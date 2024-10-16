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Ankara - Erbil hattında kritik temas! Başkan Erdoğan - Barzani görüşmesinin arka planı: Talabanilerin bölgeyi PKK'ya peşkeş çekme hayali

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar ve yaklaşan IKBY parlamento seçimleri öncesi Ankara - Erbil hattında masa kuruldu. Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmede bölgedeki son durum detaylıca ele alınacak. Talabanilerin Irak'ın kuzeyini PKK'ya peşkeş çekme hayali ise bilinen bir gerçek. Takvim.com.tr, Külliye'deki Erdoğan - Barzani zirvesinin arka planını açıklıyor.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:24 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 10:21
Ankara - Erbil hattında kritik temas! Başkan Erdoğan - Barzani görüşmesinin arka planı: Talabanilerin bölgeyi PKK’ya peşkeş çekme hayali

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Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürerken Ankara - Erbil hattında kritik bir görüşme yapılacak.

Başkan Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi Külliye'de kabul edecek!



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Başkan Erdoğan-Neçirvan Barzani (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan-Neçirvan Barzani (Fotoğraf: AA)

IKBY SEÇİMLERİ ÖNCESİ NE KONUŞACAKLAR?

Görüşmede Türkiye, Irak ve IKBY ilişkileri çok yönlü ele alınacak. Bölgedeki son gelişmeler masaya yatırılacak.

IKBY'deki parlamento seçimleri öncesi Barzani'nin Ankara'ya gelmesi ise dikkat çeken bir unsur olarak kayıtlara geçti.

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PKK'NIN 'YNK' KREMİ BAFEL TALABANİ

Bilindiği üzere Talabaniler yönetimindeki YNK açık açık PKK'ya destek veriyor. Kandil'deki elebaşları gün aşırı YNK için oy dileniyor.

YNK Başkanı Bafel Talabani ise PKK ile birlik olmaya beka olarak görüyor, PYD/YPG ile ortak çalışmak istiyor.

Ankara - Erbil hattında kritik temas! Başkan Erdoğan - Barzani görüşmesinin arka planı: Talabanilerin bölgeyi PKK’ya peşkeş çekme hayali

Talabani ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin yanak yanağa (Takvim.com.tr / Arşiv)Talabani ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin yanak yanağa (Takvim.com.tr / Arşiv)

Irak'ın kuzeyini topyekun PKK'ya peşkeş çekme hayali kuran Talabani, Kandil'deki PKK elebaşları ve YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin'den "Kardeşlerim" olarak bahsediyor.

Bafel Talabani'nin Barzaniler ile PKK'yı masaya oturtma planı ise bozguna uğradı.

ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu (Takvim.com.tr / Arşiv)ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu (Takvim.com.tr / Arşiv)

Talabani, Mesut Barzani'yi YPG/SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le (Mazlum Kobani) görüştürmek için özel çaba sarf ettiğini ancak olumsuz yanıt aldığını dile getirdi.

Yeni Kandil Süleymaniye! KYByi yaptırım değil operasyon paklar... Fidanın ileri tedbir resti ve ABD - PKK kuklası Bafel TalabaniYeni Kandil Süleymaniye! KYByi yaptırım değil operasyon paklar... Fidanın ileri tedbir resti ve ABD - PKK kuklası Bafel Talabani

TAKVİM SATIR SATIR YAZDI

TAKVİM, Talabani - ABD - PKK ittifakını satır satır manşet manşet yazdı.

ABD'nin KYB ile PKK arasında köprü kurduğunu, Aralık 2022'de Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluştuğunu anlattık.
Süleymaniyeyi PKK üssü yapan Talabani son çıkmazda! Ankara Yakından izliyoruz deyip baskıyı artırdı: KYBde iç bölünme baş gösterdiSüleymaniyeyi PKK üssü yapan Talabani son çıkmazda! Ankara Yakından izliyoruz deyip baskıyı artırdı: KYBde iç bölünme baş gösterdi



YNK'nın PKK'ya sadece Irak'ta değil Suriye'de de destek olduğunu, Talabani ile YPG/SDG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin'in gelişen dostluğunu mercek altına aldık.

İşte o haberlerimiz;
TAKVİM satır satır yazmıştı! Talabani - ABD - PKK ortaklığı terörist itirafında: Süleymaniye Havalimanında örgüt hastanesiTAKVİM satır satır yazmıştı! Talabani - ABD - PKK ortaklığı terörist itirafında: Süleymaniye Havalimanında örgüt hastanesi

Talabani ateşle oynuyor! Mehmetçik vurdukça köşeye sıkıştı... PKK/PYD ile ortak çalışmaya ihtiyacımız varTalabani ateşle oynuyor! Mehmetçik vurdukça köşeye sıkıştı... PKK/PYD ile ortak çalışmaya ihtiyacımız var


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