Yeni Kandil Süleymaniye! KYB’yi yaptırım değil operasyon paklar... Fidan’ın ’ileri tedbir’ resti ve ABD - PKK kuklası Bafel Talabani

Ankara 'tehdidi kaynağında bertaraf etme' politikasıyla terörle kesintisiz ve kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürüyor.



Yurt içinde başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen; Kandil, Hakurk, Gara, Metina ve çevrelerine düzenlenen harekatlarla iyiden iyiye köşeye sıkışan terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde yer alan Süleymaniye'yi mesken tutmuş vaziyette.







PKK - TALABANİ BİRLİKTELİĞİ MERCEK ALTINDA

Kuzey Irak'ta Bafel Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) PKK'ya kucak açıyor, teröristleri bağrına basıyor. İş birliği ve ortak faaliyet içerisinde bulunan PKK - Talabani birlikteliği Ankara tarafından da yakın mercek altında.



FİDAN ÇOK NET: PKK İLE İLGİLİ TUTUMLARI DEĞİŞMEZSE DAHA İLERİ TEDBİRLER ALIRIZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen terör saldırısı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirdiği özel oturumda "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" uyarısında bulundu.





KYB- PKK İLİŞKİSİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN HELİKOPTER KAZASI

Geride bıraktığımız yıl Süleymaniye'de PKK-YPG'li teröristlerin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi KYB ile PKK arasındaki gizli ilişkileri gözler önüne seren ibretlik bir olay olarak kayıtlara geçti.



Bafel Talabani ve elebaşının yeğeni Şervan Kobani



ELEBAŞININ YEĞENİ ÇIKTI

Kazada 9 PKK'lı terörist ölürken; teröristlerden Şervan Kobani'nin ABD'nin özel destek verdiği Suriye'deki PYD/YPG'nin sözde genel komutanı Mazlum Abdi'nin yeğeni olduğu ortaya çıktı.







UÇUŞLAR DURDURULDU, TALABANİ ANKARA'YA HESABA ÇAĞRILDI

Kazanın hemen ardından Ankara Süleymaniye'ye yönelik somut yaptırımlara başladı. Uçuşlar durduruldu. Ankara'nın bu hamlesi Kürdistan Yurtseverler Birliği kontrolündeki Süleymaniye'yi zorladı.



Uçuşların durdurulmasını takip eden süreçte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani Ankara'ya çağrıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yetkililerle bir araya gelen Talabani'ye, "Menfaatiniz Türkiye ile işbirliğinde mi, PKK ile işbirliğinde mi? Silkinin ve kendinize gelin" uyarısı yapıldı.