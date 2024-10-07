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TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR SIRALI TAM LİSTE! Dana köfte yerine tavuk derisi, Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, lahmacuna tavuk taşlığı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş yapan firmalardan sonra vatandaş artık dışarıda yemek yerken "acaba içinde ne var" diye bir kez daha düşünür oldu. Ünlü markaların bile yiyeceklerin içerisine karıştırdıkları şoke ederken yeni listede "bu kadarına da pes" diyeceğimiz skandallar ortaya çıktı. Bakanlığın açıkladığı yeni listeye göre fırsatçılar, dana köfte yerine tavuk derisi, Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, lahmacunda kıyma yerine tavuk taşlığı yedirmişler. İşte talit ve tağşiş yapan firmalar sıralı tam liste!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:50 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:50
TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR SIRALI TAM LİSTE! Dana köfte yerine tavuk derisi, Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, lahmacuna tavuk taşlığı!

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını bozanlara karşı başlattığı "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" uygulamasıyla taklit ve tağşiş yapan tüm firmaları ifşa ediyor.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR SIRALI TAM LİSTE! Dana köfte yerine tavuk derisi, Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, lahmacuna tavuk taşlığı!

Her gün yenilenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR SIRALI TAM LİSTE! Dana köfte yerine tavuk derisi, Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, lahmacuna tavuk taşlığı!

Fırsatçılar, vatandaşa Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, dana köfte yerine ise tavuk derisi yedirmişler.

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