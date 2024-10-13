Tarım Bakanlığı yeni taklit tağşiş listesi 2024: İşte sucuk diye eşek eti yediren 11 firmanın ismi! Marketlerde satılıyor

Eşek, at ve domuz gibi tek tırnaklı hayvanların etleriyle üretim yaptığı tespit edilen 11 sucuk firması Bakanlık tarafından ifşa edildi. Bakanlık, kamu sağlığını tehlikeye atan bu ürünlerin piyasadan toplatılacağını açıkladı.

Bakanlık yasa dışı üretim yaptığı tespit edilen firmalar hakkında mahkeme sürecinin başlatıldığını duyurdu. Yargılama sonucunda ilgili firmaların lisanslarının iptal edilmesi gündemde. Böylece halk sağlığını tehdit eden bu ürünlerin bir daha piyasaya sürülmesi engellenmiş olacak.