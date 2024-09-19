TAKVİM satır satır yazmıştı! Talabani - ABD - PKK ortaklığı terörist itirafında: Süleymaniye Havalimanı’nda örgüt hastanesi

ANKARA "YAKINDAN İZLİYORUZ" DEYİP BASKIYI ARTIRDI
Süleymaniye'yi yeni Kandil yapma yolunda adımlar atan, PKK/YPG ile dirsek temasında olan Bafel Talabani artık son çıkmazda.
Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar hız kazanırken Ankara, Talabani'ye yönelik baskıyı artırma niyetinde. Güvenlik kaynakları "Süleymaniye civarındaki PKK faaliyetlerini yakından izliyoruz ve olası tehditler ortadan kaldırılıyor" dedi.
TALABANİ'YE UYARI
Talabani'ye "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyiz" uyarısı yapıldı.
Süleymaniye
Bu bağlamda TAKVİM, KYB'nin Süleymaniye'de PKK ile olan kirli ittifakını mercek altına aldı.
'de PKK
-YPG'li teröristlerin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonrası KYB - PKK ilişkileri gözler önüne serilirdi.
Kubad Talabani hesaba çağrıldı, "Menfaatiniz Türkiye ile işbirliğinde mi, PKK ile işbirliğinde mi? Silkinin ve kendinize gelin"
ültimatomu verildi.
ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu
ABD, TALABANİ - PKK BULUŞMASINI ORGANİZE ETTİ
Bafel Talabani
, ABD
ve İran desteğini arkasını alırken; ABD'nin maşası PKK
ile yakın temas halinde olmaktan kaçınmıyor. Aralık 2022'de ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu.
ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu
TALABANİ: BEKAMIZ PKK İLE BİRLİK OLMAMIZA BAĞLI
Talabani "Rojava ile ilişkilerimiz elbette devam edecek ve daha da gelişecek. Bekamız birlik olmamıza bağlı" diyerek PKK
ile birlik içinde olduklarını duyurdu.
Görüşmenin ardından terörist Ferhat Abd
i Şahin, ABD'li McFarlane ve Bafel Talabani
birlikte fotoğraf çekildi.
Şu ifadeleri kullandı:
"KYB lideri Bafel Talabani ve CJTFOIR Komutanı McFarlane ile bölgenin istikrarını korumak için terörle mücadelede ortak çabalar geliştirme konusunda görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Bu ortaklıklardan gurur duyuyoruz ve bunu genişletmek için çalışıyoruz. Desteğiniz ve dostluğunuz için teşekkürler"
Talabani ve PYD elebaşı Müslim aynı karede
ABD TALİMAT VERDİ TALABANİ PKK'YA CAN SUYU OLDU
Bafel Talabani
, ABD
'nin talepleri doğrultusunda Süleymaniye
'de PKK
'ya imkânlar sunuyor.
HAVAALANI VERDİ, PKK'LILARIN EĞİTİMİNİ SAĞLADI
Talabani Süleymaniye'de PKK'ya Türkiye'ye karşı güvenli bir alan oluşturuyor. Örgütün Süleymaniye Havaalanı'nı kullanmasını sağlıyor. KYB'nin özel kuvvetleri içerisinde PKK'lıların eğitim almasına olanak veriliyor.
PKK'YI SİNCAR'A SOKTU, SÜLEYMANİYE'DE HASTANE TAHSİS ETTİ
Rezalet bununla da sınırlı kalmadı. KYB'ye yakın Kerkük Valisi, PKK'nın Sincar'a yerleşmesini sağladı.
Süleymaniye'de hastane kuruldu, PKK'ya profesyonel tıbbi destek sağlandı.