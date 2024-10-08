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CHP'de büyüyen "2C" kavgası! Özgür Özel'e karşı İmamoğlu ayrı Kılıçdaroğlu ayrı harekete geçti... "Olağanüstü kurultay" kulisi

CHP'deki 4 kutuplu kavga boyut kazanarak sürüyor. "Ahmak" oyununu gören Özgür Özel önce "İmamoğlu'nun erken adaylığı söz konusu değil" dedi sonra da "Karar istinafta onaylanır Yargıtay'da kalır" beyanında bulundu. Bu durum Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirdi. Saraçhane 'Ahmak' oyununu kurgularken Kemalci cephe de Özgür Özel'e açıktan savaş ilan etti. Kaset kumpasını anımsatan bel altı iddia ortaya atıldı. Ekremciler ve Kemalcilerin sistematik hamleleriyle Özel'in koltuğu sallantıya girdi. Kulislerde İmamoğlu'nun olağanüstü kurultay için harekete geçebileceği konuşuluyor.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:56 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:08
CHP’de büyüyen 2C kavgası! Özgür Özel’e karşı İmamoğlu ayrı Kılıçdaroğlu ayrı harekete geçti... Olağanüstü kurultay kulisi

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Cumhuriyet Halk Partisi, iç hesaplaşma ve adaylık kavgalarıyla derin bir savrulma yaşıyor. 4 cepheli kavga günden güne büyüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş adaylık çekişmesine tutuştu. Taraflar birbirini yıpratan açıklamalar yapmaktan. Bu süreçte Genel Başkan Özgür Özel "Teknik direktör benim, penaltıyı ben attırırım" tutumuyla hareket edip "İç tartışma çıkaran ihanet etme noktasındadır" diyerek tarafları frenlemek istedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ʺAhmakʺ davasını adaylığı yolunda koz olarak kullanmak istiyor (Fotoğraf: DHA)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ʺAhmakʺ davasını adaylığı yolunda koz olarak kullanmak istiyor (Fotoğraf: DHA)


Ekrem İmamoğlu ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği için yargılandığı "Ahmak" davasını adaylığı yolunda koz olarak kullanmaya niyetlendi. Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya "2 yerden teyit ettirdim" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun bu davayı bahane ederek CHP'nin adaylığını açıklamasını istediğini iddia etti.

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ÖZEL 'AHMAK' OYUNUNU GÖRDÜ

Gelişmeye müteakip 24 Eylül'de CHP ve İBB kurmayları bir araya geldi. 29 Eylül'de ise Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel Ankara'da masaya oturdu. Sürpriz görüşmenin ana gündem maddesinin 'istinaf süreci' olduğu öğrenildi.

Bu toplantı sonrası 'ahmak' oyununu gören Özel'in katıldığı yayında "Ekrem İmamoğlu'nun erkenden adaylığı söz konusu değil" deyip bir de üzerine "Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak. 'Acaba İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı' tartışmasında tutmak isteyenler var, bu oyuna gelmeyelim" ifadelerini kullandı.

Özel 5 Ekim'de katıldığı bir başka programda ise istinafta kararın onaylanabileceğini dile getirdi.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

İMAMOĞLU'NDA ÖZGÜR ÖZEL HUZURSUZLUĞU: "AÇIKLAMASINA ANLAM VEREMEDİM"

Özel'in İmamoğlu'nun adaylığına kapı kapatan sözleri ve "Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak" beyanı Ekrem İmamoğlu ve A Takımı'nda huzursuzluğa yol açtı.

SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin, İmamoğlu'nun yakın çevresine "Özgür Özel neden böyle bir açıklama yaptı, anlam veremedim" dediğini söyledi.

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KILIÇDAROĞLU KASEDİ BAŞA SARDI! BEL ALTI İDDİA

Saraçhane 'Ahmak' oyununu kurgularken Kemalci cephe de Özgür Özel'e açıktan savaş ilan etti.

CHP'lilerin Meclis'te Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılamasına tepki göstererek 'normalleşme' karşısında tutum alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz CHP'liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız. (...) Unutulmasın ki hiçbir yurttaşımızın Erdoğan ve Saray rejimini meşrulaştırma hakkı ve hukuku yoktur! Ancak mücadele etme sorumluluğu vardır!" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası Kemalciler kasedi başa sardı. CHP bel altı bir iddia ile sarsıldı.

Çeşitli haber sitelerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı. İddia bununla da sınırlı kalmadı. Özel'in ayağının bu ilişki ile alakalı çıkan bir kavgada kırıldığı öne sürüldü.

Muharrem İnce ve Deniz Baykal (Takvim.com.tr / Arşiv)Muharrem İnce ve Deniz Baykal (Takvim.com.tr / Arşiv)

BAYKAL VE İNCE'YE KURULAN KASET KOMPLOLARI AKILLARA GELDİ

Çıkan bu haberler Deniz Baykal'a ve Muharrem İnce'ye kurulan kaset komplolarını akıllara getirdi. Bilindiği üzere Baykal'a kurulan komplo sonrası Kemal Kılıçdaroğlu CHP koltuğuna oturmuştu. 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala ise Kılıdaçoğlu'nun rakibi olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, benzer bir yöntemle cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti.

Aynı silah bu kez Özgür Özel'i tasfiye etmek için kullanılıyor.

2C KAVGASI

Bu durum CHP'deki kavganın sanılandan daha büyük olduğunu gözler önüne serdi. Kavganın temelinde ise "2C" faktörü yatıyor... Cumhurbaşkanı adaylığı ve CHP Genel Başkanlığı koltuğu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

ÖZGÜR ÖZEL'İN KOLTUĞU TEHLİKEYE DÜŞTÜ

Ekremciler ve Kemalcilerin sistematik hamleleri sonrası Özel'in koltuğunun tehlikeye düştüğü konuşuluyor.

Bir kesim Ekrem İmamoğlu'nun olağanüstü kurultay için harekete geçeceğini söylerken şimdiden "İmamoğlu'nun yerine İBB Başkanı kim olacak?" kavgası başladı.

İmamoğlu'nun olağanüstü kurultay için harekete geçeceği kulislerde konuşuluyor (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)İmamoğlu'nun olağanüstü kurultay için harekete geçeceği kulislerde konuşuluyor (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

İmamoğlu'nun Saraçhane'den CHP Genel Merkezi'ne vesayet kurduğu ise bilinen bir gerçek. Hem delege bazında hem de genel merkez yönetiminde ipler Ekrem İmamoğlu'nun elinde. Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Teşkilat Başkanı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Genel Sayman Özgür Karabat, İmamoğlu'nun yakın ekibinde yer alıyorlar.

"İMAMOĞLU KARAR VERİRSE CHP GENEL BAŞKAN ADAYI OLACAK"

Kulislerde "İmamoğlu karar verirse kendisi genel başkan adayı olacak" deniyor. İmamoğlu'na yakın isimler de "İmamoğlu CHP Genel Başkanı olursa siyasi yasak kararı çıkmaz" tezini savunuyor.

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