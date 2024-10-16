CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin mescit düşmanlığı! Yenikapı, Cevizlibağ, Mecidiyeköy derken bu kez de Uzunçayır!

AK Parti döneminde vatandaşların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için İstanbul Kadıköy'deki Uzunçayır metrobüs durağının yanında faaliyete geçirilen ve gün boyu ibadete açık olan mescid in kapıları 2019 Eylül ayında CHP dönemiyle birlikte kapatıldı.

Daha önce bölgede bulunan güvenlik görevlilerine kepenklerin neden kapalı olduğunu soran vatandaşlara, "Talep olması halinde açıldığı, onun dışındaki saatlerde mescitlerin kapalı olduğu" bilgisi verilmişti.

"2 AY ÖNCE TAMAMEN YIKTILAR" Sabah'ta yer alan habere göre, Aradan geçen 6 yılın ardından İBB yönetimi yaya üst geçidini tamamlamadığı gibi mescidi de tamamen yıkarak kaldırdı. Yıkılan mescit kaldırıldıktan sonra etrafı kapatıldı.

Mescid in çevresindeki esnaf ise daha önce mescidin gün boyu açık olduğunu ancak geçen süre içerisinde mescidin tamamen kapatıldığını belirtti.

İBB yönetiminin mescid düşmanlığı (Sabah)

Vatandaşlar, "Mescit uzun süredir kapalı. Uzunçayır metrobüs, D100 ve metro bağlantısı olan bu alan yoğun insan sirkülasyonu olan bir yer ve özellikle uzun süren yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gideriyordu. İlk önce talep halinde açıyorlardı.

Ancak 2 ay önce burayı yıkıp tamamen kaldırdılar ve apar topar da etrafı kapatıldı. Buraya geçici olarak insanlara hizmet maksadıyla kabin WC-abdesthane ile konteynerdan mescit konulabilirdi. Ama maalesef o da yapılmadı.