Yeni Kandil Süleymaniye! KYB’yi yaptırım değil operasyon paklar... Fidan’ın ’ileri tedbir’ resti ve ABD - PKK kuklası Bafel Talabani

Ankara 'tehdidi kaynağında bertaraf etme' politikasıyla terörle kesintisiz ve kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürüyor.
Yurt içinde başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen; Kandil, Hakurk, Gara, Metina ve çevrelerine düzenlenen harekatlarla iyiden iyiye köşeye sıkışan terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde yer alan Süleymaniye'yi mesken tutmuş vaziyette.
PKK - TALABANİ BİRLİKTELİĞİ MERCEK ALTINDA
Kuzey Irak'ta Bafel Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) PKK'ya kucak açıyor, teröristleri bağrına basıyor. İş birliği ve ortak faaliyet içerisinde bulunan PKK - Talabani birlikteliği Ankara tarafından da yakın mercek altında.
FİDAN ÇOK NET: PKK İLE İLGİLİ TUTUMLARI DEĞİŞMEZSE DAHA İLERİ TEDBİRLER ALIRIZ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen terör saldırısı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirdiği özel oturumda "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" uyarısında bulundu.