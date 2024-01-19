SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yeni Kandil Süleymaniye! KYB'yi yaptırım değil operasyon paklar... Fidan'ın 'ileri tedbir' resti ve ABD - PKK kuklası Bafel Talabani

Bafel Talabani liderliğindeki KYB, PKK'ya askeri, lojistik ve barınma imkanları sağlıyor, Süleymaniye yeni Kandil olma yolunda hızla ilerliyor. 'Tehdidi kaynağında bertaraf etme' politikasıyla PKK'yı bitirme noktasına gelen Ankara, PKK - Talabani birlikteliğini mercek altına aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" restini çekti. Bu bağlamda Takvim.com.tr, Bafel Talabani - ABD - PKK üçgenindeki kirli iş birliğini somut verilerle deşifre etti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 11:15 Güncelleme 19 Ocak 2024, 11:37
Yeni Kandil Süleymaniye! KYB’yi yaptırım değil operasyon paklar... Fidan’ın ’ileri tedbir’ resti ve ABD - PKK kuklası Bafel Talabani

Ankara 'tehdidi kaynağında bertaraf etme' politikasıyla terörle kesintisiz ve kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürüyor.

Yurt içinde başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen; Kandil, Hakurk, Gara, Metina ve çevrelerine düzenlenen harekatlarla iyiden iyiye köşeye sıkışan terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde yer alan Süleymaniye'yi mesken tutmuş vaziyette.



PKK - TALABANİ BİRLİKTELİĞİ MERCEK ALTINDA
Kuzey Irak'ta Bafel Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) PKK'ya kucak açıyor, teröristleri bağrına basıyor. İş birliği ve ortak faaliyet içerisinde bulunan PKK - Talabani birlikteliği Ankara tarafından da yakın mercek altında.

FİDAN ÇOK NET: PKK İLE İLGİLİ TUTUMLARI DEĞİŞMEZSE DAHA İLERİ TEDBİRLER ALIRIZ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen terör saldırısı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirdiği özel oturumda "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" uyarısında bulundu.



KYB- PKK İLİŞKİSİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN HELİKOPTER KAZASI
Geride bıraktığımız yıl Süleymaniye'de PKK-YPG'li teröristlerin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi KYB ile PKK arasındaki gizli ilişkileri gözler önüne seren ibretlik bir olay olarak kayıtlara geçti.

Bafel Talabani ve elebaşının yeğeni Şervan KobaniBafel Talabani ve elebaşının yeğeni Şervan Kobani

ELEBAŞININ YEĞENİ ÇIKTI
Kazada 9 PKK'lı terörist ölürken; teröristlerden Şervan Kobani'nin ABD'nin özel destek verdiği Suriye'deki PYD/YPG'nin sözde genel komutanı Mazlum Abdi'nin yeğeni olduğu ortaya çıktı.



UÇUŞLAR DURDURULDU, TALABANİ ANKARA'YA HESABA ÇAĞRILDI
Kazanın hemen ardından Ankara Süleymaniye'ye yönelik somut yaptırımlara başladı. Uçuşlar durduruldu. Ankara'nın bu hamlesi Kürdistan Yurtseverler Birliği kontrolündeki Süleymaniye'yi zorladı.

Uçuşların durdurulmasını takip eden süreçte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani Ankara'ya çağrıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yetkililerle bir araya gelen Talabani'ye, "Menfaatiniz Türkiye ile işbirliğinde mi, PKK ile işbirliğinde mi? Silkinin ve kendinize gelin" uyarısı yapıldı.



Gelelim Bafel Talabani'ye...

2017'de ölen KYB'nin lideri Celal Talabani'nin büyük oğlu olan Bafel, kardeşi Kubad ile birlikte KYB yönetiminde bulunuyor.



ABD, TALABANİ - PKK BULUŞMASINI ORGANİZE ETTİ
Talabani ABD ve İran desteğini arkasını alırken; ABD'nin maşası PKK ile yakın temas halinde olmaktan kaçınmıyor. Aralık 2022'de ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu.



BAFEL TALABANİ: BEKAMIZ PKK İLE BİRLİK OLMAMIZA BAĞLI
Talabani "Rojava ile ilişkilerimiz elbette devam edecek ve daha da gelişecek. Bekamız birlik olmamıza bağlı" diyerek PKK ile birlik içinde olduklarını duyurdu.

Görüşmenin ardından terörist Ferhat Abdi Şahin, ABD'li McFarlane ve Bafel Talabani birlikte fotoğraf çekildi.

Şu ifadeleri kullandı;

"KYB lideri Bafel Talabani ve CJTFOIR Komutanı McFarlane ile bölgenin istikrarını korumak için terörle mücadelede ortak çabalar geliştirme konusunda görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Bu ortaklıklardan gurur duyuyoruz ve bunu genişletmek için çalışıyoruz. Desteğiniz ve dostluğunuz için teşekkürler"




ABD TALİMAT VERDİ TALABANİ PKK'YA CAN SUYU OLDU
Bafel Talabani, ABD'nin talepleri doğrultusunda Süleymaniye'de PKK'ya imkânlar sunuyor.

HAVAALANI VERDİ, PKK'LILARIN EĞİTİMİNİ SAĞLADI
Talabani Süleymaniye'de PKK'ya Türkiye'ye karşı güvenli bir alan oluşturuyor. Örgütün Süleymaniye Havaalanı'nı kullanmasını sağlıyor. KYB'nin özel kuvvetleri içerisinde PKK'lıların eğitim almasına olanak veriliyor.

PKK'YI SİNCAR'A SOKTU, SÜLEMANİYE'DE HASTA TAHSİS ETTİ
Rezalet bununla da sınırlı kalmadı. KYB'ye yakın Kerkük Valisi, PKK'nın Sincar'a yerleşmesini sağladı.

Süleymaniye'de hastane kuruldu, PKK'ya profesyonel tıbbi destek sağlandı.

Talabani ve PYD elebaşı Müslim aynı karedeTalabani ve PYD elebaşı Müslim aynı karede

SADECE IRAK DEĞİL SURİYE'DE DE DESTEK OLUYOR! HELİKOPTER BİLE TAHSİS ETTİ
Talabani PKK'ya sadece ırak'ın kuzeyinde değil Suriye'de de açıktan destek oluyor. 2023 yılı Mart ayında Irak'ın kuzeyinde düşen ve Bafel Talabani'nin verdiği söylenen PKK helikopterinin, Süleymaniye ile Kamışlı arasında personel ve malzeme taşıdığının ortaya çıkması bu durumun en somut örneği.



Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı! İstikbal göklerdedir mesajı... Dragon ne zaman istasyona ulaşacak?
Yeni Kandil Süleymaniye! KYB’yi yaptırım değil operasyon paklar... Fidan’ın ’ileri tedbir’ resti ve ABD - PKK kuklası Bafel Talabani
CHP Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş’tan başörtülü kadına saldırı! Boğazını sıktı iğrenç küfürler etti: Sanane ulan...
SON DAKİKA