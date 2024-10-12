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Başkan Erdoğan'dan Köfteci Yusuf değerlendirmesi: Denetimlerimiz devam edecek

Türkiye günlerdir Köfteci Yusuf ürünlerinde çıkan domuz eti kullanımı ile ilgili skandalı konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde söz konusu firmanın 2 şubesinde domuz eti kullanıldığı görüldü. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ise iddiaları reddetti. Konuya ilişkin Başkan Edoğan da gazetecilere önemli bir değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Sonuç itibarıyla gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus." dedi.

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 13:00 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 13:30
Başkan Erdoğan’dan Köfteci Yusuf değerlendirmesi: Denetimlerimiz devam edecek

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Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir uygulamaya geçerek, günlük olarak taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayımlamaya başladı.

Her gün güncellenen listeye, son günlerde ürünlerinde domuz eti kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Köfteci Yusuf" olarak bilinen "Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ" adlı işletme dahil edildi.

Başkan Erdoğan'dan Köfteci Yusuf değerlendirmesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir uygulamaya geçerek, günlük olarak taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayımlamaya başladı.Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir uygulamaya geçerek, günlük olarak taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayımlamaya başladı.

İşletmenin iki şubesinde şubat ayında yapılan denetimlerde köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz etine rastlandığı bilgisi verildi.

Bu nedenle şirketin söz konusu işletmeleri "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" bölümüne eklendi.

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş (Takvim.com.tr | Arşiv)Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş (Takvim.com.tr | Arşiv)

ŞİRKET İDDİALARI REDDETTİ
Bakanlığın listeyi güncellemesinden dakikalar önce Köfteci Yusuf'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ürünlerde domuz eti kullanılmadığı, ürünlerden numune alma işlemleri sırasında yapılan birçok teknik hatanın analiz sonuçlarını gerçeklikten uzaklaştırdığı ifade edildi.

Açıklamada, "Türkiye nezdinde 280 şubesi bulunan ve 12 bin personel istihdam eden şirketimizde iddia edildiği gibi bir tağşiş yapılması mümkün değildir." şeklinde bir ifade kullanıldığı görüldü.

İşletmenin sahibi Yusuf Akkaş son olarak YouTube'da açıklama videoları yayınlayamaya başladı.

Başkan Erdoğan’dan Köfteci Yusuf değerlendirmesi: Denetimlerimiz devam edecek

Başkan Erdoğan (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan (Fotoğraf: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Toplumda infiale neden olan olayla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama geldi.

Başkan Erdoğan Arnavutluk- Sırbistan ziyareti dönüşünde uçakta bir gazetecinin "Sayın Cumhurbaşkanım Tarım Bakanlığı'nın başlattığı bir mücadele var. Zehirli gıdalar, tağşiş, millete domuz eti falan yediren müesseseler var. Bunlar ifşa ediliyor Tarım Bakanlığı tarafından. Bu mücadeleyi siz nasıl karşılıyorsunuz? İkincisi de bir köfteci zinciri var. Önce "Kollanıyor" denildi, sonra ifşa edildi. Şimdi de "Haksızlık yapılıyor" filan deniyor. Tam bir tartışmanın göbeğinde o köfteci zinciri. O tartışmaları da izliyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt verdi.

"DENETİMLER SÜRECEK"

Başkan Erdoğan'ın yanıtı şu şekildeydi:

Türkiye'de 724 bin gıda işletmesi var. Bunlar üretenler, satanlar, dağıtanlar. Bunlar her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mutlaka bir kez denetlenir. Bu yıl denetimlerin sayısı 1 milyona yaklaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığımız bir sıkıntı tespit edildiği anda bunları elektronik olarak anlık takip edilebilecek bir hale getirdi. Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara'da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor.

Savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. İtiraz süreçleri oluyor. Mahkeme Tarım Bakanlığımızın kararını önce iptal ediyor, Bakanlık tarafından bu karara itiraz edildiğinde bu kez itirazlar kabul ediliyor.

Yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde de bu denetim raporu yayımlanıyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor. Netice itibarıyla mahkeme nihai kararı veriyor, Bakanlık da denetimin sonucunu yayımlıyor. Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Sonuç itibarıyla gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus.

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