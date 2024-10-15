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IKBY Başkanı Neçirvan Barzani Türkiye'ye geliyor

Yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olan Barzani, Türkiye, Irak ve IKBY arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunacak. Ziyaret kapsamında, bölgedeki son gelişmeler ve iki tarafı ilgilendiren çeşitli meseleler ele alınacak.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 00:18 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 00:18
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani Türkiye’ye geliyor

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'ye resmi ziyaret için geliyor.

Ziyarete ilişkin IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin yarın sabah Ankara'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği ifade edildi.

Başkan Erdoğan-Neçirvan Barzani (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan-Neçirvan Barzani (Fotoğraf: AA)

Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtilen açıklamada, tarafların bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları ele alacakları belirtildi.

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