmanın ismi! Marketlerde satılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta yayımladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi Türkiye'de yeni bir tartışma dalgasına yol açtı. Listede sahte zeytinyağlarından hileli peynir ve salçaya kadar pek çok ürün yer aldı. Ancak en büyük skandal sucuk sektöründen geldi. "Hangi gıdalara güvenebiliriz?" sorusu gündeme taşındı. İşte 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 15:50Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 15:50
Eşek, at ve domuz gibi tek tırnaklı hayvanların etleriyle üretim yaptığı tespit edilen 11 sucuk firması Bakanlık tarafından ifşa edildi. Bakanlık, kamu sağlığını tehlikeye atan bu ürünlerin piyasadan toplatılacağını açıkladı.
Vatandaşlar marketlerde gördükleri bu ürünleri almamaları konusunda uyarıldı.
Bakanlık yasa dışı üretim yaptığı tespit edilen firmalar hakkında mahkeme sürecinin başlatıldığını duyurdu. Yargılama sonucunda ilgili firmaların lisanslarının iptal edilmesi gündemde. Böylece halk sağlığını tehdit eden bu ürünlerin bir daha piyasaya sürülmesi engellenmiş olacak.