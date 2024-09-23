Talabani ateşle oynuyor! Mehmetçik vurdukça köşeye sıkıştı... "PKK/PYD ile ortak çalışmaya ihtiyacımız var"

Süleymaniye'yi yeni Kandil yapma yolunda adımlar atan, PKK/YPG ile dirsek temasında olan Bafel Talabani ateşle oynamaya devam ediyor.
Talabani son olarak terör örgütü PKK/PYD'nin sözde kongresine 'iş birliği' mesajı gönderdi.
Süleymaniye'yi yeni Kandil yapma yolunda adımlar atan, PKK/YPG ile dirsek temasında olan Bafel Talabani ateşle oynamaya devam ediyor.
Talabani son olarak terör örgütü PKK/PYD'nin sözde kongresine 'iş birliği' mesajı gönderdi.
"PYD ile ortak çalışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" diyen Talabani, "Bizler ortak yaşam ile ortak çalışmaya inanıyoruz. PYD Kongresi'nin tüm sınavlarda başarılı olacağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.
KYB Başkanı Talabani, daha önce de "PKK ile birlik olmak bizim için beka" demişti.
ANKARA "YAKINDAN İZLİYORUZ" DEYİP BASKIYI ARTIRDI
Öte yandan Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar hız kazanırken Ankara, Talabani'ye yönelik baskıyı artırma niyetinde.
Güvenlik kaynakları "Süleymaniye civarındaki PKK faaliyetlerini yakından izliyoruz ve olası tehditler ortadan kaldırılıyor" dedi.
Süleymaniye'de PKK-YPG'li teröristlerin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonrası KYB - PKK ilişkileri gözler önüne serilirdi.
Bu bağlamda TAKVİM, KYB'nin Süleymaniye'de PKK ile olan kirli ittifakını mercek altına aldı.
PKK'YI SİNCAR'A SOKTU, SÜLEYMANİYE'DE HASTANE TAHSİS ETTİ
Rezalet bununla da sınırlı kalmadı. KYB'ye yakın Kerkük Valisi, PKK'nın Sincar'a yerleşmesini sağladı.
Süleymaniye'de hastane kuruldu, PKK'ya profesyonel tıbbi destek sağlandı.
SADECE IRAK DEĞİL SURİYE'DE DE DESTEK OLUYOR! HELİKOPTER BİLE TAHSİS ETTİ
Talabani PKK'ya sadece Irak'ın kuzeyinde değil Suriye'de de açıktan destek oluyor.
2023 yılı Mart ayında Irak'ın kuzeyinde düşen ve Bafel Talabani'nin verdiği söylenen PKK helikopterinin, Süleymaniye ile Kamışlı arasında personel ve malzeme taşıdığının ortaya çıkması bu durumun en somut örneği.