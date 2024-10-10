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Deprem konutlarındaki priz sorununa dair iddialar yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Hatay'da TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarındaki prizler bağlantıları yapılmadan yerleştirildi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 18:06 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 18:06
Deprem konutlarındaki priz sorununa dair iddialar yalanlandı

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, iddiaya konu görüntülerin, Hatay Altınözü'nde TOKİ tarafından inşası tamamlanan deprem konutlarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklama

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına herhangi bir şikayette bulunulmadığı ifade edilen açıklamada, Altınözü Toplu Konutları site yönetiminin de binalarda görüntülerdeki gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladığı kaydedildi.

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