Başkan Erdoğan’dan Köfteci Yusuf değerlendirmesi: Denetimlerimiz devam edecek

Başkan Erdoğan (Fotoğraf: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Toplumda infiale neden olan olayla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama geldi.

Başkan Erdoğan Arnavutluk- Sırbistan ziyareti dönüşünde uçakta bir gazetecinin "Sayın Cumhurbaşkanım Tarım Bakanlığı'nın başlattığı bir mücadele var. Zehirli gıdalar, tağşiş, millete domuz eti falan yediren müesseseler var. Bunlar ifşa ediliyor Tarım Bakanlığı tarafından. Bu mücadeleyi siz nasıl karşılıyorsunuz? İkincisi de bir köfteci zinciri var. Önce "Kollanıyor" denildi, sonra ifşa edildi. Şimdi de "Haksızlık yapılıyor" filan deniyor. Tam bir tartışmanın göbeğinde o köfteci zinciri. O tartışmaları da izliyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt verdi.

"DENETİMLER SÜRECEK"

Başkan Erdoğan'ın yanıtı şu şekildeydi:

Türkiye'de 724 bin gıda işletmesi var. Bunlar üretenler, satanlar, dağıtanlar. Bunlar her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mutlaka bir kez denetlenir. Bu yıl denetimlerin sayısı 1 milyona yaklaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığımız bir sıkıntı tespit edildiği anda bunları elektronik olarak anlık takip edilebilecek bir hale getirdi. Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara'da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor.