CHP'de büyüyen "2C" kavgası! Özgür Özel'e karşı İmamoğlu ayrı Kılıçdaroğlu ayrı harekete geçti... "Olağanüstü kurultay" kulisi

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)



İMAMOĞLU'NDA ÖZGÜR ÖZEL HUZURSUZLUĞU: "AÇIKLAMASINA ANLAM VEREMEDİM"



Özel'in İmamoğlu'nun adaylığına kapı kapatan sözleri ve "Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak" beyanı Ekrem İmamoğlu ve A Takımı'nda huzursuzluğa yol açtı.



SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin, İmamoğlu'nun yakın çevresine "Özgür Özel neden böyle bir açıklama yaptı, anlam veremedim" dediğini söyledi.

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KILIÇDAROĞLU KASEDİ BAŞA SARDI! BEL ALTI İDDİA



Saraçhane 'Ahmak' oyununu kurgularken Kemalci cephe de Özgür Özel'e açıktan savaş ilan etti.



CHP'lilerin Meclis'te Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılamasına tepki göstererek 'normalleşme' karşısında tutum alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz CHP'liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız. (...) Unutulmasın ki hiçbir yurttaşımızın Erdoğan ve Saray rejimini meşrulaştırma hakkı ve hukuku yoktur! Ancak mücadele etme sorumluluğu vardır!" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası Kemalciler kasedi başa sardı. CHP bel altı bir iddia ile sarsıldı.



Çeşitli haber sitelerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı. İddia bununla da sınırlı kalmadı. Özel'in ayağının bu ilişki ile alakalı çıkan bir kavgada kırıldığı öne sürüldü.

Muharrem İnce ve Deniz Baykal (Takvim.com.tr / Arşiv)



BAYKAL VE İNCE'YE KURULAN KASET KOMPLOLARI AKILLARA GELDİ



Çıkan bu haberler Deniz Baykal'a ve Muharrem İnce'ye kurulan kaset komplolarını akıllara getirdi. Bilindiği üzere Baykal'a kurulan komplo sonrası Kemal Kılıçdaroğlu CHP koltuğuna oturmuştu. 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala ise Kılıdaçoğlu'nun rakibi olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, benzer bir yöntemle cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti.



Aynı silah bu kez Özgür Özel'i tasfiye etmek için kullanılıyor.



2C KAVGASI



Bu durum CHP'deki kavganın sanılandan daha büyük olduğunu gözler önüne serdi. Kavganın temelinde ise "2C" faktörü yatıyor... Cumhurbaşkanı adaylığı ve CHP Genel Başkanlığı koltuğu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)



ÖZGÜR ÖZEL'İN KOLTUĞU TEHLİKEYE DÜŞTÜ



Ekremciler ve Kemalcilerin sistematik hamleleri sonrası Özel'in koltuğunun tehlikeye düştüğü konuşuluyor.



Bir kesim Ekrem İmamoğlu'nun olağanüstü kurultay için harekete geçeceğini söylerken şimdiden "İmamoğlu'nun yerine İBB Başkanı kim olacak?" kavgası başladı.

İmamoğlu'nun olağanüstü kurultay için harekete geçeceği kulislerde konuşuluyor (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)



İmamoğlu'nun Saraçhane'den CHP Genel Merkezi'ne vesayet kurduğu ise bilinen bir gerçek. Hem delege bazında hem de genel merkez yönetiminde ipler Ekrem İmamoğlu'nun elinde. Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Teşkilat Başkanı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Genel Sayman Özgür Karabat, İmamoğlu'nun yakın ekibinde yer alıyorlar.



"İMAMOĞLU KARAR VERİRSE CHP GENEL BAŞKAN ADAYI OLACAK"



Kulislerde "İmamoğlu karar verirse kendisi genel başkan adayı olacak" deniyor. İmamoğlu'na yakın isimler de "İmamoğlu CHP Genel Başkanı olursa siyasi yasak kararı çıkmaz" tezini savunuyor.

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