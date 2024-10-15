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Hepsi hileli... Sabri Akın vatandaşın sağlığıyla oynadı: İşte o zeytinyağı markaları!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı hileli gıdalar listesi Tükiye'nin gündemine otururdu. Listede kurduğu farklı markalarla hileli zeytinyağı üreterek vatandaşın sağlığıyla oynayan "Sabri Akın" ismi dikkat çekti. Sabri Akın'ın sahibi olduğu Onay Ticaret'e ait 21 zeytinyağı markasının da hileli olduğu belirlendi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 21:52 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 22:25
Hepsi hileli... Sabri Akın vatandaşın sağlığıyla oynadı: İşte o zeytinyağı markaları!

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı hileli gıdalar listesi, gıda güvenliği konusunda ciddi endişeleri beraberinde getirirken özellikle bir isim öne çıktı: Sabri Akın...

Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti çıkması, birçok markanın kırmızı et ürünlerinde tavuk eti, at ve eşek eti gibi karışımların kullanılması lahmacun harcında ise sakatat ve diğer düşük maliyetli malzemelerin kullanıldığı dikkat çekti.

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SABRİ AKIN'IN ONAY TİCARETİNDEN ZEYTİNYAĞI HİLESİ
Bakanlığın yayınladığı listeye göre Bursa'da faaliyet gösteren Onay Ticaret'e ait 21 zeytinyağı markasının hileli olduğu belirlendi.

Üstelik bu ürünlerin, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarında da satışta olduğu ortaya çıktı.

ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI HİLESİ
Bakanlık tarafından hazırlanan raporda, birçok markanın zeytinyağı yerine düşük kaliteli tohum yağları kullanarak vatandaşı kandırdığı vurgulandı. Bu hilelerin başında ise Sabri Akın adına kayıtlı Onay Ticaret geldi.

Sabri Akın'a ait hileli zeytinyağı markaları (Takvim.com.tr)Sabri Akın'a ait hileli zeytinyağı markaları (Takvim.com.tr)

SABRİ AKIN'IN HİLELİ ZEYTİNYAĞLARI
Onay Ticaret'e ait 21 farklı zeytinyağı markasında zeytinyağı yerine tohum yağı kullanıldığı belirtildi. Sabri Akın'a ait henüz listeye yansımayan 40 markanın olduğu öne sürülüyor.

Sabri Akın'a ait hileli zeytinyağı markaları (Takvim.com.tr)Sabri Akın'a ait hileli zeytinyağı markaları (Takvim.com.tr)

Sabri Akın adına kayıtlı Onay Ticaret'in hileli zeytinyağı markaları:

"Yeşil Ayvalık

Zeytinören Yeni Mahsul

Körfez Altınova

Ayvalık Kooperatif

Bigalım

Sabri Akın'a ait hileli zeytinyağı markaları (Tarım ve Orman Bakanlığı)Sabri Akın'a ait hileli zeytinyağı markaları (Tarım ve Orman Bakanlığı)

Hepsi hileli... Sabri Akın vatandaşın sağlığıyla oynadı: İşte o zeytinyağı markaları!

Ege Ayvalık

Egem Güzelyalı

Yeni Vakıf Gurme

Yeni Körfez

Lüx Ayvalık

Ayvalık

Ege Tarım Birlik

Ayvalık Yörem

Şirince Taş Baskı

Sabri Akın'a ait hileli zeytinyağı markaları (Tarım ve Orman Bakanlığı)Sabri Akın'a ait hileli zeytinyağı markaları (Tarım ve Orman Bakanlığı)

Yeni Ayvalık

Ayvalık İncesi

Egeden

Yeşil Ayvalık

Meşa Diva

TVK Tarım

Egelim Naturel Olive Oil."

Sabri Akın'a ait hileli zeytinyağı markaları (Tarım ve Orman Bakanlığı)Sabri Akın'a ait hileli zeytinyağı markaları (Tarım ve Orman Bakanlığı)

TAKVİM.COM.TR GIDA TERÖRİSTLERİNİ DEŞİFRE ETTİ
Öte yandan Takvim.com.tr Bakanlığın listesinde yer alan Köfteci Yusuf ve Sabri Akın gibi birçok ismi deşifre etti. Söz konusu isimler piyasaya sürdükleri markalarda hile yaparak, kimyasal madde kullanarak hem vatandaşın sağlığını hem de cebindeki parasını hedef aldı.
İşte o haberlerimiz:

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