Ankara - Erbil hattında kritik temas! Başkan Erdoğan - Barzani görüşmesinin arka planı: Talabanilerin bölgeyi PKK’ya peşkeş çekme hayali

Talabani ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin yanak yanağa (Takvim.com.tr / Arşiv)
Irak'ın kuzeyini topyekun PKK'ya peşkeş çekme hayali kuran Talabani, Kandil'deki PKK elebaşları ve YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin'den "Kardeşlerim" olarak bahsediyor.
Bafel Talabani'nin Barzaniler ile PKK'yı masaya oturtma planı ise bozguna uğradı.
ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu (Takvim.com.tr / Arşiv)
Talabani, Mesut Barzani'yi YPG/SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le (Mazlum Kobani) görüştürmek için özel çaba sarf ettiğini ancak olumsuz yanıt aldığını dile getirdi.
TAKVİM SATIR SATIR YAZDI
TAKVİM, Talabani - ABD - PKK ittifakını satır satır manşet manşet yazdı.
ABD'nin KYB ile PKK arasında köprü kurduğunu, Aralık 2022'de Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluştuğunu anlattık.
YNK'nın PKK'ya sadece Irak'ta değil Suriye'de de destek olduğunu, Talabani ile YPG/SDG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin'in gelişen dostluğunu mercek altına aldık.
İşte o haberlerimiz;