Talabani ateşle oynuyor! Mehmetçik vurdukça köşeye sıkıştı... "PKK/PYD ile ortak çalışmaya ihtiyacımız var"

Süleymaniye 'yi yeni Kandil yapma yolunda adımlar atan, PKK /YPG ile dirsek temasında olan Bafel Talabani ateşle oynamaya devam ediyor. Talabani son olarak terör örgütü PKK/ PYD 'nin sözde kongresine 'iş birliği' mesajı gönderdi.

Talabani ve YPG elebaşları aynı karede (Takvim.com.tr / Arşiv)



"PYD ile ortak çalışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" diyen Talabani, "Bizler ortak yaşam ile ortak çalışmaya inanıyoruz. PYD Kongresi'nin tüm sınavlarda başarılı olacağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

KYB Başkanı Talabani, daha önce de "PKK ile birlik olmak bizim için beka" demişti.