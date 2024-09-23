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Talabani ateşle oynuyor! Mehmetçik vurdukça köşeye sıkıştı... "PKK/PYD ile ortak çalışmaya ihtiyacımız var"

Daha önce "PKK ile birlik olmak beka" diyen KYB Başkanı Bafel Talabani, Kandil'e müzahir tutumunu sürdürüyor. Talabani şimdi de terör örgütü PKK/PYD'nin sözde kongresine 'iş birliği' mesajı gönderip "PYD ile ortak çalışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" dedi. Öte yandan Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar hız kazanırken Ankara, Talabani'ye yönelik baskıyı artırma niyetinde. Güvenlik kaynakları "Süleymaniye civarındaki PKK faaliyetlerini yakından izliyoruz ve olası tehditler ortadan kaldırılıyor" açıklamasında bulundu.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 15:14 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 15:28
Talabani ateşle oynuyor! Mehmetçik vurdukça köşeye sıkıştı... PKK/PYD ile ortak çalışmaya ihtiyacımız var

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Süleymaniye'yi yeni Kandil yapma yolunda adımlar atan, PKK/YPG ile dirsek temasında olan Bafel Talabani ateşle oynamaya devam ediyor.

Talabani son olarak terör örgütü PKK/PYD'nin sözde kongresine 'iş birliği' mesajı gönderdi.

Talabani ve YPG elebaşları aynı karede (Takvim.com.tr / Arşiv)Talabani ve YPG elebaşları aynı karede (Takvim.com.tr / Arşiv)

"PYD ile ortak çalışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" diyen Talabani, "Bizler ortak yaşam ile ortak çalışmaya inanıyoruz. PYD Kongresi'nin tüm sınavlarda başarılı olacağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

KYB Başkanı Talabani, daha önce de "PKK ile birlik olmak bizim için beka" demişti.

Talabani ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin yanak yanağa (Takvim.com.tr / Arşiv)Talabani ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin yanak yanağa (Takvim.com.tr / Arşiv)

ANKARA "YAKINDAN İZLİYORUZ" DEYİP BASKIYI ARTIRDI

Öte yandan Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar hız kazanırken Ankara, Talabani'ye yönelik baskıyı artırma niyetinde.

Güvenlik kaynakları "Süleymaniye civarındaki PKK faaliyetlerini yakından izliyoruz ve olası tehditler ortadan kaldırılıyor" dedi.


TALABANİ'YE UYARI

Talabani'ye "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyiz" uyarısı yapıldı.
Yeni Kandil Süleymaniye! KYByi yaptırım değil operasyon paklar... Fidanın ileri tedbir resti ve ABD - PKK kuklası Bafel TalabaniYeni Kandil Süleymaniye! KYByi yaptırım değil operasyon paklar... Fidanın ileri tedbir resti ve ABD - PKK kuklası Bafel Talabani



Bu bağlamda TAKVİM, KYB'nin Süleymaniye'de PKK ile olan kirli ittifakını mercek altına aldı.

Süleymaniye'de PKK-YPG'li teröristlerin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonrası KYB - PKK ilişkileri gözler önüne serilirdi.

Kubad Talabani hesaba çağrıldı, "Menfaatiniz Türkiye ile işbirliğinde mi, PKK ile işbirliğinde mi? Silkinin ve kendinize gelin" ültimatomu verildi.
ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturduABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu


ABD, TALABANİ - PKK BULUŞMASINI ORGANİZE ETTİ

Bafel Talabani, ABD ve İran desteğini arkasını alırken; ABD'nin maşası PKK ile yakın temas halinde olmaktan kaçınmıyor.

Aralık 2022'de ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu.
ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturduABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu


TALABANİ: BEKAMIZ PKK İLE BİRLİK OLMAMIZA BAĞLI

Talabani "Rojava ile ilişkilerimiz elbette devam edecek ve daha da gelişecek. Bekamız birlik olmamıza bağlı" diyerek PKK ile birlik içinde olduklarını duyurdu.

Görüşmenin ardından terörist Ferhat Abdi Şahin, ABD'li McFarlane ve Bafel Talabani birlikte fotoğraf çekildi.

Şu ifadeleri kullandı:

"KYB lideri Bafel Talabani ve CJTFOIR Komutanı McFarlane ile bölgenin istikrarını korumak için terörle mücadelede ortak çabalar geliştirme konusunda görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Bu ortaklıklardan gurur duyuyoruz ve bunu genişletmek için çalışıyoruz. Desteğiniz ve dostluğunuz için teşekkürler"
Talabani ve PYD elebaşı Müslim aynı karedeTalabani ve PYD elebaşı Müslim aynı karede


ABD TALİMAT VERDİ TALABANİ PKK'YA CAN SUYU OLDU

Bafel Talabani, ABD'nin talepleri doğrultusunda Süleymaniye'de PKK'ya imkânlar sunuyor.

HAVAALANI VERDİ, PKK'LILARIN EĞİTİMİNİ SAĞLADI

Talabani Süleymaniye'de PKK'ya Türkiye'ye karşı güvenli bir alan oluşturuyor. Örgütün Süleymaniye Havaalanı'nı kullanmasını sağlıyor. KYB'nin özel kuvvetleri içerisinde PKK'lıların eğitim almasına olanak veriliyor.

PKK'YI SİNCAR'A SOKTU, SÜLEYMANİYE'DE HASTANE TAHSİS ETTİ

Rezalet bununla da sınırlı kalmadı. KYB'ye yakın Kerkük Valisi, PKK'nın Sincar'a yerleşmesini sağladı.

Süleymaniye'de hastane kuruldu, PKK'ya profesyonel tıbbi destek sağlandı.

ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturduABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu

SADECE IRAK DEĞİL SURİYE'DE DE DESTEK OLUYOR! HELİKOPTER BİLE TAHSİS ETTİ

Talabani PKK'ya sadece Irak'ın kuzeyinde değil Suriye'de de açıktan destek oluyor.

2023 yılı Mart ayında Irak'ın kuzeyinde düşen ve Bafel Talabani'nin verdiği söylenen PKK helikopterinin, Süleymaniye ile Kamışlı arasında personel ve malzeme taşıdığının ortaya çıkması bu durumun en somut örneği.


Süleymaniyeyi PKK üssü yapan Talabani son çıkmazda! Ankara Yakından izliyoruz deyip baskıyı artırdı: KYBde iç bölünme baş gösterdiSüleymaniyeyi PKK üssü yapan Talabani son çıkmazda! Ankara Yakından izliyoruz deyip baskıyı artırdı: KYBde iç bölünme baş gösterdi

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