Ankara - Erbil hattında kritik temas! Başkan Erdoğan - Barzani görüşmesinin arka planı: Talabanilerin bölgeyi PKK’ya peşkeş çekme hayali

Başkan Erdoğan-Neçirvan Barzani (Fotoğraf: AA)



IKBY SEÇİMLERİ ÖNCESİ NE KONUŞACAKLAR?



Görüşmede Türkiye, Irak ve IKBY ilişkileri çok yönlü ele alınacak. Bölgedeki son gelişmeler masaya yatırılacak.



IKBY'deki parlamento seçimleri öncesi Barzani'nin Ankara'ya gelmesi ise dikkat çeken bir unsur olarak kayıtlara geçti.