Süleymaniye'yi PKK üssü yapan Talabani son çıkmazda! Ankara "Yakından izliyoruz" deyip baskıyı artırdı: KYB'de iç bölünme baş gösterdi

Bafel Talabani
İngiltere merkezli Middle East Eye'a konuşan bir Türk kaynak, "Süleymaniye civarındaki PKK faaliyetlerini yakından izliyoruz ve olası tehditler ortadan kaldırılıyor" ifadelerini kullandı.
Yine Middle East Eye'a konuşan IKBY kaynakları ise Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK kalelerine yönelik operasyonlarının KYB üzerinde baskı yarattığını söyledi.
IKBY kaynakları "Bafel Amerikalılar ve İranlılar aracılığıyla bir çıkış yolu bulamadı. Bu gerçek bir baskıdır" değerlendirmesinde bulundu.
5 MAYIS 2024 | TAKVİM: TALABANİ ABD'YE YALVARMAYA GİTTİ
Hatırlanacağı üzere Talabani, Türkiye'nin bölgede artan askeri operasyonları sonrası ABD'nin yolunu tutmuş, Ankara'ya karşı lobi faaliyetleri yürütmeye çalışmıştı.
TAKVİM, Talabani'nin Türkiye'yi şikayet etme amacıyla ABD'ye gitmesini "PKK ile birlik olmak beka" diyen Talabani tutuştu! Türkiye'nin askeri harekatı öncesi ABD'ye yalvarmaya gitti" başlığıyla 5 Mayıs 2024'te okurlarına duyurmuştu.
KYB'DE İÇ BÖLÜNMELER... "TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER SAVUNANLAR" YÜKSELİŞTE
Bir yandan da Talabani kendi partisindeki iç bölünmelerle karşı karşıya... Türkiye ile iyi ilişkilerden yana olan Bafel'in kuzeni ve kardeşi Lahur ve Kubad Talabani'nin elini güçlendirdiği konuşuluyor.
KYB kaynakları da Irak Bölgesel Kürt Yönetiminde yapılacak seçimlerde KYB'nin askeri kanadının büyük çoğunluğunun Bafel yerine Lahur'u destekleyeceğini öne sürdü.
ANKARA BAFEL'E KAPIYI KAPATTI
MEE'ye konuşan Türk güvenlik kaynakları, MİT aracılığıyla Bafel Talabani'ye ve aynı zamanda IKBY Başbakan Yardımcısı olan Kubat Talabani'ye mesajlar gönderildiğini söyledi.
Bafel Talabani'nin Türk yetkililerle yüz yüze görüşmek istediği öğrenilirken bu talebin Ankara tarafından Talabani'nin PKK ile olan bağı nedeniyle reddedildiği öğrenildi.
Geride bıraktığımız yıl Süleymaniye'de PKK-YPG'li teröristlerin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonrası KYB - PKK ilişkileri gözler önüne serilirken Kubad Talabani hesaba çağrıldı, "Menfaatiniz Türkiye ile işbirliğinde mi, PKK ile işbirliğinde mi? Silkinin ve kendinize gelin" ültimatomu verildi.
ABD, TALABANİ - PKK BULUŞMASINI ORGANİZE ETTİ
Bafel, Talabani ABD ve İran desteğini arkasını alırken; ABD'nin maşası PKK ile yakın temas halinde olmaktan kaçınmıyor. Aralık 2022'de ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu.
BAFEL TALABANİ: BEKAMIZ PKK İLE BİRLİK OLMAMIZA BAĞLI
Talabani "Rojava ile ilişkilerimiz elbette devam edecek ve daha da gelişecek. Bekamız birlik olmamıza bağlı" diyerek PKK ile birlik içinde olduklarını duyurdu.
Görüşmenin ardından terörist Ferhat Abdi Şahin, ABD'li McFarlane ve Bafel Talabani birlikte fotoğraf çekildi.
Şu ifadeleri kullandı:
"KYB lideri Bafel Talabani ve CJTFOIR Komutanı McFarlane ile bölgenin istikrarını korumak için terörle mücadelede ortak çabalar geliştirme konusunda görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Bu ortaklıklardan gurur duyuyoruz ve bunu genişletmek için çalışıyoruz. Desteğiniz ve dostluğunuz için teşekkürler"
ABD TALİMAT VERDİ TALABANİ PKK'YA CAN SUYU OLDU
Bafel Talabani, ABD'nin talepleri doğrultusunda Süleymaniye'de PKK'ya imkânlar sunuyor.
HAVAALANI VERDİ, PKK'LILARIN EĞİTİMİNİ SAĞLADI
Talabani Süleymaniye'de PKK'ya Türkiye'ye karşı güvenli bir alan oluşturuyor. Örgütün Süleymaniye Havaalanı'nı kullanmasını sağlıyor. KYB'nin özel kuvvetleri içerisinde PKK'lıların eğitim almasına olanak veriliyor.
PKK'YI SİNCAR'A SOKTU, SÜLEYMANİYE'DE HASTANE TAHSİS ETTİ
Rezalet bununla da sınırlı kalmadı. KYB'ye yakın Kerkük Valisi, PKK'nın Sincar'a yerleşmesini sağladı.
Süleymaniye'de hastane kuruldu, PKK'ya profesyonel tıbbi destek sağlandı.
SADECE IRAK DEĞİL SURİYE'DE DE DESTEK OLUYOR! HELİKOPTER BİLE TAHSİS ETTİ
Talabani PKK'ya sadece Irak'ın kuzeyinde değil Suriye'de de açıktan destek oluyor.
2023 yılı Mart ayında Irak'ın kuzeyinde düşen ve Bafel Talabani'nin verdiği söylenen PKK helikopterinin, Süleymaniye ile Kamışlı arasında personel ve malzeme taşıdığının ortaya çıkması bu durumun en somut örneği.