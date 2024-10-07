TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR SIRALI TAM LİSTE! Dana köfte yerine tavuk derisi, Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, lahmacuna tavuk taşlığı!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş yapan firmalardan sonra vatandaş artık dışarıda yemek yerken "acaba içinde ne var" diye bir kez daha düşünür oldu. Ünlü markaların bile yiyeceklerin içerisine karıştırdıkları şoke ederken yeni listede "bu kadarına da pes" diyeceğimiz skandallar ortaya çıktı. Bakanlığın açıkladığı yeni listeye göre fırsatçılar, dana köfte yerine tavuk derisi, Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, lahmacunda kıyma yerine tavuk taşlığı yedirmişler. İşte talit ve tağşiş yapan firmalar sıralı tam liste!